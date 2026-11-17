Đức sẽ sử dụng 16 chiếc A400M Atlas mới không phải để mở rộng phi đội hiện có, mà nhằm thay thế những chiếc A400M đầu tiên.

Không quân Đức hiện đang vận hành phi đội máy bay vận tải quân sự Airbus A400M Atlas lớn nhất thế giới và muốn đặt mua thêm 16 chiếc nữa. Điều thú vị là việc này nhằm thay thế 16 chiếc A400M đầu tiên trong đội bay của họ, chỉ mới hoạt động chưa đến 15 năm.

Theo một báo cáo của Ủy ban ngân sách Quốc hội Đức, việc mua sắm được chấp thuận dựa trên thực tế là 16 máy bay cũ chỉ có thể hoạt động khi không có, hoặc chỉ có mối đe dọa tối thiểu từ kẻ thù. Trong khi đó, thiết bị mới sẽ đủ khả năng hoạt động trong môi trường có tranh chấp.

Hiện cả chi phí mua sắm trong tương lai cũng như thời gian sản xuất và giao hàng đều chưa được xác định, vì đây mới chỉ là kế hoạch ban đầu của Không quân Đức. Đồng thời dự án này sẽ được thực hiện trong khuôn khổ ngân sách quốc phòng năm 2027, với tổng trị giá 139 tỷ euro.

Máy bay vận tải A400M Atlas của Không quân Đức.

Tờ Defense Express lưu ý sự khác biệt giữa các máy bay A400M mới và cũ là sự hiện diện của hệ thống đối kháng hồng ngoại J-MUSIC (MUlti-Spectral Infrared Countermeasure) của Elbit Systems (Israel), được thiết kế để bảo vệ máy bay khỏi tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại, đặc biệt có tác dụng khi chống lại tên lửa phòng không vác vai (MANPADS).

Hiện báo chí biết rằng vào năm 2025, Đức đã đặt hàng bộ dụng cụ J-MUSIC từ Elbit Systems để trang bị cho 23 trong số 53 chiếc Atlas thuộc biên chế Không quân Đức, tức là chưa đến một nửa.

Sau khi đơn đặt hàng mới được thực hiện, tỷ lệ này sẽ tăng lên 39/53, với điều kiện các máy bay cũ hơn được loại biên.

Điều thú vị ở đây là Đức đã nhận được những chiếc A400M đầu tiên vào tháng 12/2014, có nghĩa là những chiếc cũ nhất trong số đó tối đa cũng chỉ 12 năm tuổi. Do vậy, có thể nhiều người sẽ ngạc nhiên khi thay vì trang bị thêm các thiết bị bổ sung, họ lại quyết định loại biên.

Tuy nhiên, có một lời giải thích cho điều này.

Những chiếc Atlas đầu tiên có cấu hình hậu cần rất cơ bản, trong khi theo thời gian, các khả năng mới đã được bổ sung liên quan đến chuyến bay, cất cánh và hạ cánh, liên lạc, bảo vệ...

Do đó, có thể phát sinh tình huống mà việc thay thế bằng những chiếc mới dễ dàng hơn so với nâng cấp.

Điều đáng nói ở đây là đơn đặt hàng máy bay vận tải quân sự từ Airbus có yếu tố chính trị. Hiện các nhà máy sản xuất loại phi cơ này của Đức không có đủ đơn đặt hàng, nên đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa.

Do vậy, việc mua máy bay mới có thể được thực hiện riêng cho vấn đề này, mà không cần phải tăng quy mô phi đội máy bay của Không quân Đức, và phương án trên đã được thảo luận từ tháng 6/2026.