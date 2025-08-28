Hàng triệu chủ tài khoản chú ý: Thực hiện ngay thao tác sau nếu phát hiện bất thường, tránh tiền bay sạch trong tài khoản

Trong trường hợp bị mất thẻ hoặc lo ngại thông tin thẻ bị lộ, việc khóa thẻ ngân hàng là biện pháp bảo vệ cần thiết và hoàn toàn miễn phí. Để đảm bảo an toàn tài khoản, dưới đây là 3 cách khóa thẻ nhanh chóng, tiện lợi và an toàn nhất mà khách hàng có thể thực hiện ngay khi cần.

1. Khóa thẻ tạm thời qua Mobile Banking

Đây là phương thức đơn giản và tiện lợi nhất. Người dùng có thể chủ động khóa thẻ chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại có kết nối Internet. Ưu điểm của cách này là nhanh chóng, bảo mật cao và có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, nhược điểm là chỉ áp dụng với điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng ngân hàng số. Lưu ý: Mỗi ứng dụng Mobile Banking có giao diện và thao tác khác nhau, khách hàng cần làm theo hướng dẫn cụ thể của ngân hàng.

2. Yêu cầu khóa thẻ qua hotline ngân hàng

Nếu không có điện thoại thông minh, khách hàng có thể gọi trực tiếp đến số hotline để yêu cầu khóa thẻ. Cách này mất khoảng 2–3 phút, phù hợp với mọi đối tượng. Ưu điểm là thẻ sẽ được khóa ngay sau khi cuộc gọi kết thúc. Tuy nhiên, trong giờ cao điểm, khách hàng có thể phải chờ lâu để gặp tổng đài viên. Các bước thực hiện gồm: gọi hotline của ngân hàng → chọn nhánh hỗ trợ thẻ/dịch vụ khách hàng → cung cấp thông tin cá nhân và thông tin thẻ → yêu cầu khóa thẻ. Thẻ sẽ được khóa ngay khi tổng đài viên xác nhận.

3. Khóa thẻ trực tiếp tại phòng giao dịch/chi nhánh ngân hàng

Đây là lựa chọn an toàn cho những ai muốn được hỗ trợ trực tiếp. Khi đến ngân hàng, khách hàng cần mang theo CCCD/CMND còn hiệu lực. Ưu điểm của cách này là được nhân viên hướng dẫn tận tình, bảo mật cao và có thể xử lý thêm các vấn đề khác liên quan đến tài khoản. Nhược điểm là phải di chuyển, chờ đợi làm thủ tục và chỉ thực hiện được trong giờ hành chính.

Trình tự gồm: mang CCCD/CMND đến chi nhánh gần nhất → lấy số thứ tự và chờ đến lượt → yêu cầu khóa thẻ với nhân viên → xác nhận sau khi hoàn tất.

Trên đây là 3 cách khóa thẻ ngân hàng nhanh và an toàn nhất trong trường hợp mất thẻ hoặc lộ thông tin. Sau khi khóa, khách hàng có thể mở thẻ mới trực tiếp tại phòng giao dịch/chi nhánh hoặc đăng ký online qua Mobile Banking.