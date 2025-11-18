Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam chuẩn bị ra mắt SUV ăn xăng 3,75L/100 km, giá khởi điểm hơn 300 triệu đồng

Geely sẽ chính thức ra mắt mẫu Galaxy Starship 7 EM-i 2026 – còn được biết đến trên thị trường quốc tế với tên gọi Geely Starry EM-i – vào ngày 19/11 tại Trung Quốc. Đây là phiên bản nâng cấp của dòng SUV hybrid cắm sạc cỡ nhỏ, tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu kết hợp công nghệ hiện đại.

Giá của xe được công bố dao động từ 97.800 đến 130.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 13.400 – 17.900 USD, quy đổi từ 353 - 472 triệu đồng. Đây là mức giá không thay đổi nhiều so với thế hệ trước, cho thấy chiến lược tiếp cận khách hàng của Geely vẫn tập trung vào nhóm người dùng phổ thông.

Điểm cải tiến đáng chú ý nhất trên phiên bản năm 2026 là phạm vi di chuyển hoàn toàn bằng điện được nâng cấp đáng kể. Theo tiêu chuẩn CLTC, bản tiêu chuẩn tăng từ 55 km của năm 2025 lên 130 km, biến thể thứ hai đạt 135 km, trong khi bản cao cấp có thể vận hành tối đa 200 km chỉ với nguồn điện từ pin.

Geely vẫn giữ nguyên động cơ hút khí tự nhiên 1,5 lít công suất 82 kW, song động cơ điện đã được nâng từ 160 kW lên 175 kW, tạo nên hệ thống hybrid plug-in mới với hiệu suất vận hành tốt hơn. Nhờ đó, khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h vẫn duy trì ở mức 7,5 giây; mức tiêu thụ nhiên liệu khi pin cạn theo chuẩn CLTC đạt 3,75 lít/100 km, và phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.420 km.

Bên cạnh cải thiện hiệu suất, Geely cũng tập trung nâng cấp công nghệ hỗ trợ lái. Starship 7 EM-i 2026 được trang bị các mô-đun radar và camera thế hệ mới để tương thích với hệ thống hỗ trợ lái thông minh H3, cho phép hỗ trợ lái tốc độ cao và tự động đỗ xe. Đáng chú ý, nhà sản xuất bổ sung một đèn báo nhỏ màu xanh lam trên gương chiếu hậu ngoài nhằm hiển thị trạng thái hoạt động của các tính năng hỗ trợ lái chủ động, một chi tiết mới giúp tăng tính trực quan khi vận hành xe.

Khoang nội thất cũng được điều chỉnh nhẹ nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Màn hình cảm ứng trung tâm được mở rộng lên 15,4 inch thay thế màn hình 14,6 inch ở phiên bản trước. Hệ thống thông tin giải trí Flyme Auto tiếp tục được duy trì, tích hợp các chức năng kết nối xe, thiết bị di động và điện toán đám mây.

Các trang bị cao cấp như hệ thống âm thanh FlymeSound 16 loa, chip điều khiển khoang lái Dragon Eagle One, ghế trước có chức năng sưởi, thông gió, massage, ghế SPA, vô lăng tích hợp sưởi, màn hình HUD, túi khí rèm bên và tiện ích bảo vệ khi đỗ xe đều tiếp tục xuất hiện trên phiên bản 2026.

Về ngoại thất, Starship 7 EM-i 2026 không thay đổi kích thước so với phiên bản 2025, vẫn giữ thông số dài 4.740 mm, rộng 1.905 mm, cao 1.685 mm với chiều dài cơ sở 2.755 mm. Xe được cung cấp 6 lựa chọn màu sắc lấy cảm hứng từ lớp men gốm truyền thống Trung Hoa.

Mẫu xe tiếp tục sử dụng hệ thống hybrid EM-i với bộ truyền động điện 11 trong 1, đạt hiệu suất nhiệt lên tới 46,5%. Dù không có nhiều thay đổi về thiết kế và động cơ xăng, việc nâng đáng kể phạm vi vận hành điện cùng các cập nhật về hệ thống hỗ trợ lái và trang bị nội thất cho thấy Geely muốn tập trung cải thiện trải nghiệm sử dụng trong môi trường đô thị cũng như đáp ứng xu hướng dịch chuyển sang phương tiện tiết kiệm năng lượng.

Với những nâng cấp có tính thực tế và mức giá giữ nguyên, Geely Galaxy Starship 7 EM-i 2026 được đánh giá sẽ tiếp tục duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc SUV hybrid cắm sạc tại thị trường nội địa, đồng thời có khả năng mở rộng sang các thị trường quốc tế với nhu cầu phương tiện xanh đang gia tăng.

Theo CNC﻿