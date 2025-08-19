CEO hãng xe Trung Quốc đích thân trải nghiệm hơn 150 mẫu xe

Hành trình 3 năm và 150 chiếc xe

Để tạo ra một chiếc xe hơi, niềm đam mê và sự am hiểu là yếu tố tiên quyết. CEO Lôi Quân, một người yêu xe đích thực, sở hữu cả Tesla lẫn Porsche. Năm ngoái, ông còn tậu thêm chiếc Lotus Eletre S+, chiếc đầu tiên tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Chiếc xe màu vàng nổi bật này, có giá khởi điểm từ 1,028 triệu tệ (tương đương gần 3,8 tỷ VNĐ), thường xuyên được bắt gặp tại bãi đậu xe của trụ sở Xiaomi.

Ngay từ những ngày đầu khởi động dự án xe hơi, CEO Lôi Quân đã đặt mục tiêu trải nghiệm đủ 100 chiếc xe. Sau này, ông chia sẻ đã lái hơn 150 chiếc xe. Trong khoảng thời gian này, ông thậm chí còn thi lấy bằng lái xe đua.

Sự ủng hộ từ "anh em"

Buổi ra mắt Xiaomi SU7 đã quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong ngành, bao gồm CEO Đặng Thừa Hạo của Deepal, CEO Vương Vệ của SF Express, CEO Hà Tiểu Bằng của Xpeng, CEO Lý Tường của Li Auto, CEO Lý Bân của Nio, CEO Ngụy Kiến Quân của Great Wall, Chủ tịch Trương Kiến Dũng của BAIC Group. Họ vừa là "anh em", vừa là đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên, sự ủng hộ mạnh mẽ nhất, cả về vật chất lẫn tinh thần, đến từ các công ty trong hệ sinh thái của Xiaomi. Khoảng 1-2 tuần trước khi SU7 ra mắt, nhiều công ty này đã bắt đầu khảo sát ý định mua xe của nhân viên và ban lãnh đạo.

Mẫu SU7 với mức giá hấp dẫn đã nhận được 50.000 đơn đặt hàng chỉ sau 30 phút mở bán.

Nửa đội ngũ quản lý sản phẩm là nữ giới

Xiaomi SU7 được chăm chút tỉ mỉ về thiết kế, mang đến trải nghiệm phần mềm hoàn thiện và mượt mà. Sự hoàn thiện này có được là nhờ đội ngũ phát triển phần mềm hùng hậu và kinh nghiệm lâu năm của Xiaomi. CEO Lôi Quân từng tiết lộ đội ngũ phát triển hệ điều hành PenguOS của Xiaomi có hơn 5.000 người.

Điều thú vị là khoảng một nửa số quản lý sản phẩm của Xiaomi là nữ giới. Đây là điều khá hiếm thấy trong ngành công nghiệp ô tô vốn do nam giới thống trị. Yếu tố này có thể là một trong những lý do khiến SU7 sở hữu thiết kế tinh tế đến vậy.

Ví dụ, về khả năng chống nắng, sau khi phơi nắng dưới nhiệt độ 38°C trong 1,5 giờ, nhiệt độ bên trong SU7 thấp hơn 12°C so với Model 3. Bên trong xe cũng được bố trí nhiều không gian chứa đồ, bao gồm cả điện thoại, ô dù, và nhiều cổng kết nối cho các phụ kiện trong hệ sinh thái của Xiaomi.

Lợi thế từ chuỗi cung ứng

Nhà máy của Xiaomi nằm ngay cạnh nhà máy Mercedes-Benz tại Bắc Kinh. Khoảng 2/3 nhà cung cấp của Xiaomi cũng là nhà cung cấp cho các hãng xe sang Đức (BMW, Mercedes-Benz, Audi). Xiaomi SU7 sử dụng nhiều chip tiên tiến, như OrinX, OrinN, Qualcomm 8295, và chip Snapdragon 8 cho máy tính bảng ở hàng ghế sau.

Trong việc mua sắm chip, Xiaomi có lợi thế lớn về số lượng so với các hãng xe khác. Xiaomi là nhà mua chip lớn thứ sáu thế giới. CEO Lei Jun chia sẻ: "Chúng tôi đặt hàng chip với số lượng lên đến hàng triệu. Đôi khi, một số hãng xe hơi khác còn nhờ chúng tôi hỗ trợ đặt hàng".

