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Hãng xe Trung Quốc ZXMoto gây sốc với mẫu xe tay ga ADV 250T mang động cơ đặt giữa

Đức Khương
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Tại triển lãm CIMA Motor 2026, ZXMoto đã chính thức vén màn mẫu xe tay ga ADV 250T, một nguyên mẫu mang trong mình tham vọng cực lớn. Với thiết kế động cơ đặt giữa thường chỉ có trên dòng xe cao cấp, liệu mẫu xe này có đủ sức làm khuynh đảo thị trường?

ZXMoto đang chứng minh rằng họ không bao giờ ngủ quên trong cuộc chạy đua vũ trang của thế giới hai bánh. Từ xe thể thao đường phố, xe naked-bike chồm lỡ cho đến những chiếc mô tô chuyên đi phượt băm bổ, hãng xe Trung Quốc dường như có một danh sách mục tiêu khổng lồ và đang gạch bỏ từng hạng mục với một tốc độ phi mã.

Mới đây nhất, tại sự kiện triển lãm CIMA Motor 2026 diễn ra tại Trùng Khánh, thương hiệu này lại tiếp tục dội một quả bom vào phân khúc xe tay ga ADV vốn đang rất chật chội bằng nguyên mẫu mang tên 250T ADV.

Nhiều người có thể mỉm cười hoài nghi trước tham vọng chế tạo mọi thứ của ZXMoto, nhưng khi nhìn sâu vào hàm lượng kỹ thuật nằm bên dưới lớp vỏ mang đậm chất tương lai kia, tất cả sẽ phải thay đổi suy nghĩ.

- Ảnh 1.

Hãng xe Trung Quốc ZXMoto vừa trình làng nguyên mẫu xe tay ga ADV 250T tại triển lãm CIMA Motor 2026 ở Trùng Khánh, Trung Quốc.

Việc trang bị khối động cơ xi-lanh đôi song song, dung tích 249cc, làm mát bằng dung dịch là một điểm sáng. Cỗ máy này sản sinh công suất ước tính 27 đến 32 mã lực. Trong phân khúc mà động cơ xi-lanh đơn đang chiếm thế độc tôn, cấu hình này mang lại khả năng bứt tốc mượt mà.

Tuy nhiên, điểm bán hàng độc nhất thực sự nằm ở vị trí đặt động cơ. Thay vì gắn thẳng vào cụm gắp sau giống xe tay ga truyền thống, ZXMoto đã dời toàn bộ trái tim của xe vào vị trí trung tâm và bắt trực tiếp vào khung ống. Sự sắp xếp đột phá này trực tiếp tạo ra lợi ích thực dụng to lớn.

Trong nguyên lý kỹ thuật, việc tách rời động cơ khỏi gắp sau giúp giảm thiểu "trọng lượng không được treo". Khi bánh sau nhẹ hơn, giảm xóc sẽ phản hồi lanh lẹ với từng ổ gà hay gờ giảm tốc.

Nếu lăn bánh trên đường sá Việt Nam với nhiều đoạn xuống cấp, cấu trúc này mang lại độ êm ái và sự ổn định thân xe tuyệt vời. Cấu trúc khung gầm này vốn là đặc quyền của những mẫu xe đắt tiền như Yamaha TMAX hay Honda X-ADV, nay được mang xuống một chiếc xe cỡ nhỏ.

- Ảnh 2.

Mẫu xe gây ấn tượng mạnh với động cơ xi-lanh đôi song song 249cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất dự kiến từ 27 đến 32 mã lực.

Bảng danh sách trang bị của chiếc xe tay ga ADV này cũng là một kho tàng công nghệ, đánh trúng tâm lý mua sắm của người Việt. Khách hàng Việt Nam vốn chuộng công nghệ cao nhưng luôn đòi hỏi mức giá tốt. ZXMoto đã mạnh tay trang bị phuộc trước hành trình ngược, mâm xe 15 inch phía trước và 14 inch phía sau, đi kèm phanh đĩa dùng kẹp phanh hướng kính. Xe sở hữu công nghệ chống bó cứng phanh ABS hai kênh, kết hợp hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Người lái có thể chủ động tắt ABS bánh sau để chạy đường đất. Đối diện với điều kiện thời tiết nhiệt đới, mưa nhiều và đường trơn trượt tại Việt Nam, tổ hợp ABS và TCS chính là lá chắn bảo vệ an toàn. Ngoài ra, xe còn ngập tràn tiện ích như ga tự động, nhiều chế độ lái, màn hình hiển thị TFT, khóa không chìa và kính chắn gió điều chỉnh.

- Ảnh 3.

Điểm khác biệt lớn nhất là động cơ được đặt ở trung tâm và gắn thẳng vào khung xe thay vì cụm gắp sau, giúp tối ưu hóa hệ thống treo tương tự các dòng xe đắt tiền như Yamaha TMAX hay Honda X-ADV.

Về mặt truyền động, sức mạnh được đưa đến bánh sau qua hộp số CVT, nhưng cấu hình truyền động cuối lại mang đến sự linh hoạt khi nhà sản xuất đang cân nhắc giữa dây đai và nhông xích.

Đây là một bài toán kinh tế rất khôn ngoan. Nếu sử dụng xích tải, chi phí bảo dưỡng sẽ rẻ hơn, dễ dàng xịt rửa sau những chuyến đi bùn lầy, cực kỳ phù hợp cho thị hiếu chuộng sự bền bỉ, dễ sửa chữa của người Việt. Còn nếu dùng dây đai, xe sẽ vận hành êm ái, nhẹ nhàng và sạch sẽ trong đô thị.

- Ảnh 4.

Xe trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại bao gồm phuộc hành trình ngược, phanh đĩa hướng kính, màn hình TFT, hệ thống ABS có thể tắt mở, kiểm soát lực kéo TCS và ga tự động.

Nếu nguyên mẫu này được nhập khẩu về thị trường Việt Nam, cục diện sẽ thay đổi ra sao? 250T ADV sẽ bước vào chiến trường nơi Honda ADV 160 hay Yamaha XMAX 300 đang làm chủ.

Lợi thế của ZXMoto chắc chắn nằm ở giá bán rẻ và công nghệ ngập tràn. Thế nhưng, thách thức lớn nhất là định kiến của khách hàng. Người Việt vẫn còn e ngại với độ bền của các mẫu xe Trung Quốc.

Để thành công, chiếc xe tay ga ADV này không chỉ cần một mức giá hợp lý, mà còn phải cam kết một chế độ bảo hành rõ ràng và phụ tùng sẵn có nhằm xây dựng niềm tin.

- Ảnh 5.

250T ADV dự kiến sẽ được tung ra thị trường nội địa vào giữa năm 2027, dù mức giá và thông số sản xuất cuối cùng vẫn chưa được chốt hạ chính thức.

Hiện tại, chiếc xe tay ga ADV mang khối động cơ 250cc này vẫn đang trong giai đoạn nguyên mẫu và dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường nội địa vào giữa năm 2027.

Cho dù dự án này có trở thành một tượng đài mới hay chỉ là một phép thử tham vọng, thì sự táo bạo của hãng xe Trung Quốc vẫn xứng đáng nhận được một tràng pháo tay. Và rất có thể, chỉ trong thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ lại thấy họ trình làng một cỗ máy điên rồ khác.

Hãng xe Trung Quốc duy nhất xây nhà máy ở Việt Nam tung công nghệ sạc xe chỉ bằng thời gian uống một cốc cafe, bán điện ngược trở lại lưới điện
Tags

Honda X-ADV

xe tay ga

Trung Quốc

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