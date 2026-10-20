Một số nhà bán lẻ, nhãn hàng đã lên tiếng xác nhận “hậu quả nghiêm trọng”.

Các nhà bán lẻ Pháp đã phải đối mặt với tình trạng hôi của diện rộng vào thứ Bảy (17/10), với các trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng đồ thể thao và các cửa hàng thời trang cao cấp trở thành mục tiêu trên khắp cả nước.

Alexandre Bompard, giám đốc điều hành của Carrefour kiêm chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Bán lẻ (FCD), đã lên tiếng lên án làn sóng bạo lực này.

"Thay mặt FCD, tôi lên án bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất có thể đối với những thiệt hại và nạn hôi của mà họ đã phải chịu đựng," Bompard viết trên LinkedIn, trong bối cảnh các doanh nghiệp bị đập phá và hàng hóa bị lấy trộm.

Một cửa hàng Louis Vuitton bị đập phá

Tại Paris, một cửa hàng Intersport đã bị hôi của sau khi các cá nhân đập vỡ cửa kính và bỏ đi với những túi hàng hóa trên tay. Thị trưởng Paris Emmanuel Grégoire cảnh báo rằng thiệt hại sẽ rất lớn, ông mô tả cả những con phố đã bị "tàn phá một cách có hệ thống." Ông lên án sự tàn phá này, đồng thời phân biệt rõ giữa phong trào phản đối và những kẻ chịu trách nhiệm cho hành vi hôi của.

Tại Bordeaux, Rue Sainte-Catherine, đại lộ mua sắm chính của thành phố, đã chịu thiệt hại nặng nề. Một cửa hàng đồ thể thao Decathlon bị hôi của và sau đó bị phóng hỏa, khiến ngọn lửa lan ra mặt tiền của tòa nhà. Một cửa hàng Apple, Galeries Lafayette và một cửa hàng Intersport cũng nằm trong số các nhà bán lẻ bị nhắm tới, theo tin từ AFP.

Người đại diện của Galeries Lafayette xác nhận hệ thống cửa hàng của họ đã bị ảnh hưởng, với các cuộc đột nhập diễn ra tại Paris, Chambéry, Nantes, Perpignan, Rennes và Tours, trong đó cửa hàng tại Bordeaux chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

"Làn sóng bạo lực đánh dấu ngày thứ Bảy, 17 tháng 10, trên khắp nước Pháp đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ hệ thống cửa hàng Galeries Lafayette. Chúng tôi mạnh mẽ lên án hành vi hôi của, tàn phá vô cớ và những hành vi gây nguy hiểm cho nhân viên cũng như khách hàng của chúng tôi. Không điều gì có thể bào chữa cho những hành động như vậy," trích tuyên bố từ Galeries Lafayette.

Galeries Lafayette cho biết ưu tiên hàng đầu của họ trong thời gian diễn ra bất ổn là bảo vệ nhân viên và khách hàng, đồng thời khen ngợi đội ngũ nhân viên vì sự chuyên nghiệp và những nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn cho các cửa hàng trên toàn nước Pháp. Nhà bán lẻ này cho biết họ đã chủ động đóng cửa sớm hầu hết các địa điểm để phòng ngừa, nhưng quy mô bạo lực ở một số thành phố đã vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng bảo vệ và làm kiệt lực lượng chức năng trong việc ứng phó.

"Thiệt hại về vật chất và hậu quả kinh tế trong ngày sẽ rất lớn đối với công ty, cả vì những thiệt hại mà các cửa hàng phải chịu đựng lẫn việc mất doanh thu do đóng cửa. Các đội ngũ của chúng tôi đang nỗ lực đánh giá thiệt hại và chuẩn bị cho các hoạt động vận hành trở lại trong điều kiện tốt nhất có thể. Tất cả các cửa hàng của chúng tôi sẽ mở cửa lại bình thường vào sáng mai, ngoại trừ cửa hàng ở Bordeaux, nơi mức độ thiệt hại khiến cửa hàng này sẽ không thể mở cửa lại cho đến chiều thứ Hai," tuyên bố tiếp tục, đồng thời cho biết thêm rằng công ty đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng.

Tại Paris, cửa hàng Celine trên đại lộ Montaigne đã bị lục soát. Hơn 300 người cũng đã cố gắng tiến lên đại lộ Champs-Élysées trước khi cảnh sát giải tán đám đông bằng hơi cay.

Làn sóng bạo lực diễn ra trùng thời điểm với sự kiện mở cửa tự do kéo dài ba ngày do tập đoàn xa xỉ LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton - công ty mẹ của Louis Vuitton, Dior và Celine - tổ chức nhằm tôn vinh tay nghề thủ công. Tập đoàn đã lên kế hoạch chào đón công chúng tại 71 địa điểm trên toàn thế giới như một phần của chương trình Les Journées Particulières.

Người phát ngôn của LVMH cho biết hầu hết các sự kiện mở cửa theo kế hoạch tại Paris vẫn diễn ra theo đúng lịch trình, mặc dù thời gian mở cửa đã được điều chỉnh trong một số trường hợp. Tập đoàn từ chối bình luận về mức độ thiệt hại đối với các cửa hàng của mình.

Cảnh hỗn loạn trong các cửa hàng xa xỉ

Những kẻ cướp bóc đã bị quay phim khi đang đập phá cửa xông vào các cửa hàng thời trang cao cấp để đánh cắp những món đồ xa xỉ.

Đoạn phim cho thấy hàng chục thanh niên trùm mũ xông vào các cửa hàng cao cấp – khiến các kệ trưng bày trang sức và quần áo đắt tiền hoàn toàn trống trơn.

Ảnh: X

Một hộp Rolex rỗng không. Ảnh: X

Ảnh: Instagram

Ảnh: X

Trong một đoạn video khác, một nhóm côn đồ dường như đã dùng búa đóng sập cánh cổng kim loại vào mặt tiền kính của cửa hàng Louis Vuitton ở Marseille trước khi cố gắng đá đổ nó. Đoạn phim được quay sau đó cho thấy những mảnh vụn vương vãi trên sàn nhà trong khi bên trong cửa hàng đã hoàn toàn trống rỗng.

Trong một video khác, toàn bộ mức độ thiệt hại tại cửa hàng Christian Dior ở Paris có thể được nhìn thấy khi cửa kính bị vỡ vụn và những món đồ xa xỉ còn sót lại bị vứt bừa bãi trên mặt đất.

Những chiếc đồng hồ Rolex cũng bị lấy trộm khỏi bao bì ở Marseille, với những hình vẽ graffiti được dán khắp những tàn tích rách nát của các cửa hàng.

Nguồn: WWD, Daily Mail