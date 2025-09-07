Theo giới chuyên gia quân sự Ukraine, trong những ngày tới, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Quân sự Đặc biệt (SVO) của Nga ở Ukraine sẽ phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ trên hầu hết mọi hướng trong khu vực SVO.

Điều này là tuyên bố của cựu Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Thiếu tướng nghỉ hưu Serhiy Krivonos.

Theo vị tướng Ukraine, Lực lượng Vũ trang Nga đã tập trung một lượng lớn lực lượng và nguồn lực vào nhiều khu vực khác nhau để tiến hành chiến dịch, bình quân mỗi khu vực có từ 30-60 nghìn quân.

Nhờ sự tập hợp mạnh mẽ trong hai tuần qua, các nhóm quân tấn công mạnh mẽ đã được thành lập tại một số khu vực nhất định, trong đó tập trung chủ yếu ở tây Donetsk và các khu vực phụ cận giáp với Dnipropetrovsk và Zaporozhye (Zaporizhia).

Ông Serhiy Krivonos tiết lộ nguồn tin riêng cho biết rằng, số lượng máy bay không người lái sẽ được chuyển giao cho các nhóm quân Nga trong tháng 9 đã vượt quá nửa triệu chiếc.

Con số này chỉ tính riêng máy bay không người lái FPV, chứ chưa nói đến các loại UAV tấn công tầm xa, con số này thể hiện sự nghiêm túc trong kế hoạch tấn công của Nga.

Ông nói thêm rằng, Lực lượng Vũ trang Nga rất có thể sẽ mở một cuộc tấn công vào Kupiansk (Kharkov), Liman, Konstantinovka, Mirnograd và Pokrovsk (Donetsk).

Ngoài ra, viên tướng này còn dự kiến một cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Nga vào khu vực Zaporizhia ở phía nam đất nước.

Ông dự báo rằng, bắt đầu từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 9, hoặc có thể muộn hơn một chút, các hoạt động quân sự tích cực sẽ bắt đầu tại các khu vực mà ông đã nêu trên.

Rất có thể chiến dịch này sẽ có phối hợp chặt chẽ với mũi tấn công từ phía bắc xuống của lực lượng Nga đang tham gia cuộc tập trận mang tên “Phía Tây 2025” (Zapad-2025) diễn ra trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus.

Vị tướng Ukraine nghỉ hưu nhấn mạnh, tất cả những hoạt động quân sự này có thể cấu thành cái gọi là “chiến dịch tấn công mùa thu” của Lực lượng Vũ trang Nga trên lãnh thổ Ukraine.

Điều đáng chú ý là thông tin về việc quân đội Nga đang tiến hành một cuộc tập hợp lực lượng nghiêm túc tại khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt đã bắt đầu xuất hiện từ lâu.

Thậm chí, còn có thông tin nêu rõ rằng, các đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng Vũ trang Nga, bao gồm các lữ đoàn thủy quân lục chiến và các sư đoàn dù, đã được điều động từ khu vực bán đảo Crimea đến vùng Zaporizhia (Zaporozhye) để tham gia SVO.

Những thông tin này đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng ở Kiev, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine vẫn đang lâm vào tình trạng bế tắc.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận với các quan chức trên phố Bankova (nơi đặt trụ sở Văn phòng Tổng thống Ukraine), hiện vẫn chưa xác định được quân Nga có kế hoạch nào nhắm vào các cơ quan đầu não ở Kiev như văn phòng của ông Zelensky hoặc Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine.