Hàng loạt chuyến bay bị hủy, “Phố Wall" của vàng vật chất gần như bị đóng băng vì cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran

Dòng chảy vàng vật chất đến/đi từ trung tâm giao dịch vàng thỏi Dubai sẽ bị hạn chế nghiêm trọng trong những ngày tới do các hãng hàng không hủy chuyến bay vì các cuộc tấn công của Mỹ – Israel nhằm vào Iran và các đợt trả đũa của Tehran.

Dubai là nhà cung cấp vàng chính cho Thụy Sĩ, Hồng Kông và Ấn Độ, đồng thời cũng là quốc gia tiêu thụ vàng lớn. Vàng được vận chuyển bằng máy bay do các vấn đề an ninh và bảo hiểm phát sinh.

“Có vẻ như hầu hết các hãng hàng không đều đã hủy chuyến bay, vì vậy sẽ không có vàng được vận chuyển trong vài ngày tới”, Reuters dẫn 3 nguồn tin trong ngành cho biết.

Các nguồn tin giấu tên cho biết, tác động đến nguồn cung toàn cầu sẽ phụ thuộc vào thời gian bị gián đoạn. Phân tích lịch sử cho thấy các sự kiện địa chính trị ảnh hưởng đến các hành lang vận tải ở Trung Đông thường khiến giá tăng 2 – 5% so với mức cơ bản, tùy thuộc vào cường độ và thời gian xung đột và thời gian.

“Các trung tâm khác như Trung Quốc, Ấn Độ, New York, London và Zurich vẫn ổn”, một nhà giao dịch kim loại quý cho biết. Mỗi năm, hàng nghìn tấn vàng được giao qua các kho ở Dubai, khiến nơi đây được mệnh danh là “Phố Wall của vàng vật chất”.

Trong phiên đầu tuần, giá vàng thế giới tăng hơn 1% lên trên 5.370 USD/ounce, đạt mức cao nhất trong hơn 1 tháng do nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng sau các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran cuối tuần qua.

Giá vàng đã ghi nhận tháng tăng thứ 7 liên tiếp trong tháng 2, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 1973. Đà tăng này được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị leo thang và việc Tổng thống Mỹ Trump định hình lại quan hệ quốc tế.

Tham khảo: Reuters﻿