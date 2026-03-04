Hãng xe Trung Quốc xây nhà máy tại Việt Nam ra mắt SUV cỡ nhỏ: Giá khởi điểm dưới 300 triệu đồng, một lần sạc đi 420 km

Ảnh minh họa

Mẫu hatchback điện cỡ nhỏ của hãng xe Chery có tên QQ3 EV sẽ chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc vào ngày 10/3. Bước đi mới của thương hiệu nhằm nỗ lực tái định vị thương hiệu QQ và gia tăng thị phần ở phân khúc xe điện đô thị đang cạnh tranh khốc liệt.

Theo công bố từ nhà sản xuất, Chery QQ3 EV được phát triển với cấu hình hatchback 4 cửa, chiều dài thân xe 4.195 mm, rộng 1.811 mm, cao 1.569 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm. So với đối thủ trực tiếp là Geely EX2 (Xingyuan), mẫu xe này dài hơn 60 mm, rộng hơn 6 mm và thấp hơn 1 mm. Thiết kế ngoại thất mang phong cách mới với cụm đèn pha và đèn hậu hình bầu dục cỡ lớn, tay nắm cửa bán ẩn và cột D vuốt nghiêng, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tại đô thị.

Bên trong khoang lái, QQ3 EV nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch dạng nổi, cụm đồng hồ kỹ thuật số và cần số bố trí phía sau vô lăng hai chấu. Khu vực điều khiển trung tâm vẫn duy trì các phím vật lý cơ bản, đồng thời tích hợp sạc không dây và hộc để cốc. Hệ thống giải trí sử dụng chip Snapdragon 8155, hỗ trợ trợ lý giọng nói tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho thấy định hướng tăng cường trải nghiệm số trên xe.

Về vận hành, Chery cung cấp hai cấu hình động cơ điện đặt ở trục sau. Phiên bản tiêu chuẩn có công suất 58 kW (78 mã lực), trong khi bản cao hơn đạt 90 kW (121 mã lực). Xe sử dụng pin LFP với hai tùy chọn dung lượng 29,5 kWh và 41,3 kWh, cho phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC từ 310 đến 420 km.

Trước thời điểm ra mắt chính thức, QQ3 EV đã mở đặt trước từ ngày 7/2 và ghi nhận 27.319 đơn chỉ trong ba giờ đầu tiên. Khách hàng đặt cọc 99 nhân dân tệ (khoảng 14,4 USD) sẽ được quy đổi thành ưu đãi 999 nhân dân tệ (khoảng 146 USD) khi xe chính thức mở bán. Giá bán chính thức chưa được công bố, song theo dự báo của CarNewsChina, mức giá có thể dao động trong khoảng 70.000 – 110.000 nhân dân tệ (10.210 – 16.040 USD).

Sự trở lại của tên gọi Chery QQ3 mang ý nghĩa biểu tượng đối với hãng xe này. Ra mắt lần đầu năm 2003, dòng QQ từng là một trong những mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên của Chery và đạt sản lượng hơn một triệu chiếc trong vòng một thập kỷ, với các biến thể QQ3, QQ6 và QQme. Giai đoạn từ năm 2021, Chery từng thử nghiệm hồi sinh thương hiệu QQ thông qua các mẫu xe điện đô thị giá rẻ như QQ Ice Cream và QQ Domi, song lần tái xuất năm 2026 với QQ3 EV được xem là bước đi chiến lược hơn.

Tại thị trường nội địa, QQ3 EV sẽ đối đầu trực tiếp với Geely Xingyuan – mẫu hatchback điện bán chạy nhất Trung Quốc năm 2025. Theo China EV DataTracker, Xingyuan đạt doanh số 465.775 xe trong năm qua. Mẫu xe này được xuất khẩu dưới tên Geely EX2 và lắp ráp tại Malaysia với tên Proton e.Mas 5.

Với thông số kỹ thuật cạnh tranh, phạm vi hoạt động tối đa 420 km và định vị ở tầm giá phổ thông, Chery QQ3 EV được kỳ vọng sẽ tạo thêm áp lực lên phân khúc hatchback điện cỡ nhỏ, vốn đang tăng trưởng nhanh nhờ nhu cầu xe điện đô thị chi phí hợp lý tại Trung Quốc.

Theo CNC﻿