Hãng xe nổi tiếng thế giới cắt giảm 20% dòng sản phẩm, đặt cược vào AI và xe tự lái

Theo Nikkei Asia, hãng sẽ tập trung vào các hệ thống lái xe tự động và danh mục xe điện đa dạng, làm tiền đề cho kế hoạch tái cấu trúc hoạt động kinh doanh.

Hãng xe cũng thông báo sẽ cắt giảm 20% số lượng mẫu xe hiện có, từ 56 mẫu xuống còn 45 mẫu, loại bỏ những sản phẩm có hiệu suất thấp. Nissan đặt mục tiêu đạt doanh số 1 triệu xe mỗi năm tại cả Hoa Kỳ và Trung Quốc vào năm tài chính 2030 và cho biết sẽ tăng doanh số bán hàng hàng năm tại Nhật Bản lên 550.000 xe cùng thời kỳ.

AI trở thành quân bài “chiến lược”

Nissan đã và đang phát triển hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) ProPilot. Thông qua hợp tác với Wayve, một công ty khởi nghiệp về lái xe tự hành có trụ sở tại Anh, hãng dự định giới thiệu thế hệ ProPilot tiếp theo tại Nhật Bản, tích hợp phần mềm dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) của Wayve, trong năm tài chính bắt đầu từ tháng 4 năm 2027.

Một tính năng AI quan trọng của Wayve là khả năng đánh giá môi trường xung quanh mà không cần lượng lớn dữ liệu bản đồ, hiểu được chuyển động của người lái và lựa chọn chế độ lái xe tự nhiên và an toàn.

Giám đốc công nghệ của Nissan, Eiichi Akashi cho biết: "Chúng tôi sẽ trang bị công nghệ lái xe AI của Nissan cho phần lớn các dòng xe của mình với tham vọng đạt khoảng 90% trong dài hạn."

Hệ thống này không chỉ áp dụng cho xe cá nhân mà còn mở rộng sang phương tiện cỡ nhỏ, xe thương mại và cả giao thông công cộng.

Đáng chú ý, công nghệ mới sẽ hỗ trợ khả năng “eyes-off driving” cho phép người lái không cần quan sát liên tục khi hệ thống đảm nhiệm việc điều khiển. Đây được xem là bước tiến lớn hướng tới tự động hóa cấp cao trong ngành ô tô.

Nissan cùng Wayve dự kiến thử nghiệm dịch vụ robotaxi hợp tác với Uber Technologies vào cuối năm 2026, mở ra hướng đi mới trong lĩnh vực vận tải tự hành.

"Công nghệ lái xe bằng trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ lái xe không cần nhìn màn hình, cho phép người lái không cần tập trung vào hình ảnh trong khi hệ thống tự động điều khiển," ông Eiichi bổ sung.

Dải sản phẩm cạnh tranh mới

Cùng với chiến lược AI, Nissan cũng giới thiệu loạt sản phẩm mới, bao gồm mẫu SUV X-Trail/Rogue và dòng xe cỡ nhỏ Juke. Trong đó, X-Trail/Rogue sử dụng công nghệ hybrid độc quyền e-Power, trong khi Juke sẽ được phát triển dưới dạng xe điện chạy bằng pin.

Hãng cho biết sẽ mở rộng danh mục xe điện với nhiều tùy chọn như hybrid sạc điện (plug-in hybrid) và hybrid mở rộng phạm vi hoạt động, thông qua các quan hệ hợp tác toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng thị trường.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Nissan, Ivan Espinosa cho biết: “Chúng tôi phải thành thật về vị thế hiện tại của Nissan. Danh mục sản phẩm của chúng tôi lỗi thời nhanh hơn thị trường. Chi phí tăng nhanh hơn sản lượng".

Ông Espinosa nhậm chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành vào tháng 4 năm ngoái và công bố kế hoạch tái cấu trúc Re: Nissan một tháng sau đó.

Kế hoạch này bao gồm đóng cửa 7 trong số 17 nhà máy của công ty, cắt giảm 20.000 nhân viên trên toàn cầu, tương đương khoảng 15% số lượng nhân viên, và hủy bỏ một số dự án đầu tư đã được lên kế hoạch.

Tuy nhiên, các biện pháp này chưa mang lại hiệu quả tài chính rõ rệt. Nissan dự báo khoản lỗ ròng lên tới 650 tỷ yên (khoảng 4,1 tỷ USD) trong năm tài chính vừa kết thúc.

Các hãng ô tô Nhật Bản đang đối mặt áp lực ngày càng lớn trong việc cân đối giữa đầu tư nghiên cứu phát triển và khả năng thích ứng với biến động thị trường.

Tháng trước, hãng xe Honda Motor dự báo khoản lỗ ròng cả năm có thể lên tới 690 tỷ yên. Đây là mức thua lỗ thường niên đầu tiên kể từ khi hãng niêm yết vào năm 1957.

Trong động thái điều chỉnh chiến lược, Honda đã hủy kế hoạch ra mắt ba mẫu xe điện tại thị trường Bắc Mỹ, đồng thời ước tính tổng chi phí và khoản lỗ có thể lên tới 2,5 nghìn tỷ yên khi tiến hành rà soát lại lộ trình điện khí hóa. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu xe điện toàn cầu có dấu hiệu chững lại.

Ngành ô tô Nhật Bản hiện phải đối mặt với hàng loạt thách thức, từ áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các đối thủ quốc tế, xu hướng giảm tốc của thị trường xe điện, đến những tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Trước bối cảnh đó, các nhà sản xuất trong nước đang có xu hướng đẩy mạnh hợp tác nhằm chia sẻ nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo Nikkei Asia﻿