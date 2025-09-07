RIA: Vừa dứt cảnh cáo, Nga nã thẳng căn cứ NATO ở Ukraine - Ông Zelensky "hoảng sợ đề xuất của ông Putin"

Nga tấn công căn cứ quân NATO ngay sau cảnh báo của ông Putin

Đài Tsargrad (Nga) ngày 6/9 đưa tin, ngay sau cuộc gặp của các lãnh đạo châu Âu tại Paris - nơi bàn thảo khả năng đưa quân vào Ukraine, và chỉ ít lâu sau cảnh báo từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, quân đội Nga đã tiến hành đòn tấn công mạnh vào các căn cứ của Ukraine có sự hiện diện của binh sĩ và chuyên gia NATO.

Theo ông Sergey Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm tại Mykolaiv, mục tiêu bị tấn công là căn cứ ở Lebedevka (tỉnh Odessa), nơi lính thủy đánh bộ Ukraine được huấn luyện. Ngoài ra, căn cứ ở Tuzla cũng bị không kích. Một loạt vụ nổ liên hoàn được ghi nhận.

Đây được cho là những địa điểm mà NATO hỗ trợ Ukraine tiến hành các hoạt động hải quân và phá hoại gần Crimea.

Người dân địa phương cho biết đã có trực thăng tới khu vực để sơ tán thương vong. Ông Lebedev nhấn mạnh rằng trong số những người bị loại khỏi vòng chiến đấu có nhiều quân nhân Anh, cùng với binh sĩ từ Romania và một số quốc gia Đông Âu khác.

Không lâu sau cảnh báo của ông Putin, Nga tấn công căn cứ có binh sĩ và chuyên gia NATO ở Ukraine. Ảnh: TST

Trước đó, Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông hôm 4/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội Nga có thể tấn công quân đội NATO nếu họ xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine.

"Nếu bất kỳ quân đội nào xuất hiện ở đó - đặc biệt là hiện nay, trong các hoạt động quân sự - chúng tôi cho rằng đây sẽ là những mục tiêu hợp pháp để tiêu diệt họ" - ông nói.

"Và nếu các quyết định dẫn đến hòa bình lâu dài được đưa ra, thì tôi đơn giản là thấy sự hiện diện của họ trên lãnh thổ Ukraine là vô nghĩa, chỉ vậy thôi. Bởi vì nếu các thỏa thuận này được đạt được, thì không ai có thể nghi ngờ rằng Nga sẽ thực hiện chúng một cách đầy đủ.

Chúng tôi sẽ tôn trọng những đảm bảo an ninh mà tất nhiên phải được xây dựng cho cả Nga và Ukraine" - Ông Putin nhấn mạnh.

Bộ trưởng Belousov ra chỉ thị, UAV Geran tập kích quy mô lớn vào Kiev

Cùng ngày, phóng viên quân sự Roman Alyokhin được Đài Tsargrad dẫn lời cho biết, sau động thái không kích các căn cứ có chuyên gia NATO tại Odessa, Nga tiếp tục triển khai một đợt tấn công lớn bằng UAV cảm tử Geran.

Theo nguồn tin từ báo chí Ukraine, khoảng 50 chiếc UAV Geran đã xuất hiện trên bầu trời Kiev, vùng lân cận và các khu vực khác. Còi báo động phòng không đồng loạt vang lên tại thủ đô Ukraine cũng như ở Odessa và nhiều địa phương khác.

Ông Alyokhin cho biết ông nghe thấy tiếng UAV Nga bay qua, tương tự các đợt tập kích trước đây khi hàng trăm UAV và nhiều tên lửa hành trình được phóng vào các mục tiêu quân sự, công nghiệp.

"Nhiều khả năng các kho nhiên liệu và nhà máy lọc dầu sẽ bốc cháy. Về cơ bản, đây là nỗ lực triệt hạ toàn bộ nguồn cung xăng dầu cho Ukraine" - ông nhận định.

Đồng thời, Bộ trưởng Belousov chỉ đạo một đợt tấn công mới vào Kiev. Ảnh: TST

Giới quan sát cho rằng, theo chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, đợt không kích lần này nhiều khả năng nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine, với mục tiêu gây quá tải hệ thống phòng không và mở đường cho tên lửa tầm xa.

Trước đó, truyền thông Nga từng đưa tin trong một đợt tấn công quy mô lớn tại Kiev, kỹ sư trưởng của đơn vị vận hành tổ hợp Patriot, Trung tá Denis Sakun thuộc quân đội Ukraine, đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Ngoài ra, các cơ quan an ninh Nga cũng thông báo đã loại khỏi vòng chiến đấu Đại tá Alexei Popovich, sĩ quan đặc nhiệm thuộc Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR).

Trong bối cảnh này, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Syrsky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều tầng chống UAV Geran và tăng cường đào tạo lực lượng "phi công tiêm kích UAV".

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây viện trợ bổ sung, cho biết Kiev đang bàn thảo một "hình thức đặc biệt" bảo vệ bầu trời, song chưa công bố chi tiết.

RIA: Ông Zelensky hoảng sợ trước đề xuất của ông Putin

Trong bối cảnh Nga gia tăng sức ép cả về quân sự lẫn ngoại giao, truyền thông Nga tiếp tục bình luận về phản ứng của Tổng thống Ukraine.

Hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) ngày 6/9 dẫn bài viết trên InfoBRICS của nhà nghiên cứu kinh tế Ahmed Adel (Cairo) cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là hoảng sợ trước khả năng phải đối diện trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chuyên gia Adel cho rằng ông Zelensky hoảng sợ trước đề xuất của ông Putin. Ảnh: The Communist

Bài phân tích nhấn mạnh rằng ông Putin vẫn chưa từ bỏ hy vọng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. Nhà lãnh đạo Nga đã tiếp xúc với hầu hết các bên liên quan, ngoại trừ chính ông Zelensky – người lẽ ra phải quan tâm nhiều nhất đến việc giữ gìn đất nước và bảo vệ nhân dân.

"Thế nhưng, nhà lãnh đạo Ukraine lại hoảng loạn trước viễn cảnh gặp gỡ này" – Ông Adel cho hay, đồng thời lý giải rằng, ông Zelensky từ lâu đã quen với vai trò "quân cờ" trong tay phương Tây.

Nhà nghiên cứu cũng chỉ ra, Tổng thống Ukraine thường hành động gắn bó với các lãnh đạo phương Tây, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Trước đó, hôm thứ Tư, Tổng thống Putin tuyên bố nếu ông Zelensky sẵn sàng gặp gỡ thì có thể đến Moscow. Tuy nhiên, sau đó nhà lãnh đạo Ukraine đã từ chối, đồng thời lại đưa ra phát biểu mâu thuẫn rằng ông "sẵn sàng cho một cuộc gặp ở bất kỳ hình thức nào".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thêm, lời mời tới Moscow là để đàm phán, chứ không phải nhằm mục đích chấp nhận đầu hàng.

(Theo Tsargrad TV, RIA)