Hàng loạt ngân hàng tại quốc gia chủ chốt BRICS bỗng dừng nhập khẩu, 5 tấn vàng, 8 tấn bạc kẹt tại hải quan: Chuyện gì đây?

Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai và là nước mua bạc lớn nhất thế giới. Quốc gia này phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn cung từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu trong nước. Việc đình trệ nhập khẩu có thể dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung tại thị trường nội địa.

Tuy nhiên nhu cầu yếu từ Ấn Độ có thể gây áp lực lên giá vàng và bạc toàn cầu. Đồng thời điều này cũng giúp thu hẹp thâm hụt thương mại và hỗ trợ đồng rupee vốn là một trong những đồng tiền ayếu nhất châu Á năm ny.

Thông thường Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ (DGFT) trực thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp sẽ ban hành lệnh vào đầu mỗi năm tài chính. Văn bản này liệt kê danh sách các ngân hàng được Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) cho phép nhập khẩu vàng bạc.

Lệnh ủy quyền trước đó ban hành vào tháng 4/2025 đã hết hiệu lực vào ngày 31/3 vừa qua. Hiện tại các ngân hàng vẫn đang chờ đợi chỉ thị mới từ DGFT.

Một nhà kinh doanh vàng tại một ngân hàng tư nhân ở Mumbai cho biết các ngân hàng kỳ vọng lệnh ủy quyền sẽ có trong đầu tháng 4 như mọi năm. Nhưng do chưa có cập nhật mới nên hiện có hơn 5 tấn vàng đang bị kẹt tại hải quan.

Các ngân hàng cũng đã ngừng đặt đơn hàng mới từ các nhà cung cấp nước ngoài do không chắc chắn về thởi điểm DGFT ban hành lệnh. Nguồn tin của Reuters cho biết thêm khoảng 8 tấn bạc nhập khẩu cũng đang rơi vào tình trạng tương tự.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu vàng của Ấn Độ trong năm 2025 đã giảm xuống còn 710,9 tấn và là mức thấp nhất trong 5 năm. Hiện tại lượng vàng và bạc tồn kho từ các đợt nhập khẩu tháng trước đang bị sụt giảm mạnh. Thị trường đang phải dựa vào nguồn cung từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF), nhưng các quỹ này cũng đang ghi nhận xu hướng thu hồi vốn.

Ông Surendra Mehta, thư ký Hiệp hội Vàng bạc và Trang sức Ấn Độ, khẳng định chính phủ cần sớm đưa ra các thông tin rõ ràng để hoạt động nhập khẩu được nối lại. Nếu không có nguồn hàng mới thì tình trạng thiếu hụt sẽ xuất hiện và mức giá sẽ tăng cao sau lễ hội Akshaya Tritiya. Đây là lễ hội mua vàng lớn thứ hai trong năm tại Ấn Độ.

Một đại lý vàng tại Kolkata nhận định cuộc xung đột Iran đã đẩy giá dầu, khí đốt và phân bón tăng vọt. Chi phí nhập khẩu của Ấn Độ có khả năng sẽ tăng mạnh trong tháng 4. Điều này có thể đã khiến chính phủ giảm tốc độ nhập khẩu vàng và bạc nhằm kiểm soát thâm hụt thương mại.

Theo Reuters