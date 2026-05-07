Hãng xe Trung Quốc đang bán tại Việt Nam đã làm một điều 'không tưởng': Mang xe điện ra giữa sa mạc để cắm sạc, kết quả thu về đầy bất ngờ

BYD - thương hiệu ô tô điện Trung Quốc, vừa thực hiện một bước đi chiến lược nhằm khẳng định khả năng thích ứng của hạ tầng năng lượng, trong những điều kiện địa lý khó khăn nhất.

Cụ thể, công ty đã tổ chức buổi trình diễn công nghệ sạc nhanh tại sa mạc Tengger, thuộc khu vực Alxa, Nội Mông. Đây là một địa điểm hẻo lánh, có đặc điểm môi trường vô cùng khắc nghiệt với sự xâm thực của cát, gió mạnh và cơ sở hạ tầng bổ trợ gần như bằng không. Tại điểm dừng có tên gọi Sha15, BYD đã lắp đặt thành công một trạm sạc nhanh để chứng minh khả năng vận hành ngoài các hành lang giao thông đô thị và đường cao tốc truyền thống.

Trong buổi thử nghiệm này, một chiếc xe ô tô điện thuộc dòng FCB Tai 3 đã được sử dụng để kiểm chứng hiệu suất nạp năng lượng tại chỗ. Dữ liệu ghi nhận từ đội ngũ nhân viên kỹ thuật cho biết mẫu xe này chỉ mất 5 phút để thực hiện chu trình sạc nhanh và hoàn thành việc sạc đầy trong vòng 9 phút.

Kết quả đã cho thấy triển vọng của công nghệ sạc siêu nhanh mà hãng đang theo đuổi, dù các chi tiết kỹ thuật cụ thể về công suất nguồn điện và trạng thái pin chưa được công bố chi tiết. Việc kiểm chứng thực tế tại sa mạc giúp bổ sung dữ liệu quan trọng cho các kịch bản triển khai hạ tầng tại những vùng sâu vùng xa, thay vì chỉ tập trung vào các thành phố lớn như trước đây.

Hoạt động thử nghiệm tại Nội Mông diễn ra trong bối cảnh mạng lưới trạm sạc của BYD đang có sự mở rộng với tốc độ đáng kể. Theo số liệu được công bố, hãng đã đạt cột mốc 5.000 trạm sạc nhanh vào thời điểm đầu tháng 4/2026.

Đáng chú ý, thành tích này được thiết lập chỉ sau 27 ngày, kể từ khi chương trình mở rộng hạ tầng chính thức được khởi động. Tính đến kỳ nghỉ lễ tháng 5/2026, quy mô mạng lưới tổng thể của BYD đã đạt con số 5.715 trạm trên phạm vi toàn Trung Quốc.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, BYD cũng đã vạch ra lộ trình quốc tế hóa hệ sinh thái năng lượng của mình. Công ty dự kiến sẽ triển khai khoảng 6.000 trạm sạc nhanh tại thị trường nước ngoài trong thời gian tới.

Kế hoạch này diễn ra song song với việc đẩy mạnh thương hiệu hạng sang Denza tại thị trường châu Âu, tập trung vào các dòng xe như Z9 GT và D9. Việc đồng bộ hóa giữa dải sản phẩm mới và mạng lưới trạm sạc được xem là yếu tố then chốt để hãng cạnh tranh tại các thị trường khó tính bên ngoài Trung Quốc.

Tuy nhiên, những bước tiến về hạ tầng đang đối trọng với những áp lực nhất định từ phía thị trường tiêu thụ. Báo cáo từ China EV DataTracker cho thấy doanh số bán xe điện toàn cầu của BYD trong tháng 4/026 đạt 314.100 chiếc, tăng 6,2% so với tháng trước đó, nhưng nếu so với cùng kỳ năm 2025, doanh số đã sụt giảm 15,7%.

Đây là tháng thứ 8 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận sự tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp việc mảng xuất khẩu xe ra nước ngoài vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định.

Đức Minh