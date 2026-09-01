Kia Carens facelift lộ ảnh tại Việt Nam: Chưa có ADAS, mâm 17 inch, dễ là bản tiêu chuẩn.
Kia Carens mới xuất hiện tại Việt Nam: Chưa có ADAS, mâm 17 inch, nhiều khả năng là bản tiêu chuẩn
Văn Chế |
Kia Carens mới vừa lộ diện tại Việt Nam với một số thay đổi đáng chú ý về thiết kế và trang bị. Mẫu xe xuất hiện với mâm 17 inch, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và sau, nhưng chưa được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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