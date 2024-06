Bám đuôi xe tải, xe buýt để tiết kiệm xăng: Chuyên gia lên tiếng cảnh báo

Tình huống “cạn bình giữa đường” luôn là nỗi ám ảnh với bất kỳ tài xế nào. Để “câu” thêm vài cây số, nhiều người tìm đến giải pháp bám đuôi xe tải, xe buýt với hy vọng giảm lực cản không khí, từ đó tiết kiệm xăng. Trên thực tế, kỹ thuật này còn được áp dụng trong các cuộc đua xe với tên gọi slipstream.

Tuy nhiên, chuyên gia Jusri Pulubuhu, nhà sáng lập kiêm giám đốc đào tạo tại trung tâm Tư vấn lái xe Jakarta (JDDC), khẳng định phương pháp này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, đặc biệt khi di chuyển trên đường trường. Ông phân tích: "Trường hợp xe buýt phanh gấp do tình huống bất ngờ, xe đi sau sẽ lập tức đâm vào đuôi. Hoặc khi xe buýt đánh lái để tránh ổ gà, xe bám đuôi có thể cán phải chướng ngại vật do tầm nhìn bị che khuất."



Vị chuyên gia cũng chỉ ra rằng việc bám đuôi xe khác để “ăn theo” lực cản chỉ thực sự hiệu quả khi hai xe có kích thước tương đương. Khoảng cách giữa hai xe phải được rút ngắn tối đa, lý tưởng nhất là một mét, để tạo thành vùng khí động lực học ổn định. "Nếu khoảng cách là 4-5 mét thì hiệu quả sẽ không đáng kể, phải áp sát cản trước với cản sau. Lúc này, xe buýt sẽ đóng vai trò “lá chắn gió”, tạo ra vùng áp suất thấp phía sau, giúp xe đi sau giảm lực cản", ông Jusri cho biết.

Tuy nhiên, ông khẳng định đây là "hành vi cực kỳ ngu ngốc" dưới góc độ an toàn. Bởi khi bám quá sát xe phía trước, tài xế sẽ mất khả năng quan sát, xử lý tình huống. "Họ giống như những con ngựa bị bịt mắt, hoàn toàn không kiểm soát được những gì diễn ra phía trước", ông Jusri nhận định.

Đồng quan điểm, ông Sony Susmana, giám đốc đào tạo tại trung tâm Tư vấn lái xe an toàn Indonesia (SDCI), cho rằng lợi ích từ việc bám đuôi xe khác là không đáng kể so với rủi ro tai nạn. Ông chia sẻ: "Đi sát có thể tiết kiệm xăng hơn, nhưng nguy cơ va chạm từ phía sau là rất lớn." Thay vì mạo hiểm, tài xế nên duy trì khoảng cách an toàn, đồng thời điều chỉnh chân ga hợp lý để tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Ông Sony kết luận: "Lái xe tiết kiệm không đồng nghĩa với việc bám đuôi xe khác. Cách này chỉ khả thi khi đã gần đến trạm xăng. Nếu còn ở xa, việc lên kế hoạch di chuyển kỹ lưỡng và áp dụng kỹ thuật lái xe eco driving sẽ hiệu quả hơn."