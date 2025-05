Hãng xây nhà máy 4.100 tỷ ở Thái Bình quyết mua đứt một hãng xe điện Trung Quốc: Sắp mang xe về Việt Nam

Ngày 7/5, tập đoàn Geely (Geely Automobile Holdings Limited) công bố đề nghị nắm giữ hoàn toàn Zeekr thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần đã phát hành và đang lưu hành, cùng với cổ phiếu lưu ký Mỹ (ADS), trừ phần thuộc sở hữu thực tế của tập đoàn.

Việc này diễn ra khoảng 1 năm sau khi Zeekr niêm yết trên sàn chứng khoán tại Mỹ.

Ảnh minh họa.

Theo nguồn tin, giá đề xuất là 2,57 USD/cổ phiếu Zeekr hoặc 25,66 USD/ADS, cao hơn khoảng 13,6% so với giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất và cao hơn 20% so với giá trung bình trọng số theo khối lượng giao dịch trong 30 ngày.

Hiện tại, Geely nắm giữ khoảng 65,7% tổng cổ phần đã phát hành của Zeekr.

Zeekr sẽ lại được công ty mẹ (Geely) mua lại.

Nắm giữ hoàn toàn Zeekr được kỳ vọng sẽ giúp Geely Auto tối ưu hóa nguồn lực nội bộ, tăng cường phối hợp hiệu quả, loại bỏ đầu tư trùng lặp, nâng cao hiệu suất nghiên cứu và phát triển, giảm chi phí vận hành và cải thiện trải nghiệm người dùng. Điều này cũng sẽ giúp Geely củng cố vị thế của hãng trong cuộc đua xe năng lượng mới và công nghệ thông minh toàn cầu, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững lâu dài.

Chiến lược phát triển toàn cầu của Zeekr nói riêng và của Geely Auto nói chung có liên quan tới việc mở rộng thị trường tại Việt Nam thông qua hợp tác với Tasco Auto (Việt Nam), đặc biệt khi cả hai thương hiệu đều được đưa vào kế hoạch phân phối và sản xuất nhằm tận dụng tiềm năng tăng trưởng của ngành ô tô Việt Nam.

Zeekr và Tasco Auto (Việt Nam) đã ký kết hợp tác.

Vào tháng 9 năm 2024, Geely Auto và Tasco Auto đã ký kết hợp đồng liên doanh để sản xuất, lắp ráp và phân phối xe ô tô tại Việt Nam, đồng thời ký biên bản thỏa thuận hợp tác ba bên với Ban Quản lý Khu Kinh tế và các Khu Công nghiệp tỉnh Thái Bình.

Dự kiến, dự án xây dựng nhà máy lắp ráp xe ô tô dưới hình thức CKD tại Thái Bình có tổng số vốn đầu tư ban đầu lên tới 4.100 tỉ đồng. Nhà máy dự kiến khởi công trong nửa đầu năm 2025 và giao xe đầu tiên vào đầu năm 2026.

Bên trong nhà máy Geely tại Trung Quốc.

Trong khuôn khổ này, Zeekr cũng đã ký kết hợp tác với Tasco Auto để đưa các mẫu xe điện cao cấp của mình vào thị trường Việt Nam, bổ sung vào danh mục thương hiệu do Tasco phân phối.

Hiện tại, thông qua liên doanh với Tasco Auto, tập đoàn Geely có ba thương hiệu đã và sẽ hoạt động tại thị trường Việt Nam:

Geely Coolray tại Việt Nam.

Geely Auto: Mẫu xe đầu tiên được giới thiệu là Geely Coolray, một chiếc SUV đô thị với động cơ tăng áp 1.5L, công suất 177 mã lực, tích hợp các tính năng an toàn tiên tiến. Coolray đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam hôm 21/3, được định vị cạnh tranh trong phân khúc xe gầm cao hạng B.

Zeekr 7X.

Zeekr: Các mẫu xe tiềm năng bao gồm Zeekr 7X (SUV điện cỡ trung), Zeekr 007 GT (sedan điện kiểu shooting brake) và trong tương lai có thể là Zeekr 9X (SUV hybrid cao cấp). Zeekr nhắm đến phân khúc xe điện cao cấp, cạnh tranh với các thương hiệu như Tesla, BMW và Mercedes-Benz.

Lynk & Co 06 tại Việt Nam.

Lynk & Co: Thương hiệu xe cao cấp do Geely và Volvo đồng phát triển, đã được Tasco Auto phân phối tại Việt Nam từ năm 2023. Lynk & Co tập trung vào các mẫu xe sang trọng, sử dụng nền tảng Compact Modular Architecture (CMA) với thiết kế hiện đại và công nghệ an toàn tiên tiến.