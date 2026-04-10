Hàng triệu tấn hàng quan trọng ồ ạt đổ bộ Việt Nam, Bộ Công Thương lập tức báo tin vui

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, trong tháng 3, các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước. Tổng lượng xăng dầu các loại nhập khẩu đạt hơn 1,19 triệu tấn, với giá trị khoảng 1,42 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng rất đáng chú ý khi sản lượng nhập khẩu tăng hơn 47%, tương đương tăng thêm khoảng 382.000 tấn. Đặc biệt, giá trị nhập khẩu tăng tới hơn 157%, phản ánh tác động từ việc giá nhiên liệu thế giới leo thang trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, trong tháng 3, Việt Nam cũng nhập khẩu khoảng 805.091 tấn dầu thô, trị giá hơn 548 triệu USD. Lượng dầu thô này chủ yếu được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho hai nhà máy lọc dầu lớn là Dung Quất và Nghi Sơn.

Tính chung trong 3 tháng đầu năm, tổng lượng nhập khẩu dầu thô và xăng dầu các loại đạt gần 6,49 triệu tấn, với kim ngạch khoảng 4,59 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng tăng nhẹ gần 8%, trong khi giá trị tăng gần 20%.

Đáng chú ý, cơ cấu nhập khẩu có sự phân hóa rõ rệt. Nhập khẩu dầu thô đạt khoảng 3,12 triệu tấn, giảm hơn 15% về lượng và gần 24% về giá trị. Ngược lại, nhập khẩu xăng dầu thành phẩm tăng mạnh, đạt gần 3,37 triệu tấn, với kim ngạch lên tới 2,93 tỷ USD, tăng lần lượt 44,6% về lượng và gần 77,6% về giá trị.

Diễn biến này cho thấy dầu thô đang phải chịu áp lực từ xung đột Trung Đông, khiến eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển dầu quan trọng - phải đóng cửa. Đồng thời, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trong nước đang gia tăng, trong khi các doanh nghiệp có xu hướng tăng nhập khẩu xăng dầu thành phẩm để đảm bảo nguồn cung trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động.

Tăng dự trữ, điều hành linh hoạt để đảm bảo nguồn cung

Trước áp lực từ thị trường năng lượng toàn cầu, cơ quan quản lý cho biết nguồn cung trong nước vẫn đang được đảm bảo. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, nguồn cung xăng dầu đến ngày 31/3, sản lượng khai thác tăng 10% với nhà máy lọc dầu Dung Quất và đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất đến tháng tháng 4/2026. Với nhà máy Nghi Sơn cũng đảm bảo nguyên liệu sản xuất đến hết tháng 4.

"Trong tháng 3, các thương nhân, đầu mối nhập khẩu đã mua sản phẩm xăng dầu đạt 3,2 triệu m³ cùng với hàng tồn kho hiện tại (1,6-1,8 triệu m³) có thể đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho đến hết tháng 4/2026 ", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin.

Để ứng phó với biến động, Bộ Công Thương đang xây dựng các kịch bản điều hành cho những tháng tiếp theo, đồng thời triển khai nhiều giải pháp như tăng sản xuất trong nước và đa dạng hóa nguồn cung.

Đáng chú ý, Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia trong khu vực kiểm soát tốt tác động của khủng hoảng năng lượng. Chính phủ đã triển khai đồng bộ nhiều công cụ điều hành, từ tài khóa đến thị trường.

Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ ban hành 2 nghị quyết (Nghị quyết 36 và Nghị quyết 55) liên quan đến điều hành xăng dầu. Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 69 triển khai thực hiện chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2025. Thuế nhập khẩu cũng được ưu đãi về 0%, giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu.

Về cơ chế điều hành, việc điều chỉnh giá xăng dầu cũng trở nên linh hoạt hơn. Cơ quan quản lý có thể điều chỉnh ngay khi giá biến động mạnh, thay vì chờ theo chu kỳ cố định như trước, qua đó hạn chế các cú sốc giá trên thị trường.

Trong kỳ điều hành gần nhất ngày 9/4, giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh. Xăng E5RON92 giảm hơn 2.300 đồng/lít, xăng RON95-III giảm gần 3.000 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng ghi nhận mức giảm sâu, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp.

Giá xăng của Việt Nam hiện ở mức thấp nhất so với các nước có chung đường biên giới. Cụ thể, với xăng, đến ngày 8/4, Singapore tiếp tục dẫn đầu về mức giá, đạt khoảng 70.328 đồng/lít quy đổi ra tiền Việt. Tại Thái Lan, giá xăng tiếp tục tăng lên 35.494 đồng/lít, cao hơn 557 đồng/lít so với tuần trước và vẫn đang được Chính phủ trợ giá.

Giá xăng tại Campuchia cũng duy trì mức cao khoảng 36.380 đồng/lít với chính sách hỗ trợ tương tự, trong khi Lào ghi nhận giá xăng tiếp tục lên 50.928 đồng/lít, cao hơn 1.338 đồng/lít so với tuần trước. Trung Quốc hiện vẫn giữ giá xăng ở mức khoảng 34.827 đồng/lít nhờ cơ chế điều tiết của Nhà nước.

Đối với dầu, Singapore tiếp tục là thị trường có giá cao nhất, ở mức 86.985 đồng/lít. Tại Thái Lan, giá dầu cũng tăng 5.080 đồng/lít so với tuần trước lên 40.817 đồng/lít và vẫn được Chính phủ trợ giá.

Campuchia ghi nhận mức giá lên khoảng 54.044 đồng/lít, cao hơn 4.751 đồng/lít so với tuần trước, còn Lào tăng vọt lên 63.180 đồng/lít. Trong khi đó, Trung Quốc duy trì mức giá 31.733 đồng/lít nhờ cơ chế kiểm soát của Nhà nước.

Trong bối cảnh hiện tại, việc điều hành linh hoạt cùng các biện pháp hỗ trợ được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp ổn định thị trường trong nước.

Khánh Vy