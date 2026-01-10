Hàng nghìn người dân Bắc Ninh đón tin vui

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh vừa ký Quyết định số 583/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2 , phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh.



Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh do Công ty cổ phần Tập đoàn Danko làm chủ đầu tư. Công trình có quy mô sử dụng đất khoảng 3,06ha, được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Dự án được xây dựng trên các ô đất ký hiệu OXH.01 và OXH.02 theo Quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ, bao gồm các tòa chung cư nhà ở xã hội cao tầng, hệ thống giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, sân đường và không gian cây xanh cảnh quan, tạo nên một khu ở hoàn chỉnh, hiện đại và thân thiện với môi trường.

Theo thiết kế, dự án gồm 4 tòa nhà chung cư cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm, với tổng diện tích xây dựng khoảng 12.235,6m². Trong đó, lô đất OXH.01 xây dựng 2 tòa XH1 và XH2; lô đất OXH.02 xây dựng 2 tòa XH3 và XH4. Tổng số căn hộ khoảng 1.395 căn, dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định cho khoảng 1.800 người dân.

Các tòa nhà được bố trí công năng hợp lý. Tầng hầm dùng làm khu vực để xe; tầng 1 dành cho không gian sinh hoạt cộng đồng, công trình công cộng và dịch vụ thương mại; tầng 2 và một phần tầng 3 bố trí các khu vực kinh doanh, dịch vụ; từ tầng 4 đến tầng 15 là không gian căn hộ ở, bảo đảm sự riêng tư và tiện nghi cho cư dân.

Một dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh.

Việc triển khai dự án không chỉ góp phần bổ sung đáng kể vào quỹ nhà ở xã hội của tỉnh Bắc Ninh, mà còn tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu vực Đa Mai – Song Mai 2.

Quan trọng hơn, dự án mang ý nghĩa an sinh sâu sắc, mở ra cơ hội an cư bền vững cho hàng nghìn người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách, qua đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030", năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng 17.873 căn nhà ở xã hội. Để tạo đột phá phát triển nhà ở xã hội, UBND tỉnh đã đăng ký với Bộ Xây dựng phát triển nhà ở xã hội năm 2026 là 20.000 căn. Đến năm 2030, tỉnh hoàn thành 135.002 căn nhà ở xã hội.

Tỉnh đang tập trung triển khai 96 dự án nhà ở xã hội. Cùng với đó, Bắc Ninh rà soát, bổ sung quy hoạch nhà ở xã hội, ưu tiên bố trí quỹ đất sạch, vị trí thuận lợi gần khu công nghiệp, khu đô thị, bảo đảm kết nối hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân và người thu nhập thấp sinh sống lâu dài.