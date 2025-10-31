(Clip): Xe điện Geely bốc cháy, nổ như pháo hoa tại Trung Quốc

Tờ CarNewsChina cho hay vụ cháy chiếc Geely Xingyuan tại Tô Châu vào ngày 23/10/2025 vừa qua không chỉ là một sự cố riêng lẻ mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh đáng lo ngại đối với toàn ngành công nghiệp xe điện (EV) đang phát triển như vũ bão của Trung Quốc.

Xingyuan không phải là một mẫu xe tầm thường; với doanh số lên tới 343.351 chiếc chỉ trong ba quý đầu năm 2025, nó chính là mẫu xe điện bán chạy nhất và là niềm tự hào của thị trường nội địa.

Sự cố xảy ra chỉ vài ngày trước khi mẫu xe này chuẩn bị tiến ra thị trường quốc tế dưới cái tên Geely EX2, khiến thời điểm này trở nên đặc biệt nhạy cảm.

Những hình ảnh và lời kể từ nhân chứng về chiếc Xingyuan bốc cháy đột ngột, kèm theo những tiếng nổ lách tách như pháo hoa, đã làm lung lay niềm tin về độ an toàn của phân khúc EV giá rẻ.

Điều đáng chú ý là ngọn lửa dường như tập trung ở phần trên thân xe, khiến các chuyên gia ngay lập tức đặt nghi vấn liệu đây có phải là một vụ cháy không liên quan đến pin, một kịch bản thường thấy ở xe xăng nhưng ít phổ biến hơn với EV.

Dù không có thương vong, nhưng vụ cháy đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, gợi lên những nghi ngại về mức độ an toàn của xe điện trong bối cảnh Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về sản lượng và doanh số EV.

Chiếc Geely Xingyuan bốc cháy

Trớ trêu thay, vụ việc diễn ra đúng ngày một mẫu xe điện khác là Li Auto Mega cũng bốc cháy ở Thượng Hải. Hai sự cố liên tiếp trong cùng ngày khiến dư luận đặt câu hỏi: phải chăng tốc độ phát triển quá nhanh của ngành xe điện Trung Quốc đang vượt trước khả năng kiểm soát rủi ro về an toàn?

Cú sốc truyền thông

Ra mắt năm 2024, Geely Xingyuan nhanh chóng trở thành hiện tượng. Với giá khởi điểm chỉ 68.800 Nhân dân tệ (khoảng 9.700 USD), chiếc hatchback nhỏ gọn này chinh phục thị trường nội địa nhờ thiết kế hiện đại, phạm vi di chuyển 310–410 km, và công nghệ pin LFP “Short Blade Aegis”, loại pin được quảng cáo là “không thể cháy nổ”.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, hơn 343.000 chiếc Xingyuan đã được bán ra, giúp Geely đánh bại nhiều đối thủ, trở thành nhà sản xuất xe điện phổ thông hàng đầu Trung Quốc.

Chính vì vậy, vụ cháy ở Tô Châu không chỉ là một tai nạn đơn lẻ mà còn là cú đánh trực diện vào hình ảnh an toàn và uy tín công nghệ mà Geely dày công xây dựng.

Dù không có thương vong, cảnh tượng chiếc xe cháy rực giữa khu công nghiệp được quay lại và lan truyền trên mạng là điều mà bất kỳ nhà sản xuất nào cũng muốn tránh.

Một chi tiết đáng chú ý là đám cháy dường như bùng lên từ phần trên thân xe, chứ không phải khoang pin vốn đặt dưới sàn. Blogger ô tô nổi tiếng Dianche Xiaopi cho rằng nguyên nhân có thể đến từ cháy cabin, chẳng hạn tĩnh điện hoặc vật liệu dễ cháy bị bỏ quên trong xe.

Phân tích này, nếu chính xác, lại đặt ra câu hỏi khác: khi pin không còn là “thủ phạm”, liệu ngành xe điện có đang đánh giá thấp những rủi ro khác?

Các chuyên gia Trung Quốc nhiều lần khẳng định pin LFP an toàn hơn NCM hay NCA, ít nguy cơ cháy nổ. Nhưng vụ việc này cho thấy “an toàn pin” không đồng nghĩa với “an toàn tuyệt đối”.

Một xe điện là một hệ thống phức tạp, nơi mọi yếu tố, từ thiết bị điện phụ, hệ thống sưởi, làm mát, đến vật liệu nội thất đều có thể là điểm yếu tiềm ẩn.

