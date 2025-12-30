Hàng loạt chính sách mới dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026 được đánh giá sẽ mang đến những thay đổi lớn về mặt bằng giá xe ô tô mới ở Việt Nam.

Thị trường ô tô Việt Nam đang đứng trước thay đổi lớn trong năm 2026. Ảnh: Đại lý

Đề xuất giảm 30% lệ phí đăng ký, cấp biển số

Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư mới, trong đó đề xuất giảm 30% mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông so với quy định tại Thông tư 60/2023 (ngoại trừ lệ phí cấp đổi biển số). Nếu được thông qua, thông tư này dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2026.

Việc điều chỉnh này được đánh giá mang lại lợi ích rõ rệt cho người mua xe, đặc biệt tại khu vực I gồm Hà Nội và TP.HCM. Theo ước tính, với ô tô chở người dưới 9 chỗ (bao gồm xe bán tải), người mua có thể tiết kiệm khoảng 6 triệu đồng chi phí lăn bánh. Chính sách tương tự cũng được đề xuất áp dụng cho xe máy.

Cụ thể:

Dòng xe Khu vực I Khu vực II Đề xuất Mức giảm so với hiện tại Đề xuất Mức giảm so với hiện tại Ô tô chở người dưới 9 chỗ (bao gồm bán tải) 14.000.000 -6.000.000 140.000 -60.000 Mô tô trị giá đến 15 triệu đồng 700.000 -300.000 105.000 -45.000 Mô tô trị giá 15 - 40 triệu đồng 1.400.000 -600.000 105.000 -45.000 Mô tô trị giá trên 40 triệu đồng 2.800.000 -1.200.000 105.000 -45.000

Xe hybrid tự sạc lần đầu được ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt

Một trong những thay đổi quan trọng nhất liên quan đến ô tô từ năm 2026 là việc mở rộng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid tự sạc (HEV).

Từ 1/1/2026, xe hybrid sẽ được áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% xe động cơ đốt trong. Song thực tế, trong khi chờ chính sách mới, thị trường cuối năm ghi nhận làn sóng khuyến mãi, giảm giá mạnh trên nhiều mẫu HEV và PHEV. Ảnh: Đại lý

Theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025, kể từ ngày 1/1/2026, xe hybrid sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại. Trước đây, ưu đãi này chỉ dành cho xe hybrid cắm sạc (PHEV).

Với mức thuế mới giảm 30% so với hiện hành, giá bán cũng như giá tính lệ phí trước bạ của các mẫu xe hybrid được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể. Mức giảm cụ thể phụ thuộc vào từng dòng xe. Chẳng hạn, một mẫu ô tô hybrid có giá niêm yết khoảng 1,5 tỷ đồng có thể giảm tới 150 triệu đồng khi chính sách thuế mới chính thức được áp dụng từ năm 2026.

Thuế nhập khẩu ô tô châu Âu tiếp tục giảm theo EVFTA

Bên cạnh chính sách trong nước, lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) cũng được xem là yếu tố quan trọng tác động đến giá xe từ năm 2026.

Theo cam kết, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ châu Âu sẽ giảm dần theo từng năm, tiến tới mức 0%. Từ ngày 1/1/2025, thuế nhập khẩu với các dòng xe dung tích xi-lanh từ 1.5L đến 2.5L đã được điều chỉnh giảm từ 39 - 42,5% xuống còn 31,2 - 35,4%.

Khi lộ trình này tiếp tục được duy trì, từ năm 2026, mức thuế nhập khẩu đối với ô tô châu Âu có thể giảm xuống còn khoảng 24 - 29%.

Những chiếc Audi A5 Sportback thế hệ mới đã xuất hiện tại hệ thống đại lý trong nước. Mức giá niêm yết là 2,199 tỷ đồng và nhập nguyên chiếc từ Đức, rẻ hơn BMW 5-Series nhưng có đủ ADAS, 3 màn hình. Ảnh: Đại lý

Hiện nay, phần lớn các mẫu xe xuất xứ châu Âu tại Việt Nam đều thuộc phân khúc cao cấp, đến từ các thương hiệu như Mercedes-Benz, Porsche, Audi hay BMW. Do đó, tác động của chính sách này vào giá bán xe sẽ khá đáng kể.

Thực tế cho thấy, việc giảm thuế trong thời gian qua đã giúp nhiều mẫu xe châu Âu thu hẹp đáng kể khoảng cách giá bán so với xe lắp ráp trong nước. Chẳng hạn, Audi A5 2025 ra mắt khách Việt vào tháng 7 thuộc phiên bản S Line cao cấp nhất nhưng giá niêm yết là 2,199 tỷ đồng, giá cao hơn bản tiêu chuẩn Mercedes-Benz E 180 (2,09 tỷ) nhưng rẻ hơn BMW 520i (2,589 tỷ).

Theo phân tích của giới chuyên môn, khi thuế nhập khẩu giảm, giá xe không chỉ hưởng lợi trực tiếp từ mức thuế này mà còn được "giảm chồng" thông qua thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng (VAT).

Giả sử một mẫu xe nhập khẩu châu Âu có giá cập cảng 2 tỷ đồng. Với mức thuế nhập khẩu hiện hành 35,4%, giá xe sau nhập khẩu là khoảng 2,7 tỷ đồng. Áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt 50% và thêm 10% VAT, giá bán cuối cùng của xe lên tới khoảng 4,47 tỷ đồng.

Khi thuế nhập khẩu năm 2026 giảm xuống còn 29%, giá bán của chiếc xe này sẽ còn khoảng 4,26 tỷ đồng. Như vậy, giá niêm yết bản nhập khẩu 2026 sẽ giảm hơn 200 triệu đồng so với bản 2025. Tất nhiên, đây mới là những con số ước tính, giá bán thực sự sẽ giảm được bao nhiêu còn tùy thuộc vào các vấn đề khác như chi phí, tỷ giá…