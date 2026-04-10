Hãng xe có mặt ở Việt Nam vừa ra mắt mẫu SUV cùng cỡ Mazda CX-5: Giá tương đương 500 triệu, đi thẳng Hà Nội - TP.HCM không cần tiếp nhiên liệu

Theo công bố, Galaxy M7 được bán ra với 3 phiên bản, giá dao động từ 139.800 – 156.800 nhân dân tệ (tương đương 20.300 – 22.700 USD). Trong đó, bản 130km Explorer Edition có giá thấp nhất 139.800 nhân dân tệ, tiếp đến là 225km Explorer+ Edition giá 146.800 nhân dân tệ và cao nhất là 225km Starship Edition giá 156.800 nhân dân tệ.

Về thiết kế, Galaxy M7 áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Geely, nổi bật với dải đèn LED kéo dài toàn chiều ngang đầu xe. Hệ thống chiếu sáng sử dụng 362 bóng LED với 500 chi tiết khắc laser, tạo hiệu ứng ánh sáng đặc trưng.

Mẫu SUV này có kích thước 4.770 x 1.905 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở 2.785 mm, mang lại không gian cabin rộng rãi. Geely cho biết hãng đã tối ưu hơn 20 chi tiết khí động học trên thân xe, giúp hệ số cản gió đạt 0,27 Cd mà vẫn đảm bảo khoảng không gian đầu cho hành khách phía sau.

Bên trong, Galaxy M7 được trang bị hệ thống khoang lái thông minh Flyme Auto 2, vận hành bằng chip Dragon Eagle-1 tiến trình 7 nm. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 15,4 inch độ phân giải cao, đi kèm trợ lý giọng nói AI Hi Eva cho phép điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Nội thất xe sử dụng da lộn sinh thái kết hợp ốp gỗ tự nhiên, đi cùng hệ thống âm thanh Flyme Sound 23 loa và đèn nội thất 256 màu. Xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh 1,2 m². Khoang hành lý có thể mở rộng lên tới 1.990 lít, cùng khoảng 30 vị trí chứa đồ trong cabin.

Về công nghệ hỗ trợ lái, Galaxy M7 được trang bị hệ thống lái thông minh Qianli Haohan (G-ASD) H3 tiêu chuẩn. Hệ thống hỗ trợ NOA (Navigation on Autopilot) trên cao tốc và đường trên cao, có thể tự động chuyển làn và xử lý lối ra vào. Xe cũng có khả năng nhận diện hơn 300 tình huống đỗ xe khác nhau.

Các tính năng an toàn chủ động gồm phanh khẩn cấp tự động (AEB) hoạt động ở tốc độ tới 120 km/h và đánh lái tránh va chạm (AES) ở tốc độ lên tới 130 km/h. Khung xe sử dụng cấu trúc “Star Armour” dạng lồng, với vòng cửa bằng thép boron đúc nóng 1.500 MPa nhằm tăng cường độ cứng và khả năng bảo vệ.

Galaxy M7 sử dụng hệ plug-in hybrid Thor EM 1.5L của Geely, kết hợp động cơ xăng 82 kW, 136 Nm với mô-tơ điện 175 kW (235 mã lực), 262 Nm. Động cơ có hiệu suất nhiệt 47,26%.

Xe sử dụng pin LFP Energee Golden Brick với hai tùy chọn dung lượng 18,4 kWh và 29,8 kWh. Phiên bản pin lớn cho phép chạy điện thuần tối đa 225 km (chuẩn CLTC) và tổng tầm hoạt động lên tới 1.730 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu khi cạn pin chỉ 3,35 lít/100 km.

Pin cũng hỗ trợ sạc nhanh từ 30% lên 80% trong khoảng 15 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng cho xe.