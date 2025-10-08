Hàng trăm xe chiến đấu bộ binh sắp được tăng cường cho chiến sự?

Quân đội Nga đã tăng cường việc sửa chữa các xe chiến đấu bộ binh được lưu trữ tại Căn cứ Xe tăng Dự bị Trung tâm số 111 ở Vùng Kostroma.

Nhà phân tích quân sự Jompy đã công bố một hình ảnh vệ tinh mới, ghi lại những thay đổi đáng kể trong khuôn viên của cơ sở này.

Bức ảnh cho thấy các xe chiến đấu bộ binh đang được tích cực di chuyển ra khỏi căn cứ. Chúng được gửi đi để phục hồi hoặc tháo rời thành các bộ phận đóng vai trò phụ tùng thay thế

Do nhiều năm cất giữ ngoài trời, một số xe đang trong tình trạng "thảm họa". Thân xe bị ăn mòn, thiết bị, động cơ và hệ thống điều khiển bị hư hỏng, làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của phương tiện.

Những thay đổi tại Căn cứ Xe tăng Dự bị Trung tâm số 111 của Quân đội Nga.

Căn cứ Xe tăng Dự bị Trung tâm số 111 (đơn vị quân đội số 42857) là một trong những địa điểm lưu trữ xe bọc thép quan trọng hàng đầu của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Cơ sở này nằm gần thành phố Buy ở vùng Kostroma và trực thuộc Quân khu Trung tâm. Căn cứ này có tầm quan trọng chiến lược vì tại đây tập trung phần lớn lực lượng dự bị xe bọc thép mà Quân đội Nga đang tích cực chuẩn bị để đưa ra mặt trận.

Theo dữ liệu năm 2022, căn cứ có 307 xe tăng tương đối sẵn sàng chiến đấu, trong đó 61 xe được bảo quản trong điều kiện không khí khô, 561 chiếc khác được đưa vào dự trữ, và 207 chiến xa đang chuẩn bị để thanh lý. Tổng cộng có 1.075 xe tăng, với trên 360 chiếc có tiềm năng tái sử dụng cao.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 tại Căn cứ Xe tăng Dự bị Trung tâm số 111 vào năm 2023.

Các nhà phân tích, bao gồm Nhóm tình báo xung đột, Oryx và chuyên gia nghiên cứu của trang OSINT, đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh về số lượng phương tiện chiến đấu tại khu lưu trữ mở sau khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu.

Năm 2021, nơi đây có hơn 800 xe tăng nhưng đến năm 2023, chỉ còn lại vài trăm chiếc, phần lớn trong số đó không thể sử dụng được. Đến giữa năm 2024, nhiều phương tiện đã được tháo dỡ làm sắt vụn hoặc để lấy phụ tùng thay thế.

Việc tăng cường công tác tại Căn cứ 111 cho thấy nỗ lực của Nga nhằm bù đắp cho lượng xe bọc thép bị mất mát lớn ở tiền tuyến thông qua kho xe cũ, bất chấp tình trạng kỹ thuật của chúng.