Hệ lụy

Geely hiện chưa công bố nguyên nhân chính thức hay kế hoạch điều tra chi tiết, song giới quan sát nhận định hãng sẽ khó tránh khỏi áp lực từ công luận, đặc biệt trong bối cảnh Xingyuan đang chuẩn bị xuất khẩu ra thị trường quốc tế dưới tên Geely EX2.

Dù nguyên nhân là gì đi nữa, sự im lặng kéo dài từ Geely đang gây ra nhiều hệ lụy. Không chỉ chưa đưa ra tuyên bố chính thức, chưa công bố kết quả điều tra sơ bộ mà quan trọng nhất là Geely còn chưa có bất kỳ động thái triệu hồi (recall) hay tạm dừng sản xuất nào. Sự chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng đến niềm tin người tiêu dùng trong nước, mà còn tạo ra một rào cản lớn cho chiến lược xuất khẩu của Geely.

Một sự cố cháy dù đơn lẻ nhưng xảy ra ở mẫu xe bán chạy nhất có thể khiến đối tác phân phối và người tiêu dùng nước ngoài dè dặt hơn, buộc Geely phải củng cố kiểm định chất lượng và chứng minh tính an toàn toàn diện của sản phẩm.

Nếu các cơ quan quản lý quốc tế yêu cầu tăng cường kiểm tra hoặc chứng nhận an toàn bổ sung, kế hoạch mở rộng thị trường của Geely có thể bị trì hoãn đáng kể.

Ở quy mô rộng hơn, vụ cháy này phản ánh thách thức chung của ngành xe điện Trung Quốc, nơi tốc độ đổi mới và cạnh tranh về giá đang vượt xa khả năng xây dựng các chuẩn an toàn thống nhất.

Khi hàng triệu xe điện giá rẻ được tung ra mỗi năm, chỉ cần một vụ cháy bắt mắt trên mạng xã hội cũng có thể làm lung lay niềm tin của người tiêu dùng.

Vụ Geely Xingyuan cháy ở Tô Châu có thể chỉ là một sự cố cá biệt, nhưng nó phơi bày sự mong manh của ngành xe điện Trung Quốc trước các rủi ro kỹ thuật và truyền thông.

Trong cuộc đua toàn cầu hóa, các hãng xe Trung Quốc không chỉ cần chứng minh rằng họ rẻ, nhanh và thông minh, mà còn phải cho thấy họ an toàn và đáng tin cậy.

Chiếc Li Auto Mega bốc cháy

Ngọn lửa ở Tô Châu, xét ở góc độ khác, có thể trở thành phép thử cần thiết buộc Geely và cả ngành xe điện Trung Quốc nhìn lại tốc độ phát triển của mình, để không chỉ dẫn đầu về sản lượng, mà còn cả về niềm tin của người lái xe.

Một vụ cháy khác

Trong một diễn biến khác, ngày 23/10/2025, mẫu xe điện đa dụng Li Auto Mega cũng bất ngờ bốc cháy và bị thiêu rụi hoàn toàn khi đang di chuyển tại quận Từ Hối (Thượng Hải).

Ngọn lửa bắt đầu từ gầm xe, nơi đặt bộ pin CATL Qilin NMC (ternary), và chỉ trong 10 giây đã bao trùm toàn bộ thân xe. Rất may, cửa xe tự động mở, giúp tài xế và hành khách thoát ra an toàn.

Li Auto đã phối hợp với cơ quan cứu hỏa để điều tra nguyên nhân, song hiện chưa có kết luận chính thức. Hình ảnh hiện trường cho thấy xe cháy trơ khung kim loại. Theo cơ quan chức năng, không có va chạm trước khi cháy, và nhiều khả năng pin là nguồn phát hỏa.

Đáng chú ý, đây là vụ cháy thứ ba liên quan đến mẫu Li Mega kể từ tháng 6/2025, trong đó hai vụ trước được cho là do yếu tố bên ngoài. Vụ việc mới làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của pin và hệ thống điện trên mẫu xe cao cấp này.

Li Mega ra mắt tháng 3/2024, là mẫu xe điện thuần đầu tiên của Li Auto, sử dụng pin CATL. Tính đến nay, Li Auto đã bán 25.817 chiếc Mega, với 3.277 xe giao trong tháng 9/2025, mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, vụ cháy này có thể ảnh hưởng đến doanh số và hình ảnh thương hiệu của hãng trong phân khúc xe điện cao cấp.

*Nguồn: CarNewsChina, SCMP