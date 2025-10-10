Hãng xe xây nhà máy tại Thái Bình nhá hàng sedan giá rẻ mới: Kích thước ngang cỡ Toyota Camry, hệ thống hybrid NordThor AI 2.0 mới

Mẫu sedan hybrid sạc điện (PHEV) Geely Galaxy Starshine 7 vừa xuất hiện trong danh sách công bố của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), hé lộ nhiều thông tin đáng chú ý về thiết kế và trang bị. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng dòng sản phẩm Starshine của thương hiệu Geely Galaxy tại thị trường nội địa.

Starshine 7 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế của dòng Starshine với kiểu dáng hiện đại, nhấn mạnh vào sự cân đối và sang trọng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, điểm xuyết các thanh crôm dọc tạo hiệu ứng thác nước – tương tự mẫu Starshine 6. Thân xe sử dụng tay nắm cửa truyền thống, trong khi phần đuôi gây ấn tượng với cụm đèn hậu dạng thanh ngang kéo dài, kết hợp logo “GEELY” đặt chính giữa.

Xe có nhiều tùy chọn cấu hình khác nhau, bao gồm thiết kế lưới tản nhiệt, kiểu vành, kính riêng tư, radar, camera và hai lựa chọn lốp là 225/55R18 hoặc 235/45R19.

Theo dữ liệu từ MIIT, Geely Galaxy Starshine 7 có kích thước dài 4.958 mm, rộng 1.915 mm và cao 1.505 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.852 mm. Trọng lượng không tải dao động từ 1.815 đến 1.860 kg, tùy phiên bản. So với mẫu Starshine 6 (4.806 x 1.886 x 1.490 mm, trục cơ sở 2.756 mm), Starshine 7 lớn hơn đáng kể, hướng đến phân khúc sedan hạng trung – cao.

Điểm đáng chú ý trên Starshine 7 là hệ thống hybrid sạc điện NordThor AI 2.0 mới của Geely. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L mã BHE15-BFN, cho công suất tối đa 82 kW (tương đương 110 mã lực), kết hợp với bộ pin lithium-ion phosphate. Tốc độ tối đa theo công bố đạt 190 km/h.

Hiện Geely chưa tiết lộ chi tiết về động cơ điện, dung lượng pin hay phạm vi di chuyển thuần điện. Tuy nhiên, dự kiến Starshine 7 sẽ có hiệu năng tương đương hoặc cao hơn Starshine 6 – mẫu xe dùng cùng hệ thống hybrid NordThor AI 2.0, với động cơ điện 120 kW (160 mã lực). Starshine 6 có hai lựa chọn pin lithium-ion phosphate 8,5 kWh và 17 kWh, mang lại quãng đường chạy điện lần lượt 60 km và 125 km.

Hiện Geely Galaxy đang bán Starshine 8 tại Trung Quốc với giá từ 115.800 đến 155.800 nhân dân tệ (tương đương 16.300 – 21.900 USD). Trong khi đó, Starshine 6 – mẫu xe có kích thước nhỏ hơn – bắt đầu mở bán từ cuối tháng 9 với giá từ 85.800 đến 118.800 nhân dân tệ (12.000 – 16.650 USD).

Với kích thước lớn hơn và hệ truyền động tương tự, Starshine 7 nhiều khả năng sẽ được định vị ở giữa hai mẫu trên, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm sedan PHEV rộng rãi, tiết kiệm và có công nghệ tiên tiến.

Việc Starshine 7 xuất hiện trong danh sách của MIIT cho thấy Geely đang chuẩn bị cho giai đoạn ra mắt chính thức trong thời gian tới, tiếp tục củng cố vị thế của hãng trong phân khúc xe điện lai sạc (PHEV) tại thị trường Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng.

Theo CNC﻿