Hãng này đã bán 1 triệu ô tô cho người Việt: Đã có mặt 30 năm, xây nhà máy làm 30.000 xe/năm ở Phú Thọ

Mới đây, Toyota Việt Nam vừa công bố đã đạt mốc 1 triệu xe bán ra thị trường sau khoảng ba thập niên hiện diện tại thị trường trong nước. Đây là doanh nghiệp sản xuất ô tô đầu tiên tại Việt Nam ghi nhận doanh số tích lũy này.

Theo thông tin chính thức, cột mốc được xác lập vào ngày 1/7/2025, khi tổng lượng xe bàn giao cộng dồn từ năm 1995 chạm ngưỡng một triệu chiếc. Trong nửa đầu năm nay, Toyota và thương hiệu Lexus đã bán ra 30.078 xe, tăng 31% so với cùng kỳ 2024, qua đó tiếp tục giữ vị trí hàng đầu trong nhóm các hãng xe không điện.

Các mẫu xe hybrid của Toyota đang dần có thị phần lớn hơn.

Trên thực tế, Toyota bắt đầu hoạt động chính thức tại Việt Nam từ năm 1995. Hãng đã xây một nhà máy lắp ráp đặt tại thành phố Phúc Yên nay thuộc Phú Thọ. Nhà máy này là nơi lắp ráp nhiều dòng xe chiến lược của hãng trong suốt gần 30 năm qua.

Khi chính thức đi vào hoạt động năm 1996, nhà máy chỉ đạt mức trung bình 2 xe mỗi ngày, tương đương khoảng 212 xe mỗi năm. Đến nay, công suất đã được nâng lên hơn 108 xe/ngày, tức vào khoảng 27.000 xe/năm. Công suất của nhà máy có thể cao hơn nữa; theo thông tin từng được công bố, nhà máy xe Toyota có công suất thiết kế khoảng 30.000 xe/năm.

Vios là một trong những mẫu xe bán chạy của Toyota.

Xét về tiêu thụ trên thị trường, nhiều mẫu xe của Toyota từng giữ vị trí chủ lực trong nhiều năm.

Vios là trường hợp tiêu biểu, với tổng cộng hơn 261.000 xe được bán ra kể từ khi ra mắt tại Việt Nam năm 2003. Năm 2025, mẫu xe này cùng với Yaris Cross tiếp tục nằm trong nhóm 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Các sản phẩm lắp ráp trong nước vẫn chiếm một tỷ trọng quan trọng, bên cạnh số lượng xe nhập khẩu ngày càng gia tăng, trong đó có các dòng xe lai điện được giới thiệu từ năm 2020. Hồi tháng 3/2025, công ty cho biết đã xuất xưởng chiếc xe thứ 700.000.

Toyota Veloz Cross là chiếc xe thứ 700.000 xuất xưởng nhà máy của hãng ở Phú Thọ.

Một khía cạnh được dư luận quan tâm là tỷ lệ nội địa hóa của các mẫu xe sản xuất trong nước. Trong danh mục của Toyota, Innova từng được coi là mẫu có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất. Vào giai đoạn 2008–2017, nhiều bài viết cho rằng tỷ lệ này đạt khoảng 33–37% và mục tiêu đặt ra là tiến gần 40% theo phương pháp tính của ASEAN.

Đây là mức cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của các mẫu xe con dưới 9 chỗ được lắp ráp tại Việt Nam, vốn chỉ đạt trung bình 7–10% trong cùng thời kỳ. Các mẫu xe khác của Toyota không đạt mức trên 30%.

Tuy vậy, một điều cần nhắc tới là tỷ trọng xe nhập khẩu tại Việt Nam đang ngày càng lớn hơn. Điều này tạo nên sức ép lớn hơn đến các thương hiệu lắp ráp/sản xuất trong nước, buộc các hãng phải điều chỉnh chiến lược.