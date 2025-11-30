Hàng nghìn tấn loại thép cường độ cao duy nhất Hòa Phát sản xuất được tại Việt Nam được dùng tại Sân bay Long Thành, các dự án cao tốc, Aeon Mall, Vinhomes

Hàng nghìn tấn cáp dự ứng lực Hòa Phát đang được sử dụng rộng rãi tại các công trình cao tốc, cầu vượt và dự án xây dưng quy mô lớn, thay thế hàng nhập khẩu.

Cáp dự ứng lực (PC Strand) là loại thép cường độ cao được sử dụng phổ biến trong các cấu kiện bê tông như dầm cầu, sàn chung cư, kết cấu vượt nhịp. Tại Việt Nam, Hòa Phát là doanh nghiệp duy nhất sản xuất được dòng sản phẩm này , góp phần thay thế nguồn nhập khẩu.

Hòa Phát hiện sở hữu dây chuyền sản xuất cáp dự ứng lực công suất hơn 200.000 tấn mỗi năm, được nhập khẩu hoàn toàn từ Ý. Với lợi thế tự chủ 100% nguồn nguyên liệu từ Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, sản phẩm đảm bảo chất lượng ổn định và giá cạnh tranh.

Cáp dự ứng lực Hòa Phát đã được sử dụng tại một số đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn đầu như Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Vũng Áng - Bùng.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, tuyến Hòa Bình - Mộc Châu đều đang sử dụng sản phẩm của Hòa Phát. Riêng tại hai dự án lớn ở Cao Bằng và Lạng Sơn, Hòa Phát đã cung ứng hàng nghìn tấn cáp dự ứng lực phục vụ đúc dầm cầu vượt qua địa hình núi đá phức tạp.

Tại miền Trung, cầu Gianh và cầu Quán Hàu thuộc Quảng Bình cũng lựa chọn cáp dự ứng lực Hòa Phát cho các hạng mục dầm Super T và dầm đúc hẫng. Cầu Gianh vừa hợp long vào ngày 9/11/2025. Khi hoàn thành, công trình sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Ngoài các công trình giao thông, PC Strand của Hòa Phát còn được ứng dụng cho nhiều dự án dân dụng và thương mại quy mô lớn như Sân bay Long Thành, các dự án Aeon Mall và Vinhomes.

Hiện tại, Hòa Phát đang tiếp tục đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất cáp dự ứng lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước và quốc tế.