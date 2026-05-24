Hàng trăm người dân Hưng Yên vây kín danh ca Ngọc Sơn lúc nửa đêm

Hàng trăm người vây quanh Ngọc Sơn.

Mới đây, danh ca Ngọc Sơn thu hút sự chú ý khi chia sẻ clip được hàng trăm người vây kín sau buổi biểu diễn tại Hưng Yên.

Ngọc Sơn không giấu được sự xúc động trước tình cảm của khán giả. Nam danh ca viết: "Hát hơn 10 bài, lúc nửa đêm đại gia đình Thái Bình - Hưng Yên vẫn đợi để chụp hình và quấn quýt bên nhau… Ngọc Sơn xúc động vô cùng muốn rơi nước mắt…".

Theo đoạn clip nam danh ca đăng tải, hàng trăm người dân vẫn nán lại để muốn gặp gỡ, chụp ảnh cùng anh. Không khí vô cùng náo nhiệt.

Ngọc Sơn sau khi biểu diễn có vẻ khá thấm mệt giữa biển người vây quanh nhưng anh vẫn cố chụp ảnh với một số khán giả. Nam nghệ sĩ còn liên tục nhắc nhở mọi người: "Đại gia đình từ từ nhé" để tránh việc mọi người quá khích lôi kéo anh từ nhiều phía để chụp hình.

Những người ái mộ này đã theo Ngọc Sơn đi tận ra xe và còn tặng nam danh ca nhiều hoa và quà.

Đây không phải lần đầu Ngọc Sơn chia sẻ khoảnh khắc được khán giả tỉnh lẻ chào đón nồng nhiệt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam danh ca vẫn duy trì lượng người hâm mộ trung thành, đặc biệt ở các sân khấu hội chợ, sự kiện cộng đồng và chương trình ca nhạc địa phương.

Danh ca Ngọc Sơn sinh năm 1968 tại Hải Phòng, quê gốc ở Quảng Nam, là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ gạo cội hàng đầu của dòng nhạc trữ tình quê hương Việt Nam. Bắt đầu bùng nổ và thống trị các sân khấu ca nhạc từ cuối thập niên 1980, anh được khán giả và giới chuyên môn ưu ái phong tặng danh hiệu "Ông hoàng nhạc sến" nhờ sở hữu chất giọng nam cao đặc biệt, truyền cảm cùng lối biểu diễn vô cùng cuốn hút.

Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, nam danh ca đã cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà gia tài đồ sộ gồm hàng trăm ca khúc tự sáng tác đi vào lòng nhiều thế hệ như Tình cha, Lòng mẹ, Giận hờn...