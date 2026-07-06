Hãng xe điện bán chạy nhất thế giới đổ bộ "đảo ngọc" Việt Nam, đánh trúng "long mạch" du lịch xanh

BYD đang tiếp tục mở rộng và phủ kín tại các địa điểm mới tại Việt Nam.

Chỉ ngay sau khi khai trương liên tiếp hàng loạt showroom tại các vị trí trọng điểm (Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Đà Lạt), thương hiệu xe năng lượng mới số 1 thế giới BYD tiếp tục mở rộng mạng lưới bằng việc chính thức đưa Showroom 4S BYD NEG Phú Quốc đi vào hoạt động.

Là trung tâm du lịch với nhu cầu vận tải hành khách lớn, Phú Quốc đang mở ra nhiều cơ hội cho các phương tiện năng lượng mới, đặc biệt ở nhóm xe phục vụ đưa đón sân bay, tour nội đảo và dịch vụ lưu trú.

Một trong những dấu ấn của chương trình là nghi thức trao chứng nhận showroom đạt chuẩn 4S từ đại diện BYD Việt Nam cho BYD NEG Phú Quốc. Với mô hình tích hợp bán hàng, dịch vụ, phụ tùng chính hãng và chăm sóc khách hàng sau bán hàng, showroom được kỳ vọng mang đến trải nghiệm đồng bộ cho người dùng xe điện tại Phú Quốc và khu vực lân cận.

BYD đang triển khai chiến lược "phủ kín" với tốc độ chóng mặt.

Bên cạnh việc đưa showroom vào hoạt động, BYD NEG ký kết hợp tác với các trường cao đẳng khu vực An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật xe điện, tạo điều kiện để sinh viên thực tập và làm việc tại hệ thống xưởng dịch vụ của BYD NEG trong thời gian tới.

Tại sự kiện, BYD NEG Phú Quốc và các đối tác ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy hệ sinh thái xe điện.

Đơn vị cũng ký kết hợp tác cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang nhằm thúc đẩy ứng dụng xe điện trong hoạt động đưa đón khách du lịch, vận chuyển nội đảo và dịch vụ lưu trú, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch xanh tại địa phương.

Đồng thời, BYD NEG Phú Quốc công bố hợp tác với Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao Đặc khu Phú Quốc trong các hoạt động cộng đồng và chính thức ra mắt Câu lạc bộ BYD Phú Quốc, hướng tới xây dựng cộng đồng người dùng xe điện kết nối, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng và đồng hành trong các hoạt động trải nghiệm sau này.

Nhiều dòng xe mới của BYD được trưng bày tại showroom.

Ông Ngô Hoài Ân - Giám đốc Vận hành showroom BYD NEG Phú Quốc chia sẻ: “Phú Quốc là thị trường có nhu cầu di chuyển rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và vận tải hành khách. Việc showroom 4S BYD NEG Phú Quốc đi vào hoạt động sẽ giúp khách hàng tiếp cận đầy đủ hơn với sản phẩm, dịch vụ và chính sách hậu mãi chính hãng ngay tại địa phương.

Chúng tôi kỳ vọng showroom sẽ trở thành điểm kết nối cộng đồng người dùng BYD, đồng hành cùng các đối tác du lịch, giáo dục và doanh nghiệp vận tải trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện năng lượng mới. Đây cũng là bước đi góp phần thúc đẩy giao thông xanh và du lịch xanh tại Phú Quốc trong những năm tới”.

Về BYD, theo dữ liệu được tờ Bloomberg tổng hợp, hãng xe BYD đã bàn giao tổng cộng 557.090 xe điện đến tay khách hàng trong giai đoạn từ tháng 4 - 6/2026, dẫn đầu trong cuộc đua xe điện toàn cầu, vượt qua đối thủ Tesla (doanh số 480.126 xe trong cùng quý).

BYD trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên trên thế giới đạt sản lượng 13 triệu xe năng lượng mới vào tháng 7 năm ngoái, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong hành trình điện hóa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Thương hiệu này chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào giữa năm 2024, liên tục mở rộng danh mục sản phẩm với nhiều dòng xe như crossover cỡ nhỏ Atto 3, sedan cỡ D Seal và hatchback cỡ B Dolphin, cùng đó là hệ thống showroom trải khắp cả nước.







