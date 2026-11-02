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Hàng loạt pháo tự hành Krab sẽ vây chặt Hành lang Suwalki

Sao Đỏ
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Quân đội Ba Lan đã nhận được một tiểu đoàn pháo tự hành Krab mới để phòng thủ Hành lang Suwalki - dải đất hẹp nối giữa Belarus và Kaliningrad.

- Ảnh 1.

Lực lượng vũ trang Ba Lan vừa nhận thêm một lô pháo tự hành Krab theo hợp đồng REGINA. Thông tin này được Cơ quan Vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng Ba Lan báo cáo .

Số trang thiết bị trên đã được chuyển giao cho các đơn vị thuộc Sư đoàn Kỵ binh Thiết giáp Lubusz số 11, mang tên Vua Jan III Sobieski.

Đợt giao hàng mới bao gồm một số phương tiện tạo thành một tiểu đoàn, bao gồm xe chỉ huy và tham mưu, xe kiểm soát, xe vận tải và bốc xếp, và bản thân các tổ hợp pháo tự hành Krab.

Hợp đồng được thực hiện bởi Huta Stalowa Wola (HSW), một công ty con của Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) thuộc sở hữu nhà nước.

REGINA là một chương trình nhằm tạo ra các tổ hợp pháo binh cấp tiểu đoàn dựa trên pháo tự hành 155mm cho Quân đội Ba Lan. Một tiểu đoàn tiêu chuẩn bao gồm 24 pháo tự hành Krab, cũng như 11 xe hỗ trợ trên khung gầm bánh xích và bánh lốp.

Bộ Quốc phòng Ba Lan và HSW đã ký hợp đồng cung cấp 4 tiểu đoàn đầu tiên vào tháng 12/2016. Năm 2020, hai bên đã ký kết một thỏa thuận bổ sung về việc cung cấp bộ trang bị cho tiểu đoàn thứ năm, và sau đó đặt hàng thêm để bù đắp cho số thiết bị đã chuyển giao cho Ukraine.

- Ảnh 2.

Pháo tự hành Krab của Quân đội Ba Lan.

Krab là loại pháo tự hành 155mm của Ba Lan, được lắp đặt trên khung gầm bánh xích do Huta Stalowa Wola phát triển. Hệ thống này được thiết kế dựa trên tháp pháo lấy từ pháo tự hành AS-90 của Anh với chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính và khung gầm cải tiến từ pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc.

Hệ thống pháo này có khả năng bắn ở khoảng cách lên đến 40km bằng đạn tăng tầm lắp tầng đẩy phụ. Tốc độ bắn tối đa của hệ thống lên đến 6 viên/phút, và kíp chiến đấu gồm 5 người.

Pháo tự hành này được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động TOPAZ hiện đại, hệ thống liên lạc kỹ thuật số và thiết bị nhìn đêm. Trọng lượng chiến đấu của Krab lên tới 48 tấn, động cơ diesel công suất 1000 mã lực cho phép đạt tốc độ tối đa 60km/h trên đường cao tốc.

Theo Militarnyi
Tags

Pháo tự hành Krab

Bộ Quốc phòng Ba Lan

Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng

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