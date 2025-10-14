Hãng xe xây nhà máy 20.000 tỷ tại Việt Nam ra mắt mẫu SUV siêu tiết kiệm xăng: Chạy full nhiên liệu 1.400 km, giá từ 740 triệu đồng

Hãng xe Trung Quốc Chery vừa chính thức mở chương trình đặt trước mẫu SUV hybrid mở rộng tầm hoạt động (EREV) Fulwin T11 EREV 2026.

Chery Fulwin T11 EREV 2026 có tất cả 4 phiên bản với giá từ 199.900-264.900 NDT (tương đương 740-981 triệu đồng). Dự kiến, SUV này sẽ ra mắt chính thức vào cuối tháng 10/2025. Xe có 6 tùy chọn màu ngoại thất là xanh aurora, xanh cloud blue, xám moon shadow, đen ink, vàng sand gold và đỏ rouge.

Fulwin T11 EREV được định vị là SUV chủ lực sáu chỗ ngồi, bố trí 2+2+2. Kích thước xe lần lượt là 5.205 x 1.998 x 1.800 mm, chiều dài cơ sở 3.120 mm.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt khép kín dạng nan dọc, hốc hút gió liền mạch, cùng đèn pha LED thanh mảnh. Trên nóc xe có cảm biến LiDAR, hỗ trợ hệ thống lái thông minh cao cấp. Thân xe sử dụng tay nắm cửa truyền thống, viền chrome sang trọng và thanh ray mui thể thao. Phía sau là dải đèn LED toàn chiều rộng và ống xả ẩn tạo vẻ tinh tế.﻿

﻿Khoang cabin của Fulwin T11 được trang bị màn hình cong 30 inch kéo dài trên bảng táp-lô, đi kèm màn hình đồng hồ 10,25 inch và màn hình trần 17,3 inch dành cho hàng ghế sau.

Vật liệu nội thất sử dụng da mềm Nappa, ốp gỗ cao cấp, cùng ba tùy chọn màu đen tourmaline, nâu hổ phách và trắng ngà. Hệ thống tiện nghi tiêu chuẩn gồm dàn âm thanh 23 loa Boyar Sound, đèn viền 256 màu, sạc điện thoại không dây, điều hòa 3 vùng độc lập, camera 360 độ, phanh khẩn cấp tự động AEB.﻿

Cả hai hàng ghế đầu đều có sưởi và thông gió, trong khi hàng ghế thứ hai được bổ sung chức năng massage và ghế không trọng lực ở bản cao cấp. Hàng ghế thứ ba có thể gập điện và sưởi ấm, cho phép tăng dung tích khoang hành lý lên 1.650 lít khi cần. Ngoài ra, xe còn có tủ lạnh/sưởi 9,2 lít, hệ thống khuếch tán hương thơm, sưởi vô-lăng và rèm riêng tư cho hàng ghế sau.﻿

Chery trang bị hệ thống lái bán tự động Falcon 500 cho tất cả phiên bản và Falcon 700 cho bản cao cấp. Cấu hình này bao gồm 27 cảm biến, trong đó có LiDAR, 11 camera, 3 radar sóng milimet và 12 radar siêu âm, sử dụng chip Nvidia Orin-Y. Hệ thống hỗ trợ tự động dẫn đường NOA, tự đỗ xe, tránh va chạm, cùng khả năng hoạt động mượt mà trên cả cao tốc và đường đô thị.﻿

Về sức mạnh, Chery Fulwin T11 EREV 2026 sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 1.5L kết hợp một hoặc 2 mô-tơ điện. Phiên bản dẫn động cầu sau (RWD) có công suất tối đa 261 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 9,3 giây, vận tốc tối đa 180 km/h. Pin lithium sắt phosphate dung lượng 33,68 kWh cho phạm vi hoạt động thuần điện 220 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp 2,43 lít/100 km.

Trong khi đó, phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) có tổng công suất 462 mã lực, mô-men xoắn 634 Nm, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,4 giây, vận tốc tối đa 180 km/h. Pin lithium sắt phosphate dung lượng 39,92 kWh cho phạm vi hoạt động thuần điện 220 km. Chery tuyên bố tổng phạm vi kết hợp vượt quá 1.400 km. Hệ thống sạc nhanh giúp cả 2 phiên bản sạc từ 30-80% trong 20 phút.﻿

Khung gầm của Fulwin T11 sử dụng hệ thống treo xương đòn kép trước và liên kết năm điểm sau, trong khi bản AWD có giảm chấn thích ứng CDC điều chỉnh theo thời gian thực. Về an toàn, xe trang bị 11 túi khí tiêu chuẩn, thân xe thép cường lực 88%.﻿

Với kích thước, thiết kế sáu chỗ ngồi và cấu hình hệ truyền động, Chery Fulwin T11 sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu SUV năng lượng mới cỡ lớn khác tại Trung Quốc, bao gồm Deepal S09 và Lynk & Co 900. ﻿