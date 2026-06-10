Hãng hàng không siết quy định do sự cố về robot, hành khách sắp tới cần lưu ý

Đây là hãng hàng không nào?

Southwest Airlines, hãng hàng không của Mỹ, vừa cập nhật chính sách vận chuyển sau khi xuất hiện những trường hợp hành khách đưa robot hình người lên máy bay. Theo People, quy định mới của hãng cấm vận chuyển các robot “giống người” hoặc “giống động vật”, dù đặt trong khoang hành khách hay dưới dạng hành lý ký gửi, bất kể kích thước.

Sự việc gây chú ý bắt đầu khi một robot hình người tên Stewie được chủ nhân mua riêng một ghế trên chuyến bay của Southwest. Robot này cao khoảng 3,5 feet, tương đương hơn 1m, có ngoại hình mô phỏng con người và nhanh chóng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong cabin máy bay. Theo People, chủ nhân của Stewie cho biết robot đã được lắp pin nhỏ hơn để có thể qua khâu kiểm tra an ninh.

Ảnh Yahoo News

Không lâu sau đó, Southwest ban hành cảnh báo an toàn trong toàn công ty và cập nhật chính sách mới. Hãng định nghĩa robot giống người là thiết bị được thiết kế để giống hoặc mô phỏng con người về ngoại hình, chuyển động hoặc hành vi. Quy định tương tự cũng áp dụng với robot giống động vật. Những loại robot khác, chẳng hạn đồ chơi, chỉ được chấp nhận nếu vừa với kích thước hành lý xách tay và tuân thủ quy định về pin hiện hành.

Trước đó, một robot khác tên Bebop cũng từng khiến một chuyến bay của Southwest từ Oakland tới San Diego bị trì hoãn gần 1 giờ. Phi hành đoàn ban đầu lo ngại robot được đặt gần lối đi, không phù hợp với quy định về vật dụng xách tay cỡ lớn. Sau khi chuyển robot sang vị trí cạnh cửa sổ, vấn đề tiếp tục phát sinh khi pin lithium của thiết bị bị cho là vượt quá giới hạn cho phép, buộc hành khách phải tháo pin ra khỏi robot.

Không chỉ là chuyện lạ: Vấn đề nằm ở pin và an toàn bay

Điểm đáng chú ý là Southwest không siết quy định chỉ vì robot gây tò mò trong cabin. Lý do chính được hãng nêu là mối lo liên quan đến kích thước pin lithium-ion dùng để vận hành các thiết bị này và rủi ro có thể phát sinh trong chuyến bay.

Ảnh minh hoạ

Câu chuyện này cho thấy một thực tế mới của ngành hàng không: hành lý của hành khách ngày nay không còn chỉ là vali, túi xách hay máy tính xách tay. Các thiết bị thông minh, robot cá nhân, vali công nghệ, thiết bị quay chụp, đồ chơi điện tử cỡ lớn… ngày càng phổ biến và nhiều sản phẩm trong số đó sử dụng pin lithium-ion.

Với hành khách, điều cần lưu ý là việc một thiết bị có thể mua được ghế riêng không đồng nghĩa với việc chắc chắn được phép lên máy bay. Trong môi trường hàng không, các yếu tố như kích thước thiết bị, vị trí đặt trong khoang, khả năng cản trở lối đi, cách tháo rời pin và giới hạn dung lượng pin đều có thể trở thành lý do khiến thiết bị bị từ chối vận chuyển.

Vì vậy, nếu có ý định mang theo thiết bị công nghệ cỡ lớn hoặc có hình dáng bất thường, hành khách nên kiểm tra trước quy định của hãng bay, đặc biệt là quy định về pin lithium-ion. Với những thiết bị có thể tự di chuyển, phát âm thanh, tương tác với người xung quanh hoặc mô phỏng hình dáng con người, việc liên hệ hãng bay trước chuyến đi càng cần thiết để tránh bị giữ lại tại sân bay hoặc làm chậm chuyến bay.

Ảnh Global News

Southwest Airlines có bay tới Việt Nam không?

Với khách Việt, Southwest Airlines hiện không phải là hãng khai thác đường bay trực tiếp tới Việt Nam. Trên trang quốc tế chính thức, Southwest giới thiệu mạng bay quốc tế tới Mexico, Trung Mỹ và Caribbean, không có Việt Nam trong nhóm điểm đến trực tiếp của hãng.

Các đường bay quốc tế nổi bật của Southwest chủ yếu là những điểm nghỉ dưỡng gần Mỹ như Cancun, Los Cabos, Puerto Vallarta ở Mexico; Belize, Liberia và San Jose ở khu vực Trung Mỹ; cùng các điểm Caribbean như Aruba, Grand Cayman, Havana, Montego Bay, Nassau, Punta Cana, Turks and Caicos, San Juan và St. Thomas.

Tuy nhiên, hành khách Việt vẫn có thể gặp Southwest trong các hành trình nội địa Mỹ hoặc khi mua vé nối chuyến qua đối tác. Trên trang chính thức, Southwest cho biết hãng đã có các thỏa thuận hợp tác quốc tế với nhiều hãng như China Airlines, EVA Air, Philippine Airlines, Turkish Airlines, Condor Airlines, Icelandair và All Nippon Airways. Trong đó, một số đối tác châu Á giúp mở rộng khả năng kết nối giữa mạng bay nội địa Mỹ của Southwest với các điểm đến tại châu Á và xa hơn.

Ảnh minh hoạ

Điều này có nghĩa là nếu hành khách Việt bay sang Mỹ rồi tiếp tục di chuyển nội địa bằng Southwest, hoặc mua hành trình có chặng do Southwest khai thác, cần đọc kỹ quy định của chính hãng này. Đặc biệt, với các thiết bị công nghệ dùng pin, hành khách không nên chỉ dựa vào quy định của hãng bay quốc tế trên chặng dài, mà phải kiểm tra từng chặng bay thực tế.