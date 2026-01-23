Hãng tàu của nữ đại gia Ngô Thu Thúy lãi cao chưa từng có

Lợi nhuận đi ngược chiều doanh thu

Theo Báo cáo tài chính Quý 4/2025 vừa công bố, Công ty cổ phần Âu Lạc (mã CK: ALC) ghi nhận doanh thu thuần trong quý cuối năm đạt hơn 355 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp theo đó cũng giảm từ 154 tỷ đồng xuống còn 136 tỷ đồng.



Ban lãnh đạo công ty cho biết, kết quả kinh doanh quý 4 chịu áp lực từ bối cảnh nguồn cung tàu gia tăng nhanh chóng, trong khi nhu cầu dầu chững lại do kinh tế toàn cầu suy giảm và các yếu tố địa chính trị, khiến mức độ cạnh tranh trên thị trường trở nên gay gắt hơn. Kết quả, lãi ròng quý 4 của ALC đạt hơn 93 tỷ đồng, giảm khoảng 11% so với cùng kỳ năm 2024.



Tuy nhiên, bức tranh cả năm 2025 của Âu Lạc vẫn rất tích cực. Cụ thể, lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần đạt hơn 1.312 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2024. Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế lại tăng trưởng gần 9%, đạt hơn 284 tỷ đồng.



Đây là năm thứ tư liên tiếp Âu Lạc phá vỡ kỷ lục lợi nhuận của chính mình. Với kết quả này, công ty đã vượt xa kế hoạch lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng đặt ra từ đầu năm. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 cũng tăng lên mức 5.161 đồng, so với mức 4.739 đồng của năm trước.



Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Âu Lạc đạt hơn 2.258 tỷ đồng. Điểm nhấn trong cơ cấu tài sản là lượng tiền mặt dồi dào. Doanh nghiệp hiện đang nắm giữ hơn 832 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng mạnh so với mức 785 tỷ đồng hồi đầu năm.



Nhờ dòng tiền kinh doanh dương lớn (hơn 388 tỷ đồng trong năm 2025), Âu Lạc đã tích cực giảm nợ vay. Nợ vay tài chính ngắn hạn giảm hơn một nửa, từ 286 tỷ đồng xuống còn 134 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn cũng giảm từ gần 450 tỷ đồng xuống còn 340 tỷ đồng.



Khoản mục "Chi phí xây dựng cơ bản dở dang" tăng vọt từ mức 7,7 tỷ đồng đầu năm lên gần 246 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, số tiền này chủ yếu liên quan đến việc mua sắm tài sản cố định (hơn 245 tỷ đồng). Theo thông tin công bố, đây là bước khởi đầu cho kế hoạch đóng mới 12 tàu dầu cỡ 13.000 - 19.000 DWT với tổng vốn dự kiến khoảng 450 triệu USD, nhằm thay thế dần đội tàu cũ.



Ngoài ra, Âu Lạc cũng đang có khoản đặt cọc trị giá gần 158 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Bình Trưng, TP.HCM. Đây là khoản đặt cọc đảm bảo cho việc nhận chuyển nhượng các lô đất giữa công ty và một cá nhân.



Biến động nhân sự cấp cao

Ngay trước thềm công bố báo cáo tài chính, Âu Lạc cũng có động thái kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Ngày 19/01/2026, công ty đã bổ nhiệm ông LamHien Christian Khanh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đầu tư và Phát triển.



Ông Khanh sinh năm 1991, sở hữu bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và chứng chỉ CFA. Trước khi gia nhập Âu Lạc, ông từng có nhiều năm kinh nghiệm tại hãng tàu quốc tế CMA CGM và tham gia sáng lập startup công nghệ logistics, hứa hẹn mang lại làn gió mới trong chiến lược phát triển và chuyển đổi số của doanh nghiệp.



Âu Lạc thành lập từ tháng 9/2002. Ngành nghề kinh doanh gồm: Vận tải nhiên liệu ven biển và viễn dương; Kinh doanh vận tải nhiên liệu đường thủy nội địa; Dịch vụ hàng hải - Kinh doanh vận tải biển; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Môi giới thuê và mua bán tàu biển;....



Hiện, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch HĐQT và ông Mai Văn Tùng- Tổng Giám đốc.﻿

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ALC ngày 22/1 giao dịch quanh vùng giá 25.400 đồng/cp, tăng hơn 10% so với phiên trước đó.﻿