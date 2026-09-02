Hãng robot hút bụi Trung Quốc từ bỏ dự án siêu xe điện 1.876 mã lực

Dreame từng muốn chế tạo chiếc xe nhanh nhất thế giới, thậm chí tính đến phương án dùng tên lửa đẩy. Nhưng giấc mơ siêu xe điện đã khép lại trước khi bất kỳ mẫu xe nào được sản xuất thương mại.

Dreame, doanh nghiệp Trung Quốc vốn được biết đến rộng rãi nhờ robot hút bụi và các thiết bị gia dụng thông minh, đã chính thức từ bỏ kế hoạch tiến vào ngành công nghiệp ô tô. Quyết định này khép lại một dự án từng gây chú ý bởi những tham vọng táo bạo, từ siêu xe điện 1.876 mã lực cho tới ý tưởng tăng tốc với sự hỗ trợ của tên lửa.

Dự án xe của Dreame mang tên “Dự án Ngôi sao”, được công ty khởi động vào năm 2025. Mục tiêu mà doanh nghiệp này đặt ra không hề khiêm tốn: chế tạo chiếc xe nhanh nhất thế giới.

Dreame, hãng Trung Quốc nổi tiếng với robot hút bụi và thiết bị gia dụng thông minh, đã từ bỏ kế hoạch sản xuất xe điện hạng sang.

Trong quá trình theo đuổi tham vọng đó, Dreame từng giới thiệu mẫu coupe thể thao Nebula NEXT 01 cùng mẫu SUV hạng sang NEXT 01X. Công ty cũng xem xét khả năng mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế thông qua hệ thống showroom.

Tuy nhiên, kế hoạch này cuối cùng đã dừng lại. Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đề cập, Dreame xem việc chấm dứt dự án là một “lựa chọn chiến lược chủ động”.

Trước khi rút lui, hãng từng đưa ra những thông số đủ khiến giới quan sát chú ý. Một trong các ý tưởng nổi bật nhất là mẫu hypercar điện có công suất lên tới 1.876 mã lực. Xe được dự kiến sử dụng bốn động cơ điện và có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 1,8 giây.

Dreame sau đó còn đẩy tham vọng xa hơn với một phiên bản mang tên “Jet Edition”. Theo ý tưởng được đề xuất, mẫu xe này sẽ sử dụng các tên lửa đẩy chạy bằng nhiên liệu rắn để hướng tới khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 0,9 giây.

Dreame từng công bố kế hoạch về một hypercar điện 1.876 mã lực, dùng 4 động cơ và tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 1,8 giây.

Thoạt nhìn, ý tưởng này có thể giống một bước đi mang tính phô diễn công nghệ, nhưng việc sử dụng lực đẩy tên lửa lại dựa trên một nguyên lý kỹ thuật có cơ sở.

Khi một chiếc xe đạt đến giới hạn độ bám của lốp, việc tiếp tục tăng công suất truyền xuống bánh xe không đồng nghĩa với khả năng tăng tốc sẽ tiếp tục được cải thiện tương ứng. Trong điều kiện đó, một nguồn lực đẩy độc lập không phụ thuộc vào độ bám của bánh xe, về mặt lý thuyết, có thể tạo ra lực gia tốc bổ sung.

Tuy nhiên, từ nguyên lý kỹ thuật đến một phương tiện thương mại là khoảng cách rất lớn. Việc biến hệ thống hỗ trợ bằng tên lửa thành một sản phẩm an toàn, thực tế và có thể vận hành trong môi trường thông thường sẽ kéo theo hàng loạt thách thức về kỹ thuật.

Dù vậy, Dreame từng đầu tư đáng kể về nhân lực cho tham vọng ô tô. Hoạt động liên quan đến lĩnh vực này được cho là đã phát triển lên quy mô gần 1.000 nhân viên.

Mảng ô tô của Dreame từng có gần 1.000 nhân viên nhưng sau đó nhanh chóng thu hẹp, chỉ còn vài chục người xử lý các thủ tục cuối cùng.

Quá trình thu hẹp sau đó diễn ra nhanh chóng. Lực lượng còn lại chỉ còn vài chục người, chủ yếu xử lý các công việc cuối cùng như thanh toán với nhà cung cấp và thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Lý do Dreame đưa ra cho quyết định rút lui cũng phản ánh những rào cản đặc thù của ngành sản xuất ô tô. Sau khi đánh giá lại dự án, công ty nhận thấy chu kỳ nghiên cứu, phát triển và sản xuất xe kéo dài, trong khi nhu cầu đầu tư rất lớn và môi trường cạnh tranh đặc biệt khốc liệt.

Dreame cho biết dự án chưa bao giờ tiến tới giai đoạn sản xuất hàng loạt. Đồng thời, công ty khẳng định hoạt động này không liên quan đến các khoản đầu tư đáng kể vào tài sản cố định. Vì vậy, việc hủy bỏ dự án được đánh giá là không gây ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Thay vì để toàn bộ kết quả của “Dự án Ngôi sao” bị bỏ lại phía sau, Dreame dự kiến tái sử dụng những công nghệ, tài sản sở hữu trí tuệ và thành quả nghiên cứu phát triển đã tích lũy được.

Các nguồn lực này sẽ được chuyển sang những lĩnh vực khác, bao gồm di chuyển thông minh, robot và nghiên cứu phát triển. Trong khi đó, các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Dreame vẫn tiếp tục vận hành.

Dreame sẽ chuyển giao công nghệ, tài sản sở hữu trí tuệ và kết quả nghiên cứu sang các lĩnh vực di chuyển thông minh, robot và nghiên cứu phát triển.

Câu chuyện của Dreame cũng cho thấy việc bước từ thế giới điện tử tiêu dùng sang ngành công nghiệp ô tô không đơn giản như việc phát triển một sản phẩm công nghệ mới.

Sự phát triển của hệ truyền động điện và phần mềm hiện đại đã giúp giảm bớt một số rào cản đối với những doanh nghiệp muốn tham gia thị trường xe. Tuy nhiên, sản xuất ô tô ở quy mô lớn vẫn là một bài toán hoàn toàn khác.

Một mẫu xe không chỉ cần công nghệ hay thông số ấn tượng. Việc đưa sản phẩm vào sản xuất hàng loạt còn đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, hệ thống sản xuất chuyên biệt và nhiều năm nghiên cứu, phát triển để bảo đảm khả năng vận hành an toàn và độ tin cậy.

Dreame từng đi từ tham vọng chế tạo chiếc xe nhanh nhất thế giới, giới thiệu các mẫu coupe và SUV, đến kế hoạch tạo ra một hypercar điện 1.876 mã lực. Ý tưởng thậm chí còn tiến xa hơn với phiên bản sử dụng tên lửa đẩy nhằm rút ngắn thời gian tăng tốc xuống mức 0,9 giây.

Nhưng cuối cùng, hành trình đó đã kết thúc trước khi bất kỳ mẫu xe nào được đưa vào sản xuất thương mại.

Từ một dự án với gần 1.000 nhân viên và những ý tưởng tăng tốc táo bạo, Dreame giờ đây chọn quay trở lại với các lĩnh vực mà công ty đã có nền tảng, đồng thời tận dụng những công nghệ và kết quả nghiên cứu từ dự án ô tô cho các hướng phát triển khác.

Giấc mơ siêu xe điện 1.876 mã lực vì thế đã khép lại, trở thành một trong những nỗ lực ngắn ngủi nhưng đặc biệt của một hãng thiết bị gia dụng khi thử sức với ngành công nghiệp ô tô.

Tham khảo: Wonderfulengineering



