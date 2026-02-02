HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Suzuki Jimny 2026 nâng cấp mạnh trang bị, thị trường Nhật “nóng” trước ngày bán

Văn Chế |

Suzuki Jimny 2026 tiếp tục được nâng cấp tại thị trường Nhật Bản với trọng tâm là công nghệ an toàn và tiện nghi, dù ngoại hình gần như không thay đổi.

Suzuki Jimny 2026 lộ diện bản nâng cấp, màn hình lớn và ADAS là điểm nhấn.

VinFast sắp ra mắt xe máy điện mới tại thị trường lớn nhất thế giới
Tags

Tin nóng trong ngày

Nhật Bản

Tin ngắn

báo mới

Suzuki

Suzuki Jimny 2026

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại