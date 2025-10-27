Theo tờ TSN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/10 đã bác bỏ thông tin cho rằng có tới 5.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây tại khu vực Kupyansk và Pokrovsk. Ông gọi những báo cáo này là thông tin sai lệch do Điện Kremlin tung ra nhằm gây hoang mang và tạo ảo tưởng về chiến thắng của Nga.

“Đây hoàn toàn là lời nói dối. Và không phải là lần đầu tiên,” Tổng thống Zelensky cáo buộc.

Ông cho biết quân đội Ukraine đang hoàn toàn kiểm soát tình hình trên mặt trận, đồng thời khẳng định ông nhận được báo cáo mới nhất từ Bộ Tổng tham mưu và Tướng Oleksandr Syrsky. Theo ông, hoạt động của Nga gần Kupyansk và Pokrovsk trong tuần qua đã giảm một đến hai lần so với các giai đoạn trước.

Trước đó, RT đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã họp với Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và các chỉ huy quân sự cấp cao, trong đó ông được báo cáo về tình hình tiền tuyến.

“Nga ghi nhận có tới 5.000 quân Ukraine bị bao vây theo hướng Kupyansk và khoảng 5.500 quân theo hướng Krasnoarmeysk,” RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Theo báo cáo, lực lượng Nga đã kiểm soát được một cửa khẩu qua sông Oskol, cắt đứt tuyến di chuyển của quân đội Ukraine. Quân Nga hiện đang hoàn tất việc giải phóng Yampol, trong khi Volchansk gần đó được cho là đã giải phóng khoảng 70%.

Tổng cộng 31 tiểu đoàn Ukraine bị cho là đã bị bao vây ở khu vực Krasnoarmeysk và Dimitrov. Ông Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã chúc mừng quân đội về “thành công ở Kupyansk” và những kết quả đạt được tại các khu vực khác.

Trong cuộc họp, ông Putin yêu cầu thực hiện các biện pháp để bảo đảm sự đầu hàng của lực lượng Ukraine bị bao vây, đồng thời giảm thiểu thương vong. Ông nhấn mạnh quân đội Nga luôn thể hiện lòng nhân đạo với đối phương và yêu cầu tiếp tục duy trì tinh thần đó.

Ông cũng yêu cầu quân đội tiếp tục hoạt động theo kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu, nhấn mạnh rằng an toàn của binh sĩ Nga phải luôn là ưu tiên hàng đầu.

