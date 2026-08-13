Hàng loạt hiện tượng lạ vừa xảy ra ở Hàn Quốc: Bầu trời bị chia đôi, chấm sáng như UFO xuất hiện

Trên bầu trời vùng thủ đô bao gồm Seoul và Gyeonggi, hiện tượng bầu trời xanh và tầng mây trắng giống như được kẻ bằng thước đã được ghi lại.

Cuối tuần qua, những hiện tượng hiếm gặp đã liên tiếp được ghi lại trên bầu trời vùng thủ đô như Gimpo và Siheung ở Gyeonggi, gây xôn xao dư luận. Theo YTN vào ngày 10/8, tại Gwansan-dong, Deokyang-gu, thành phố Goyang vào ngày 9/8, ba điểm sáng trắng đã được ghi lại giữa bầu trời quang đãng.

Ảnh: YTN

Nhìn các vật thể di chuyển song song rồi từ tốn thay đổi đội hình, một số người đã đưa ra phỏng đoán liệu đây có phải là vật thể bay không xác định (UFO).

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích rằng đây ước chừng là hiện tượng các khinh khí cầu cỡ lớn hoặc thiết bị máy bay không người lái di chuyển chậm chạp nhờ gió ở tầng khí quyển trên cao phản chiếu mạnh ánh sáng mặt trời. Lập luận này được chứng minh dựa vào tốc độ di chuyển không nhanh và không xuất hiện các đặc điểm bay tốc độ cao phi thực tế như tăng tốc đột ngột hay quay góc vuông.

Đầu tháng 5, ba vật thể lạ không xác định được phát hiện di chuyển theo đội hình gần sân bay Busan Gimhae cũng đã gây gián đoạn hoạt động bay. Mặc dù cảnh sát và không quân đã tiến hành tìm kiếm vào thời điểm đó, nhưng họ không thể xác nhận danh tính các vật thể, và cảnh sát đã khép lại vụ việc, kết luận rằng những ánh sáng trên bầu trời đêm có thể đã bị nhầm lẫn với vật thể bay không xác định.

Dựa trên đặc điểm chuyến bay và điều kiện thời tiết đã được xác nhận cho đến nay, sự việc gần đây tại khu vực đô thị Seoul cũng được phân tích là rất có khả năng được giải thích bằng các hiện tượng tự nhiên hoặc nhân tạo, chẳng hạn như khinh khí cầu, máy bay không người lái hoặc các khối khí quyển, chứ không phải UFO.

Cùng ngày, trên bầu trời vùng thủ đô như Seoul và Gyeonggi, hiện tượng bầu trời “chia đôi” khi mảng xanh và tầng mây trắng giống như được kẻ bằng thước đã được bay đã được ghi lại. Màn mây khổng lồ chia đôi bầu trời tạo thành ranh giới đường thẳng này chính là “mây front”.

Ảnh: YTN

Ông Ban Ki-sung, Ủy viên chuyên trách về thảm họa của YTN, giải thích rằng “các khối không khí có tính chất khác nhau va chạm mạnh tạo thành đới front”, đồng thời cho biết thêm “mây được hình thành dọc theo mặt ranh giới bị gió đông đẩy tới, và phần phía dưới gặp không khí khô bay hơi ngay lập tức nên đã xuất hiện ranh giới đường thẳng rõ rệt”.

Nguồn: MK