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Hàng hiếm BMW 528i GT rao bán chỉ 600 triệu, nhưng người bán khẳng định 'không khác gì xe 2-3 tỷ' nhờ 1 chi tiết không giống ai

Hoàng Dũng
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Số lượng xe BMW 5-Series GT nói chung tại Việt Nam là rất hiếm, do mức giá khi mua mới khá cao cũng như kiểu dáng xe kén người chơi.

Một chiếc BMW 528i Gran Turismo, đời 2014 đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá 600 triệu đồng. Odo là 72.000km sau 12 năm xuất xưởng. Đáng chú ý, chiếc 5-Series GT này được nâng cấp bodykit ở đầu xe mang thiết kế mới lạ hơn, khiến cho người bán nói rằng xe "lên đời không khác gì xe 2-3 tỷ".

Mặc dù vậy, phần đầu xe được thay bộ bodykit mang hơi hướng thiết kế của BMW M2 đời F87, vốn không có sự liên quan tới dòng BMW 5-Series Gran Turismo nói chung. Đèn pha và bộ mâm cũng là chi tiết được thay mới so với nguyên bản.

Ngoại thất chiếc xe rao bán sơn màu trắng chủ đạo. Cảm quan qua ảnh chụp có thể thấy tình trạng xe ở mức ổn, lớp sơn còn bóng bẩy. Do đèn pha và cản trước thay mới nên không ngạc nhiên khi vẫn còn trong, không bị ố mờ hay xuống cấp.

Bên trong nội thất xe rao bán, tổng quan hàng ghế trước khá ổn, da ghế còn căng và giữ được độ sáng. Tuy vậy, ghế sau bị nhăn khá rõ sau nhiều năm sử dụng, khác hẳn tình trạng ghế trước. Hay các mảng ốp đen bóng cũng đã bị xước dăm. Một số chi tiết được nâng cấp so với nguyên bản gồm vô lăng M Sport, màn hình trung tâm cỡ lớn chạy Android và hệ thống đèn LED viền nội thất. Dù là dòng 5-Series nhưn hàng sau có hệ thống điều hoà độc lập và rèm điện, không thua kém gì "đàn anh" BMW 7-Series.

BMW 528i GT như trong bài viết được trang bị động cơ N20, dung tích 2.0L tăng áp, công suất cực đại trên bản này 241 mã lực, 350 Nm mô-men xoắn. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Phiên bản này được định vị là bản tiêu chuẩn của dòng 5-Series GT khi mở bán ở VN vào năm 2014, có giá bán hơn 2,7 tỷ đồng. Bản cao hơn là 535i GT đắt hơn khoảng 500 triệu, mức giá niêm yết gần 3,3 tỷ đồng.

Một số hình ảnh chiếc BMW 528i đời 2014 đang được rao bán:

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Tags

BMW 528i GT

BMW

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