Bán phụ kiện như một nghệ thuật

Khi bán điện thoại, Xiaomi cũng đồng thời bán tai nghe, sạc dự phòng, ốp lưng, miếng dán màn hình... Những phụ kiện này thường tương thích tốt với điện thoại Xiaomi và mang lại nguồn thu nhập bổ sung.

Trong buổi ra mắt, CEO Lei Jun đã giới thiệu hơn 100 sản phẩm. Ngoài chiếc xe, tất cả đều là phụ kiện. Một số phụ kiện tiêu biểu bao gồm: giá đỡ điện thoại trên xe 99 tệ, đèn pin 199 tệ, rèm che nắng 299 tệ, ô che nắng kính lái 129 tệ, 2 máy tính bảng Xiaomi Pad 6S Pro (mỗi chiếc 2399 tệ), súng sạc điện 799 tệ, 2 bộ giá đỡ máy tính bảng gắn sau ghế (mỗi bộ 399 tệ), micro trên xe 499 tệ, nút bấm vật lý trên bảng điều khiển trung tâm 499 tệ, bảng đồng hồ thông minh kép 699 tệ, đèn trang trí có chức năng thu âm 199 tệ, bộ đàm Xiaomi và đế sạc 618 tệ.

Tổng giá trị các phụ kiện kể trên đã lên đến gần 10.000 tệ (tương đương hơn 36 triệu VNĐ), và đó chưa phải là tất cả.

Hệ thống lái tự động: Đặt cược vào cả hai công nghệ

Nếu khoang lái là điểm mạnh của Xiaomi, khả năng vận hành là bất ngờ lớn nhất của SU7, thì hệ thống lái tự động có lẽ là tính năng khiến nhiều người lo ngại. Xiaomi đã lựa chọn một giải pháp an toàn: đồng thời đầu tư vào cả hai công nghệ, thị giác máy tính và lidar.

Tất cả các phiên bản đều sử dụng nền tảng tính toán Orin. Hầu hết các phiên bản được trang bị nền tảng OrinX kép với sức mạnh tính toán 508 TOPS, chỉ phiên bản tiêu chuẩn sử dụng Orin N 84 TOPS. Cảm biến chính đều là 11V, điểm khác biệt nằm ở chỗ Pilot Pro chỉ có một radar sóng milimet phía trước, trong khi Pilot Max có thêm hai radar phía sau. Mục tiêu đặt ra cho hệ thống lái tự động là có thể hoạt động trong đô thị trên toàn quốc vào tháng 8 năm nay.

Giải quyết nỗi lo về phạm vi hoạt động và sạc pin

Theo thông số của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, phiên bản SU7 tiêu chuẩn có phạm vi hoạt động 668 km. Con số này đã tăng lên 700 km khi ra mắt, nhờ việc sử dụng lốp Michelin 19 inch có khả năng giảm lực cản gió và ma sát lăn. Điều này giúp phạm vi hoạt động thực tế trên đường cao tốc đạt gần 500 km.

Chiến lược này đảm bảo ngay cả phiên bản tiêu chuẩn cũng thu hút được khách hàng. Thực tế, mức giá của SU7 nằm trong khoảng dự đoán của nhiều người, nhưng cấu hình lại cao hơn mong đợi. Xiaomi đã triển khai hơn 500 xe thử nghiệm tại hơn 300 thành phố để đảm bảo tính toàn diện cho sản phẩm đầu tay và đáp ứng nhu cầu triển khai hệ thống lái tự động trên toàn quốc.

Trong quá trình này, Xiaomi đã phối hợp với 148 công ty cung cấp dịch vụ sạc điện để khắc phục hơn 500 sự cố trạm sạc tại các thành phố này. Về sạc nhanh điện áp cao, Xiaomi trang bị điện áp 486V cho các mẫu xe 400V và 871V cho các mẫu xe 800V. Xiaomi cũng có kế hoạch xây dựng trạm sạc siêu nhanh 600 kW của riêng mình. Phạm vi hoạt động cao, sạc nhanh điện áp cao, khả năng tương thích với nhiều trạm sạc, xây dựng trạm sạc siêu nhanh và thậm chí cả súng sạc di động, tất cả đều đã sẵn sàng ngay khi SU7 ra mắt. Phạm vi hoạt động cao là một trong những điểm bán hàng cốt lõi của SU7.