Hãng có xe máy điện “đi xa nhất Việt Nam” ra mắt xe mới ngày 22.5: Giá dự đoán khoảng 30 triệu đồng

Minh Đức
|

Hình ảnh mẫu xe máy điện mới cho thấy xe sở hữu cốp chứa đồ sâu và rộng.

Thông tin về việc thương hiệu xe điện Việt Nam Dat Bike sắp sửa trình làng một dòng sản phẩm hoàn toàn mới đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người dùng. Theo thông báo được đăng tải trên fanpage của hãng, mẫu xe mới sẽ chính thức ra mắt vào ngày mai - 22/5.

Bước đi này cho thấy nỗ lực mở rộng dải sản phẩm của hãng xe trong bối cảnh thị trường xe hai bánh chạy điện tại Việt Nam ngày càng được chú ý hơn.

Trước thềm sự kiện ra mắt chính thức, nhiều hình ảnh rò rỉ và thông tin đồn đoán về mẫu xe mới của Dat Bike đã xuất hiện trên các diễn đàn công nghệ và phương tiện truyền thông.

Hãng có xe máy điện "đi xa nhất Việt Nam" ra mắt xe mới ngày 22.5: Giá dự đoán khoảng 30 triệu đồng - Ảnh 1.

Ảnh rò rỉ được cho là của mẫu xe máy điện Dat Bike mới.

Dựa trên hình ảnh rò rỉ, có thể thấy rằng mẫu xe máy điện mới này sẽ mang tên Era; mẫu xe này sở hữu kiểu dáng thực dụng với phần sàn để chân phẳng, rộng cùng phần thân sau phình to, mang nhiều đường nét tương đồng với mẫu xe tay ga truyền thống Honda Lead.

Điểm nhấn đáng chú ý trong ngôn ngữ thiết kế mới là không gian cốp chứa đồ có dung tích lớn, hướng trực tiếp đến đối tượng khách hàng gia đình và những người có nhu cầu mang nhiều đồ cá nhân.

Hãng có xe máy điện "đi xa nhất Việt Nam" ra mắt xe mới ngày 22.5: Giá dự đoán khoảng 30 triệu đồng - Ảnh 2.

Xe có cốp dưới yên rất lớn.

Các nguồn tin không chính thức cũng cho rằng Dat Bike sẽ phân phối Era với hai phiên bản là E1 và E2, đều sử dụng dòng pin LFP thế hệ mới.

Khác với các dòng xe phổ thông thường sử dụng động cơ tích hợp ở bánh sau, mẫu xe này được cho là sẽ trang bị động cơ đặt giữa hoặc đặt bên, truyền động bằng dây curoa. Phiên bản cao cấp nhất được kỳ vọng đạt tầm hoạt động tối đa khoảng 150 km sau một lần sạc đầy, đi kèm tốc độ giới hạn ở mức 80 km/h. Trong khi đó, phiên bản thấp hơn có khả năng di chuyển khoảng 100 km cho mỗi chu kỳ sạc.

Hãng có xe máy điện "đi xa nhất Việt Nam" ra mắt xe mới ngày 22.5: Giá dự đoán khoảng 30 triệu đồng - Ảnh 3.

Xe sẽ không sử dụng động cơ in-hub như nhiều mẫu xe máy điện phổ thông trên thị trường.

Mức giá của dòng xe máy điện mới cũng là chủ đề nhận được nhiều sự thảo luận.

Giới quan sát nhận định sản phẩm sắp ra mắt sẽ thuộc phân khúc phổ thông (thấp hơn mẫu Quantum đang bán trên thị trường) với giá bán dự kiến dao động quanh mốc 30 triệu đồng đến dưới 35 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn. Đối với phiên bản trang bị cấu hình cao hơn, mức giá có thể vượt mức 40 triệu đồng.

Dat Bike - Hãng làm ra mẫu xe máy điện "đi xa nhất Việt Nam"

Được thành lập vào năm 2019, Dat Bike đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất xe máy điện tại Việt Nam. Định hướng cốt lõi của đơn vị này là chế tạo ra những dòng phương tiện xanh có hiệu suất và công năng đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các dòng xe chạy xăng truyền thống.

Qua nhiều năm, Dat Bike đã liên tục nâng cấp hệ thống dây chuyền sản xuất cũng như quy trình kiểm định để bảo đảm chất lượng thành phẩm khi xuất xưởng, tạo dựng niềm tin vững chắc đối với người tiêu dùng trong nước và các quỹ đầu tư quốc tế. Hãng hiện đặt nhà máy tại Khu công nghiệp Tân Bình, TP.HCM.

Hãng có xe máy điện "đi xa nhất Việt Nam" ra mắt xe mới ngày 22.5: Giá dự đoán khoảng 30 triệu đồng - Ảnh 4.

Dat Bike Quantum phiên bản S1 trong hành trình trải nghiệm tới Sống Lưng Khủng Long ở Tà Xùa, Sơn La.

Một trong những điểm nổi bật của các xe Dat Bike là có cá tính mạnh, ở thiết kế hoặc ở khả năng vận hành. Trong khi những mẫu Weaver đời cũ có kiểu dáng tân cổ điển, các mẫu xe đời mới như Quantum chú trọng nhiều đến vận hành với động cơ đặt giữa và truyền động bằng xích.

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng, hãng cũng đã giới thiệu nhiều biến thể nâng cấp của Quantum. Trong đó, phiên bản Quantum S1 sở hữu khối động cơ công suất 7.000W cùng nguồn pin dung lượng lớn 6,4 kWh, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 100 km/h và thời gian sạc đầy chỉ mất khoảng 4 giờ.

Điểm giúp mẫu xe này tạo nên tiếng vang lớn trên thị trường chính là khả năng vận hành liên tục lên tới 285 km chỉ với một lần sạc đầy. Thông số này giúp Quantum S1 được giới thiệu là mẫu xe máy điện "đi xa nhất Việt Nam".

