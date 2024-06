Hãng xe TQ sắp rót hơn 23.000 tỷ vào Việt Nam ra mắt mẫu SUV mới, giá 368 triệu, quyết đấu Toyota Raize

Mới đây, Chery đã công bố giá bán chính thức cho mẫu xe Tiggo 5X tại thị trường Indonesia, với tham vọng cạnh tranh với hai đối thủ sừng sỏ đến từ Nhật Bản là Honda WR-V và Toyota Raize.



Theo đó, Chery Tiggo 5X chính thức gia nhập đường đua SUV đô thị với mức giá hấp dẫn, khởi điểm từ 239 triệu Rupiah (tương đương 368 triệu đồng).

Chery Tiggo 5X. Ảnh: Luthfi Anshori/detik

Hai phiên bản Classic và Champion có giá bán lần lượt là 249 triệu Rupiah và 279 triệu Rupiah. Chery cũng áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên, giảm giá 10 triệu Rupiah, đưa giá bán của hai phiên bản Classic và Champion xuống còn 239 triệu Rupiah và 269 triệu Rupiah.

Trong khi đó, Honda WR-V được phân phối với 4 phiên bản. Phiên bản 1.5L E M/T có giá 274,9 triệu Rupiah, phiên bản 1.5L E CVT có giá 284,9 triệu Rupiah, phiên bản 1.5L RS có giá 304,1 triệu Rupiah. Phiên bản cao cấp nhất 1.5L RS with Honda Sensing có giá 324,1 triệu Rupiah.

Honda WR-V. Ảnh: Ari Saputra

Ở phân khúc SUV đô thị, ngoài Honda WR-V và Toyota Raize, Chery Tiggo 5X cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ cùng phân khúc đến từ Trung Quốc như Wuling Alvez. Wuling Alvez sở hữu kích thước tương đồng với Chery Tiggo 5X.

Mẫu xe này có 3 phiên bản với giá bán lần lượt là 214 triệu Rupiah cho bản Alvez SE, 260 triệu Rupiah cho bản Alvez CE và 300 triệu Rupiah cho bản Alvez EX.

Toyota Raize mang đến cho khách hàng 7 lựa chọn phiên bản. Phiên bản 1.2 G CVT One Tone có giá 253,7 triệu Rupiah. Phiên bản 1.0T G M/T One Tone có giá 258,3 triệu Rupiah.

Phiên bản 1.0T G M/T Two Tone có giá 260,9 triệu Rupiah. Phiên bản 1.0T G CVT One Tone có giá 273,2 triệu Rupiah. Phiên bản 1.0T GR CVT One Tone có giá 287,2 triệu Rupiah. Phiên bản 1.0T GR CVT Two Tone có giá 289,8 triệu Rupiah. Phiên bản cao cấp nhất 1.0T GR CVT TSS Two Tone có giá 312 triệu Rupiah.