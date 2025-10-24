Việc tăng số lượng tân binh trong Lực lượng vũ trang Ukraine có thể cải thiện đáng kể tình hình ở tiền tuyến.

Quan điểm này được sĩ quan — Người phát ngôn Lữ đoàn cơ giới độc lập số 100 Ukraine, Serhiy Khominsky, bày tỏ hôm 22/10 trên Espreso.tv.

Ông này thừa nhận, quân đội Nga vượt trội hơn quân đội Ukraine về mặt quân số.

“Khi một đơn vị của đối phương bị tiêu diệt, một đơn vị khác sẽ ngay lập tức tiếp quản. Những đơn vị này thường được thành lập từ những tân binh được huấn luyện tối thiểu", Khominsky nói.

Theo ông, Lữ đoàn 100 đã tiến công theo hướng Konstantinivka trong 16 tháng và bất kể có bao nhiêu đơn vị Nga bị tiêu diệt trong khu vực do lữ đoàn phụ trách, đối phương vẫn liên tục đưa thêm các đơn vị mới vào.

Khominsky nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các quy trình huy động quân sự tại Ukraine. Ông tin rằng việc huy động quân số đông đảo sẽ củng cố đáng kể tiềm lực quốc phòng và tạo thêm áp lực lên Điện Kremlin.

“Chúng ta cần đẩy nhanh các quy trình huy động. Mọi công dân đều nên nhớ rằng Ukraine chỉ có một, và sẽ không bao giờ có Ukraine thứ hai. Nếu ngày mai có 500.000 tân binh tập trung tại các trung tâm tuyển quân của chúng ta, thì chỉ trong một tuần, [Tổng thống] Putin sẽ tuyên bố đầu hàng — tôi đảm bảo điều đó,” Khominsky nói.

(Theo Espreso.tv)