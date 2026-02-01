Hàng trăm người chia buồn với diễn viên Ngọc Trinh

Tối 15/2, diễn viên Ngọc Trinh khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả xót xa khi đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn: "Ba ơi" kèm theo cáo phó của gia đình.

Theo thông tin trong cáo phó, thân phụ của nữ diễn viên đã từ trần lúc 15h35 ngày 15/2/2026 (nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), hưởng thọ 66 tuổi. Lễ động quan sẽ diễn ra vào 14h ngày 16/2, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Đa Phước (Bình Chánh).

Diễn viên Ngọc Trinh.

Dòng chia sẻ ngắn ngủi của Ngọc Trinh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Bên dưới bài đăng, hàng trăm người gồm đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã gửi lời chia buồn, động viên cô sớm vượt qua mất mát. Nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự cảm thông, cầu mong hương linh ông sớm an nghỉ, đồng thời nhắn nhủ nữ diễn viên giữ gìn sức khỏe trong thời điểm đau buồn.

Sự ra đi của thân phụ được xem là cú sốc lớn với Ngọc Trinh và gia đình. Hiện tại, nữ diễn viên chưa chia sẻ thêm gì ngoài cáo phó và dòng trạng thái đầy xót xa trên trang cá nhân.

Ngọc Trinh nhận được hàng trăm lời chia buồn từ cư dân mạng.

Diễn viên Ngọc Trinh tên đầy đủ là Lê Ngọc Trinh sinh năm 1996, quê Cần Thơ. Cô từng tham gia các cuộc thi nhan sắc và đạt danh hiệu Á hậu Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới. Sau đó, người đẹp lấn sân sang diễn xuất, tham gia một số dự án phim như Kén Mẹ Chồng, Trả Em Kiếp Này, Báo Thù, Chuông Gió… và dần xây dựng hình ảnh diễn viên trẻ theo đuổi dòng vai tâm lý, tình cảm.