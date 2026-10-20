Hãng xe Trung Quốc duy nhất xây nhà máy ở Việt Nam tung công nghệ sạc xe chỉ bằng thời gian uống một cốc cafe, bán điện ngược trở lại lưới điện

Không chỉ phát triển công nghệ sạc siêu nhanh, Omoda & Jaecoo còn giới thiệu giải pháp cho phép ô tô điện tương tác hai chiều với lưới điện, mở ra khả năng biến phương tiện thành nguồn lưu trữ năng lượng di động trong tương lai.

Tại Hội nghị khách hàng quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 19–23/10 ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc, Omoda & Jaecoo giới thiệu hệ sinh thái năng lượng thông minh, kết hợp điện mặt trời, lưu trữ điện và công nghệ sạc công suất lớn.

Một trong những điểm nhấn là Trung tâm Năng lượng Thông minh, nơi thương hiệu trình diễn các giải pháp kết nối phương tiện với hạ tầng năng lượng.

Ô tô trở thành nguồn cấp điện

Đáng chú ý là mô hình trạm sạc ứng dụng công nghệ V2G (Vehicle-to-Grid), cho phép dòng điện di chuyển theo cả hai chiều giữa xe điện và lưới điện. Thay vì chỉ tiếp nhận năng lượng để vận hành, phương tiện có thể cung cấp điện trở lại hệ thống khi đáp ứng đủ điều kiện kỹ thuật.

Theo mô hình được giới thiệu, hệ thống kết hợp điện mặt trời, thiết bị lưu trữ và trạm sạc, hình thành một mạng lưới điện cục bộ. Cách tiếp cận này hướng tới việc tận dụng hiệu quả nguồn điện tái tạo, đồng thời tăng tính linh hoạt trong phân phối năng lượng.

Chẳng hạn, xe có thể được sạc vào giờ thấp điểm, khi nhu cầu điện thấp hơn. Vào những thời điểm nhu cầu tăng cao, lượng điện lưu trữ trong pin có thể được đưa trở lại lưới điện, góp phần giảm áp lực cung ứng. Với hạ tầng và thiết bị tương thích, năng lượng từ xe cũng có thể được sử dụng để cấp điện cho gia đình hoặc cộng đồng trong một số tình huống mất điện.

Tuy nhiên, khả năng triển khai V2G trên thực tế còn phụ thuộc vào công nghệ của phương tiện, thiết bị sạc, tiêu chuẩn kết nối và cơ chế vận hành của lưới điện tại từng thị trường.

Sạc xe trong thời gian ngắn

Bên cạnh khả năng trao đổi điện hai chiều, Omoda & Jaecoo giới thiệu Volt-dragon Charger, công nghệ sạc siêu nhanh được phát triển nhằm rút ngắn thời gian bổ sung năng lượng cho phương tiện.

Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ sạc ở công suất cấp megawatt khi kết hợp với hạ tầng phù hợp. Trạm sạc còn có chế độ vận hành độc lập, hay island mode, cho phép tiếp tục cung cấp điện trong trường hợp lưới điện chính gặp sự cố, tùy thuộc điều kiện triển khai.

Viễn cảnh được thương hiệu hướng tới là người dùng có thể tranh thủ nghỉ ngơi, thưởng thức một tách cà phê trong lúc xe được bổ sung năng lượng. Dù vậy, tốc độ sạc thực tế vẫn phụ thuộc vào công suất trạm, khả năng tiếp nhận điện của pin, trạng thái pin và điều kiện vận hành.

Song song với công nghệ hiện tại, doanh nghiệp cho biết đang nghiên cứu các giải pháp sạc công suất cao thế hệ tiếp theo, trong đó có công nghệ sạc siêu dẫn, nhằm hướng tới trải nghiệm bổ sung năng lượng nhanh và thuận tiện hơn.

Từ trạm sạc đến hệ thống năng lượng gia đình

Phạm vi phát triển của Omoda & Jaecoo không chỉ giới hạn ở hạ tầng dành cho ô tô. Thương hiệu còn giới thiệu Energy Cube, hệ thống lưu trữ năng lượng gia đình kết hợp điện mặt trời, pin lưu trữ và khả năng sạc hai chiều.

Giải pháp này hướng tới việc giúp các hộ gia đình sử dụng nguồn điện tự sản xuất, chủ động điều chỉnh nhu cầu tiêu thụ và giảm sự phụ thuộc vào nguồn điện từ bên ngoài. Khi được kết nối với phương tiện tương thích, hệ thống có thể mở rộng khả năng quản lý năng lượng giữa xe và không gian sống.

Ở lĩnh vực pin, doanh nghiệp phát triển dòng pin Rhino và tiếp tục nghiên cứu công nghệ pin thể rắn. Theo thông tin được công bố, các mẫu pin thể rắn đã cho thấy khả năng chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt trong thử nghiệm phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa cung cấp thêm thông số cụ thể về hiệu suất, tuổi thọ hoặc thời điểm thương mại hóa công nghệ này.

Ngoài hệ sinh thái năng lượng, Omoda & Jaecoo tiếp tục phát triển hệ truyền động hybrid SHS, gồm HEV và PHEV, đồng thời mở rộng công nghệ xe thuần điện BEV. Các giải pháp như khoang lái ứng dụng AI, hệ thống đỗ xe tự động và robot thông minh cũng nằm trong định hướng phát triển công nghệ của thương hiệu.