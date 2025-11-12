Hàng loạt xe 'quốc dân' giảm giá sâu, kích cầu dịp cuối năm

Các hãng xe liên tục tung ưu đãi nhằm đón đầu làn sóng mua sắm cuối năm

Bước vào giai đoạn cuối năm, thời điểm sôi động nhất của thị trường ô tô. Trong phân khúc xe phổ thông, các hãng xe như Honda, Hyundai, Mitsubishi, Ford, tiếp tục "khuấy động" thị trường khi tung loạt ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua xe. Mức ưu đãi trải rộng từ khoảng 40 triệu đồng cho đến gần 200 triệu đồng.

Cụ thể, với Honda, khách hàng mua Honda City, Civic e:HEV RS (VIN 2024), BR-V bản L và HR-V bản G sẽ được tặng 100% lệ phí trước bạ, tương đương từ 37 triệu đồng đến 84 triệu đồng tùy phân khúc và phiên bản. Đây là nhóm mẫu xe được ưa chuộng trong các phân khúc sedan, CUV và SUV đô thị, hướng tới khách hàng trẻ, năng động và đề cao trải nghiệm lái.

Trong khi đó, Honda CR-V bản L và G – dòng SUV 7 chỗ bán chạy hàng đầu của hãng – được hỗ trợ trực tiếp 80 triệu đồng. Đây được xem là mức ưu đãi mạnh tay hiếm thấy của Honda dành cho mẫu xe chủ lực trước thời điểm ra mắt thế hệ mới.

Các mẫu BR-V bản G, Civic RS/G và HR-V các phiên bản còn lại cũng được hưởng 50% lệ phí trước bạ, kèm 01 năm bảo hiểm thương hiệu Honda. Ngoài ra người dùng khi đổi xe cũ sang BR-V, CR-V, Civic hoặc HR-V còn được hỗ trợ thêm đến 30 triệu đồng tiền mặt.

Nhiều mẫu xe hot trên thị trường đang được giảm giá sâu

Hyundai Thành Công tiếp tục triển khai chương trình giảm giá trên nhiều dòng xe kèm quà tặng hấp dẫn. Trong đó, Hyundai Accent đang được ưu đãi lên đến 54 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 439–569 triệu đồng. Ở phân khúc MPV, Hyundai Stargazer nhận mức ưu đãi khoảng 70 triệu đồng, tùy từng đại lý, với giá còn 489–599 triệu đồng.

Các mẫu SUV của Hyundai cũng được giảm sâu: Tucson giảm hơn 40 triệu đồng, trong khi Santa Fe ghi nhận mức ưu đãi mạnh nhất, lên tới 170 triệu đồng tùy đại lý – mức giảm được xem là kỷ lục của mẫu SUV 7 chỗ nhà Hyundai trong năm nay.

Mitsubishi Motors Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc đua ưu đãi khi Xpander – mẫu MPV bán chạy nhất phân khúc – được giảm 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11. Cụ thể, bản cao cấp Xpander Cross (giá niêm yết 699 triệu đồng) được giảm khoảng 70 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống dưới 630 triệu đồng. Phiên bản Xpander AT Premium (659 triệu) cũng được ưu đãi tương tự, còn 593 triệu đồng sau giảm. Riêng bản Xpander MT chỉ được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương 28 triệu đồng, đưa giá bán còn 532 triệu đồng.

Ngoài Xpander, các dòng xe khác của Mitsubishi cũng được áp dụng nhiều gói hỗ trợ khác nhau tùy đại lý nhằm kích cầu trong mùa mua sắm cuối năm.

Ở nhóm xe bán tải, Ford Việt Nam tiếp tục “chơi lớn” khi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Ford Ranger – bao gồm toàn bộ các phiên bản Stormtrak, Wildtrak, Raptor và XLS (4x2, 4x4). Với giá bán từ 707 triệu đến 1,299 tỉ đồng, mức ưu đãi này tương đương 42,5–130 triệu đồng. Riêng bản Ranger XL (669 triệu) được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 20 triệu đồng.

Nhìn chung, tháng 11 chứng kiến cuộc đua khuyến mãi sôi động trên toàn thị trường, khi hầu hết các hãng xe đều tung ưu đãi sâu để kích cầu, đồng thời tạo đà cho doanh số bứt tốc trước mùa mua sắm cuối năm.