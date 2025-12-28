Người đẹp eo nhỏ hơn Ngọc Trinh đu trend “trạm tỷ” nhưng body quá mỏng lại gây chú ý

Thời gian gần đây, trend "book trạm tỷ" với concept chụp hình như idol bị bắt gặp khoảnh khắc đời thường đang bùng nổ trên MXH. Điểm hấp dẫn của trào lưu này nằm ở cảm giác tự nhiên, biểu cảm chân thật, góc máy mượt mà như những thước phim hậu trường được ghi lại ngẫu nhiên. Chính vì vậy, mỗi mỹ nhân nhập cuộc đều vô tình bị đặt lên "bàn cân" nhan sắc, từ khí chất, thần thái cho đến khả năng làm chủ ống kính.

Trong làn sóng trend "trạm tỷ" đang phủ sóng mạnh mẽ mạng xã hội, Han Sara là cái tên tiếp theo gia nhập đường đua visual và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Dù nhập cuộc khá muộn so với nhiều mỹ nhân Vbiz khác, nữ ca sĩ vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ thần thái cuốn hút và phong cách thời trang sang chảnh.

Han Sara đu trend trạm tỷ. Nguồn: Han Sara

Han Sara chọn cách tiếp cận khá an toàn nhưng hiệu quả: tập trung hoàn toàn vào visual và vóc dáng. Trong đoạn clip theo trend, nữ ca sĩ xuất hiện với chiếc áo croptop lông màu trắng, dáng cổ yếm ôm sát, chất liệu mềm nhẹ tạo hiệu ứng bồng bềnh, tôn trọn phần vai và vòng eo nhỏ gọn. Phối cùng đó là quần đen cạp thấp, thiết kế tối giản nhưng được nhấn nhá bằng phụ kiện mảnh chạy ngang hông, giúp tổng thể thêm phần thời thượng và cá tính. Set đồ tưởng chừng đơn giản nhưng lại phô diễn triệt để lợi thế hình thể mảnh mai cùng làn da trắng sứ của em xinh.

Vẫn với lối trang điểm trong veo đúng chuẩn idol Hàn, Han Sara càng thêm hút mắt với visual ngọt ngào. Làn da được đánh nền mỏng nhẹ, căng bóng tự nhiên; đôi mắt nhấn eyeliner mảnh và mi cong vừa phải, tạo cảm giác sắc sảo nhưng không quá "gồng". Son môi tông hồng nude pha cam nhẹ giúp gương mặt thêm phần ngọt ngào, trẻ trung. Mái tóc dài uốn sóng lơi, buông xõa tự nhiên càng khiến visual của Han Sara trở nên mềm mại, cuốn hút trong từng khung hình.

Nữ ca sĩ gốc Hàn xinh xuất sắc khi đu trend. (Nguồn: Han Sara)

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về nhan sắc ngày càng thăng hạng, người đẹp sinh năm 2000 cũng đối mặt với không ít ý kiến trái chiều. Nhiều cư dân mạng cho rằng vóc dáng của cô hiện tại quá gầy, trông lộ rõ tay khẳng khiu, thiếu sức sống.

Nhiều netizen bày tỏ sự lo lắng khi Han Sara quá gầy. (Nguồn: Han Sara)

Trước đó, Han Sara từ lâu đã gắn liền với hình ảnh "mỹ nhân vòng eo siêu nhỏ" của Vbiz. Nữ ca sĩ từng khiến cộng đồng mạng không khỏi sửng sốt khi đăng tải đoạn video khoe khéo vòng eo chạm ngưỡng "kỷ lục" chỉ 50,5 cm – con số thậm chí còn nhỏ hơn cả mốc 56 cm vốn nổi tiếng của Ngọc Trinh.

Bên cạnh những lời trầm trồ ngưỡng mộ, không ít người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng, thậm chí đặt nghi vấn rằng Han Sara có đang ép cân hay ăn kiêng kham khổ để đạt được vóc dáng "tí hon" như vậy hay không. Trước những ý kiến trái chiều, chính chủ đã thẳng thắn lên tiếng trấn an fan ngay dưới bài đăng: "Cảm ơn mọi người lo cho Sara nhưng thật sự là Sara ăn uống đầy đủ nên mọi người đừng mắng Sa thế" .