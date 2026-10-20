Tin vui cho tất cả người dân mua xe Toyota tháng 10

Toyota Việt Nam duy trì chương trình ưu đãi lớn trong tháng 10, với mức hỗ trợ cao nhất 75 triệu đồng cho mẫu xe bán chạy Veloz Cross.

Hãng xe bán chạy thứ hai thị trường, Toyota tiếp tục kích cầu cho hàng loạt mẫu xe trong tháng 10. Các sản phẩm chủ lực từ sedan gầm thấp đến SUV gầm cao đều được hỗ trợ lệ phí trước bạ, bảo hiểm vật chất hoặc lãi suất vay ưu đãi. Chương trình áp dụng đến hết ngày 31/10/2026.

Theo VnExpress, Veloz Cross là mẫu xe nhận mức hỗ trợ lớn nhất, 73-75 triệu đồng. Mức này tương đương với ưu đãi mà đối thủ chính Mitsubishi Xpander đang áp dụng trong tháng 10.

Mức hỗ trợ cụ thể từng mẫu xe

Thứ nhất, Toyota Vios được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Mức hỗ trợ quy đổi từ 46 đến 54 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể, bản E số sàn được hỗ trợ 46 triệu đồng, bản E số tự động vô cấp 49 triệu đồng và bản G 54 triệu đồng. Giá xe sau hỗ trợ từ 412 đến 491 triệu đồng.

Thứ hai, Toyota Veloz Cross được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm 1 năm bảo hiểm vật chất. Tổng giá trị ưu đãi 73-75 triệu đồng tùy phiên bản. Giá xe sau hỗ trợ từ 565 đến 585 triệu đồng. Người mua còn có thể lựa chọn gói lãi suất 0% cố định trong 12 tháng đầu.

Thứ ba, Toyota Yaris Cross được ưu đãi theo từng phiên bản. Bản hybrid được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tối đa 74 triệu đồng. Bản động cơ xăng được hỗ trợ 50 triệu đồng. Giá giao dịch tại đại lý khoảng 600-654 triệu đồng.

Thứ tư, các mẫu xe còn lại cũng có ưu đãi đáng kể. Avanza Premio được hỗ trợ 65-70 triệu đồng. Innova Cross có tổng giá trị ưu đãi 45-60 triệu đồng. Corolla Cross được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 41-43,5 triệu đồng.

Bối cảnh thị trường

Doanh số Toyota sau 3 quý năm 2026 đạt 53.978 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Hãng đứng thứ hai thị trường sau VinFast, chiếm khoảng 10,9% thị phần toàn ngành.

Không riêng Toyota, gần như tất cả các hãng xe trên thị trường đều đang giảm giá, kích cầu bằng tiền mặt, phụ kiện hoặc lệ phí trước bạ trong mùa mua sắm cuối năm. Trang Techz nhận định thay vì chỉ giảm giá trực tiếp, Toyota kết hợp nhiều hình thức hỗ trợ nhằm giảm chi phí ban đầu và áp lực tài chính cho khách hàng mua xe trả góp.

Người mua cần lưu ý mức ưu đãi thực tế có thể khác nhau tùy phiên bản và điều kiện áp dụng tại từng đại lý. Các khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ được quy đổi thành tiền mặt trừ vào giá xe khi thương lượng tại đại lý.

Tham khảo từ VnExpress, Techz.





