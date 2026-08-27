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Hàng nghìn người mất tích sau thảm hoạ lũ quét ở Nepal đến từ quốc gia nào?

Khánh Ly
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Hơn 1.300 người mất tích sau trận lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc, trong đó có công dân của hơn 30 quốc gia.

Đồ hoạ minh hoạ quá trình xảy ra trận lũ quét tại Nepal. (Nguồn: Atom Lab)

Lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc ngày 26/8 khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Theo AP, tính đến chiều 27/8, giới chức hai nước ghi nhận ít nhất 273 người thiệt mạng và hơn 1.300 người mất tích.

Nhiều người mất tích là công dân nước ngoài đến khu vực để trekking (đi bộ đường dài) hoặc hành hương tới núi Kailash ở Tây Tạng, địa điểm linh thiêng đối với người theo đạo Hindu. Công dân của hơn 30 quốc gia được xác nhận nằm trong danh sách mất tích.

Nepal là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Cảnh sát nước này ghi nhận ít nhất 270 người thiệt mạng và 826 người mất tích. Theo thông tin từ Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Quốc gia, danh sách mất tích gồm 113 du khách Nepal, 85 nhân viên an ninh thuộc quân đội và cảnh sát, 161 cư dân huyện Rasuwa và 1 người đến từ huyện Nuwakot.

Hội đồng Du lịch Nepal sau đó cho biết 517 người nước ngoài đang mất tích. Trong đó, Ấn Độ có 179 người. Phần lớn công dân Ấn Độ được cho là đang trên hành trình tới núi Kailash.

Hơn 1 . 300 Người mất tích sau lũ quét Nepal , công dân từ 30 quốc gia gặp nạn - Ảnh 1.

Nhà cửa bị hư hại sau trận lũ quét ở Nepal. (Ảnh: AP)

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ít nhất 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích tại huyện Gyirong, Tây Tạng. Đài CCTV đưa tin 260 trong số 558 người mất tích là người nước ngoài. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày xác nhận gần 100 công dân nước này mất tích bên phía Nepal.

Mỹ có 65 công dân mất tích, Ukraine 55 người, Malaysia 51 người, Australia 35 người, Anh 33 người và Canada 25 người. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết số công dân nước này mất tích gồm hai đoàn du lịch với lần lượt 47 và 7 thành viên, cùng một phụ nữ đi với đoàn du lịch nước ngoài.

Hàn Quốc thông báo 9 công dân nước này mất tích. Những người này đang làm việc tại một dự án xây dựng nhà máy thủy điện ở Nepal khi thảm họa xảy ra.

Singapore, Đức và Nga mỗi nước có 8 công dân mất tích. Nam Phi và Latvia mỗi nước 6 người. Nhật Bản và New Zealand cùng ghi nhận 5 người mất tích, trong khi Pháp có 4 người, Bỉ và Tây Ban Nha mỗi nước 3 người.

Italy, Kazakhstan, Bồ Đào Nha, Ireland và Hà Lan mỗi nước có 2 công dân mất tích. Belarus, Phần Lan, Hungary, Israel, Latvia, Philippines, Bulgaria, Thụy Sỹ, Serbia và Thụy Điển mỗi nước có một người chưa được tìm thấy.

AP lưu ý số liệu về người mất tích có thể khác nhau giữa các cơ quan. Nguyên nhân đến từ sự khác biệt trong phương pháp thu thập dữ liệu, thời điểm báo cáo và quá trình xác minh, cùng những hạn chế trong phối hợp giữa các đơn vị tổng hợp thông tin với lực lượng cứu hộ tại hiện trường.

Thảm họa xảy ra sau khi một sông băng ở Tây Tạng sụp đổ, tạo ra dòng nước và bùn đất khổng lồ tràn xuống khu vực biên giới. Quy mô thiệt hại và số lượng lớn người nước ngoài mất tích khiến công tác xác minh danh tính, tìm kiếm và cứu hộ trở nên đặc biệt phức tạp.

Tags

núi Kailash

lũ quét

Người nước ngoài

Nepal

sạt lở

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