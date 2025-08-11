Hãng hàng không của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang muốn có thêm ít nhất 7 tàu bay trong nửa cuối năm 2025

Ngày 7/8, Vietravel Airlines tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Tại sự kiện, Hội đồng quản trị thống nhất mục tiêu nâng quy mô đội tàu bay lên tối thiểu 10 chiếc, đồng nhất đội hình Airbus A321/A320. Hiện hãng đang sở hữu 3 tàu bay riêng, đồng nghĩa cần bổ sung ít nhất 7 tàu bay mới trong nửa cuối năm.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2025, Vietravel Airlines đã thực hiện 2.209 chuyến bay, vận chuyển 400.000 lượt khách, đạt hệ số sử dụng ghế bình quân 88% và chỉ số đúng giờ (OTP) 87%, toàn bộ chuyến bay được khai thác an toàn tuyệt đối. Hãng cũng hoàn tất nâng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng.

Bên cạnh việc tăng đội tàu, Vietravel Airlines dự kiến mở rộng mạng bay chiến lược, sẵn sàng khai thác các đường bay quốc tế. Trong nước, hãng sẽ khai thác mới hai đường bay TP.HCM - Hải Phòng và TP.HCM - Thanh Hóa, khôi phục đường bay Hà Nội - Nha Trang. Ở thị trường quốc tế, từ tháng 10/2025, hãng dự kiến thực hiện các chuyến bay thuê chuyến kết nối Hà Nội - An Huy (Trung Quốc).

Trước đó vào cuối tháng 6, Viettravel Airlines đã chính thức sở hữu chiếc máy A321 bay đầu tiên sau hơn 6 năm đi thuê và mới đây nhất 4/8, hãng hàng không này đã đón chiếc máy bay A320 thứ 2. Mới đây, hãng hàng không này cũng đã tiếp tục nhận chiếc máy bay thứ 3.

Mẫu Airbus A321 có 228 chỗ ngồi, phù hợp với các đường bay nội địa và quốc tế ngắn. Mẫu Airbus A320 với 182 chỗ ngồi, dự kiến sẽ được đưa vào khai thác ngay trong tháng 8, sau khi hoàn tất công tác bảo dưỡng kỹ thuật.

Việc bổ sung máy bay A320 cũng phù hợp với định hướng khai thác các dòng tàu bay thân hẹp như A320/A321 - vốn phổ biến tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giúp hãng dễ dàng tiếp cận cơ sở bảo dưỡng và nguồn lực kỹ thuật trong khu vực.

Hãng hàng không của chủ tịch Đỗ Vinh Quang cho biết việc chuyển đổi từ hình thức thuê sang sở hữu tàu bay là bước đi chiến lược, nhằm chủ động hơn trong hoạt động khai thác và nâng cao hiệu quả vận hành. Dự kiến trong thời gian tới, hãng bay này sẽ xúc tiến các kế hoạch đàm phán nhằm mở rộng đội tàu lên 30–50 chiếc vào năm 2030.