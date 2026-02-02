Suzuki Jimny 2026 lộ diện bản nâng cấp, màn hình lớn và ADAS là điểm nhấn.
Suzuki Jimny 2026 nâng cấp mạnh trang bị, thị trường Nhật “nóng” trước ngày bán
Văn Chế |
Suzuki Jimny 2026 tiếp tục được nâng cấp tại thị trường Nhật Bản với trọng tâm là công nghệ an toàn và tiện nghi, dù ngoại hình gần như không thay đổi.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/suzuki-jimny-2026-nang-cap-manh-trang-bi-thi-truong-nhat-nong-truoc-ngay-ban-a611677.html