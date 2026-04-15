Hàng triệu gia đình chú ý: EVN Việt Nam chỉ thẳng “thủ phạm” khiến hóa đơn tiền điện mùa nắng nóng tăng vọt

Những “thủ phạm” quen thuộc âm thầm đẩy hóa đơn tiền điện tăng cao
Mỗi khi bước vào mùa hè, thời điểm nắng nóng gay gắt khiến không ít gia đình Việt “giật mình” khi hóa đơn tiền điện tăng vọt chỉ sau một tháng. Sự gia tăng này thường diễn ra âm thầm, đến khi nhận hóa đơn mới khiến nhiều người bất ngờ.
Điều đáng nói, nguyên nhân không chỉ đến từ việc thời tiết khắc nghiệt buộc thiết bị phải hoạt động nhiều hơn. Trên thực tế, chính những thói quen sử dụng điện hằng ngày của nhiều gia đình mới là yếu tố quyết định khiến chi phí tăng mạnh.
Theo khuyến cáo từ điện lực Việt Nam, nhiều hộ gia đình đang vô tình “đốt tiền” chỉ vì những hành động rất quen thuộc. Đây cũng là lý do khiến tiền điện tăng mà người dùng khó nhận ra.
Thói quen phổ biến nhất là cài điều hòa ở mức quá thấp, thường từ 20-22°C. Nhiệt độ càng thấp, máy càng phải hoạt động với công suất lớn và liên tục, kéo theo điện năng tiêu thụ tăng mạnh.
Không chỉ vậy, việc bật/tắt điều hòa liên tục cũng khiến nhiều người “mất tiền oan”. Mỗi lần khởi động lại, thiết bị cần tiêu tốn một lượng điện lớn hơn so với khi duy trì hoạt động ổn định.
Bên cạnh đó, việc sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn như máy lạnh, bếp điện, máy nước nóng,… đặc biệt vào giờ cao điểm, khiến tổng công suất tiêu thụ tăng đột biến. Đây là “kịch bản quen thuộc” tại nhiều gia đình trong mùa nóng.
Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là việc không vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị định kỳ. Khi bụi bẩn tích tụ, máy móc phải “gồng mình” để đạt hiệu suất làm mát như ban đầu, từ đó tiêu tốn thêm điện năng mà người dùng không hề hay biết.
Muốn giảm tiền điện, hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ
Tin vui là để giảm hóa đơn tiền điện, người dân không cần đến những giải pháp phức tạp hay tốn kém. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, hiệu quả tiết kiệm có thể thấy rõ ngay trong thời gian ngắn.
Theo báo Thanh niên, Đại diện Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết, nguyên tắc tiết kiệm điện có thể gói gọn trong 4 yếu tố: đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu. Nghe đơn giản, nhưng nếu áp dụng đúng, hiệu quả mang lại là không nhỏ.
Trước hết, nhiệt độ điều hòa nên duy trì từ 26°C trở lên để đảm bảo cân bằng giữa sự thoải mái và tiết kiệm điện. Chỉ cần tăng thêm 1°C, lượng điện tiêu thụ có thể giảm từ 7-10%, một con số đáng kể trong mùa cao điểm.
Song song đó, việc vệ sinh định kỳ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Lưới lọc bụi nên được làm sạch mỗi tháng, trong khi bảo dưỡng tổng thể nên thực hiện từ 3-6 tháng/lần để đảm bảo thiết bị vận hành hiệu quả.
Không gian sống cũng cần được tối ưu để giảm thất thoát nhiệt. Những khe hở ở cửa sổ, cửa ra vào nếu không được xử lý sẽ khiến khí lạnh “rò rỉ”, buộc điều hòa phải hoạt động nhiều hơn.
Ngoài ra, việc sử dụng rèm che nắng, phim cách nhiệt hoặc trồng thêm cây xanh quanh nhà cũng giúp giảm nhiệt độ tự nhiên. Nhờ đó, nhu cầu sử dụng điều hòa giảm xuống, kéo theo chi phí điện cũng được kiểm soát tốt hơn.
Một mẹo nhỏ nhưng hiệu quả là kết hợp điều hòa với quạt điện. Khi không khí được lưu thông đều, người dùng vẫn cảm thấy mát mẻ dù không cần hạ nhiệt độ quá thấp.
Bên cạnh đó, việc tắt thiết bị khi không sử dụng, hạn chế chế độ chờ và ưu tiên các sản phẩm có nhãn năng lượng 4-5 sao hoặc công nghệ inverter cũng là giải pháp lâu dài. Đây chính là cách để vừa đảm bảo tiện nghi, vừa giữ hóa đơn tiền điện ở mức hợp lý trong mùa nắng nóng.
Hơn nữa, theo báo Lao Động, việc tối ưu hệ thống làm mát đang trở thành “chìa khóa” giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền điện trong mùa nắng nóng. Không chỉ ở các hộ gia đình, bài toán tiết kiệm điện còn đặc biệt quan trọng với các tòa nhà và doanh nghiệp, nơi mức tiêu thụ năng lượng luôn ở ngưỡng cao trong giờ cao điểm.
Việc triển khai hệ thống quản lý năng lượng thông minh giúp theo dõi và điều chỉnh mức tiêu thụ theo thời gian thực, từ đó kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.
(Tổng hợp)