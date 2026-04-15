Hàng triệu gia đình chú ý: EVN Việt Nam chỉ thẳng “thủ phạm” khiến hóa đơn tiền điện mùa nắng nóng tăng vọt

Những “thủ phạm” quen thuộc âm thầm đẩy hóa đơn tiền điện tăng cao

Mỗi khi bước vào mùa hè, thời điểm nắng nóng gay gắt khiến không ít gia đình Việt “giật mình” khi hóa đơn tiền điện tăng vọt chỉ sau một tháng. Sự gia tăng này thường diễn ra âm thầm, đến khi nhận hóa đơn mới khiến nhiều người bất ngờ.

Điều đáng nói, nguyên nhân không chỉ đến từ việc thời tiết khắc nghiệt buộc thiết bị phải hoạt động nhiều hơn. Trên thực tế, chính những thói quen sử dụng điện hằng ngày của nhiều gia đình mới là yếu tố quyết định khiến chi phí tăng mạnh.

Theo khuyến cáo từ điện lực Việt Nam, nhiều hộ gia đình đang vô tình “đốt tiền” chỉ vì những hành động rất quen thuộc. Đây cũng là lý do khiến tiền điện tăng mà người dùng khó nhận ra.

Những ngày nắng nóng gay gắt, điều hòa gần như trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Ảnh minh họa

Thói quen phổ biến nhất là cài điều hòa ở mức quá thấp, thường từ 20-22°C. Nhiệt độ càng thấp, máy càng phải hoạt động với công suất lớn và liên tục, kéo theo điện năng tiêu thụ tăng mạnh.

Không chỉ vậy, việc bật/tắt điều hòa liên tục cũng khiến nhiều người “mất tiền oan”. Mỗi lần khởi động lại, thiết bị cần tiêu tốn một lượng điện lớn hơn so với khi duy trì hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, việc sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn như máy lạnh, bếp điện, máy nước nóng,… đặc biệt vào giờ cao điểm, khiến tổng công suất tiêu thụ tăng đột biến. Đây là “kịch bản quen thuộc” tại nhiều gia đình trong mùa nóng.

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là việc không vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị định kỳ. Khi bụi bẩn tích tụ, máy móc phải “gồng mình” để đạt hiệu suất làm mát như ban đầu, từ đó tiêu tốn thêm điện năng mà người dùng không hề hay biết.

Muốn giảm tiền điện, hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