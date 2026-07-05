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Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra mắt mẫu ô tô rẻ nhất Việt Nam, giá chưa tới 190 triệu đồng

Minh Hằng
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Đây hiện là mẫu xe ô tô rẻ nhất ở Việt Nam.

Dòng xe VF 2 vừa ra mắt của VinFast. Ảnh: VinFast

Dòng xe VF 2 vừa ra mắt của VinFast. Ảnh: VinFast

Ngày 5/7, VinFast chính thức ra mắt VF 2, dòng xe điện chiến lược hướng đến mục tiêu phổ cập ô tô cho người Việt, với mức giá chỉ 188 triệu đồng (bao gồm pin). Xe VF 2 sở hữu thiết kế năng động 2 cửa - 4 chỗ ngồi, là lựa chọn an toàn - tiện nghi thay thế cho xe máy.

Trên thực tế, VF 2 là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ dành cho khách hàng cá nhân, được VinFast tinh chỉnh, tối ưu từ phiên bản Minio Green. Xe có thiết kế gọn gàng, linh hoạt, phù hợp di chuyển trong những tuyến phố nội đô nhỏ hẹp, đông đúc.

VF 2 có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663,2 (mm), trục cơ sở dài 2.065 mm, được thiết kế thông minh để vừa tối ưu vận hành, vừa đủ rộng rãi cho 4 người ngồi.

VinFast VF 2 có gì đặc biệt?

- Ảnh 1.

Xe VF2 có giá 188 triệu đồng (bao gồm pin). Ảnh: VinFast

VinFast tạo điểm nhấn cho VF 2 bằng chi tiết cụm đèn LED chiếu sáng phía trước, bộ la-zăng 13 inch cho phép người dùng cá nhân hóa... Hơn nữa, xe được trang bị màn hình thông tin 7 inch sau vô lăng, hệ thống điều hòa, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng cùng hai loa tích hợp radio FM...

Theo thông tin từ VinFast, xe VF 2 có động cơ điện dẫn động cầu sau, công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn cực đại 65 Nm, tốc độ tối đa 80 km/h cùng hai chế độ lái Eco và Normal. Xe có bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh cho quãng đường di chuyển tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Đặc biệt, với công suất sạc nhanh tối đa từ 24 kW, xe VF 2 sạc từ 10% lên 70% pin chỉ mất khoảng 34 phút.

Bên cạnh đó, xe VF 2 còn có các tính năng an toàn, bao gồm túi khí cho người lái cùng loạt công nghệ hỗ trợ như chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS và phân phối lực phanh điện tử EBD. Đồng thời, hệ thống treo MacPherson ở cả cầu trước và cầu sau góp phần tạo cảm giác lái êm ái, ổn định.

- Ảnh 2.

Xe VF2 có thể di chuyển tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Ảnh: VinFast

VinFast công bố, mức giá của VF 2 là 188 triệu đồng đã bao gồm pin, cùng ưu đãi miễn phí sạc pin 10 lần mỗi tháng tại các trạm sạc công cộng V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Hãng xe cho biết, lợi thế của VinFast VF 2 là chi phí sở hữu chỉ tương đương một mẫu xe máy cao cấp, nhưng mang đến công năng sử dụng và các công nghệ an toàn của một mẫu ô tô điện.

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Hãng VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc cho VF 2 từ ngày 15/7/2026, với mức ưu đãi 8 triệu đồng/xe cho các khách hàng đặt cọc trong 3 ngày vàng 15 - 17/7/2026. Khoản phí đặt cọc là 10 triệu đồng/xe, không hoàn hủy và chỉ được chuyển nhượng cho người thân trong gia đình gồm bố mẹ, vợ/chồng, con cái, anh chị em ruột hoặc công ty do các cá nhân này đứng tên.

Dự kiến, những chiếc xe VinFast VF 2 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng trong tháng 9/2026.

- Ảnh 4.

VF 2 có 4 chỗ ngồi, thiết kế gọn gàng, linh hoạt, phù hợp di chuyển trong những tuyến phố nội đô nhỏ hẹp, đông đúc. Ảnh: VinFast

Với mức giá 188 triệu đồng, VinFast VF 2 trở thành mẫu ô tô điện có giá thấp nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay, bên cạnh những mẫu xe cùng phân khúc như Wuling MiniEV (197 triệu đồng) hay Bestune Xiaoma (199 triệu đồng).

Một lĩnh vực của VN vừa thu được hơn 9 tỷ USD, Trung Quốc, Hàn Quốc có đóng góp lớn, riêng Nga tăng 185%
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