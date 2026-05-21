VinFast sắp tung 2 SUV cỡ lớn mới: Xe to ngang VF 9, một mẫu giống VF 8

Lộ diện 2 SUV điện mới của VinFast

Hai mẫu SUV hoàn toàn mới của VinFast vừa xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp, đều sở hữu kích thước lớn tương đương VF 9. Một mẫu có thiết kế mềm mại, phần đuôi mang phong cách giống VF 8 thế hệ mới, nhiều khả năng là bản nâng cấp toàn diện của VF 9. Trong khi đó, mẫu còn lại gây chú ý với ngoại hình vuông vức, góc cạnh kiểu Land Rover Discovery, hướng tới phong cách SUV hầm hố và có khả năng off-road nhẹ.

Cả hai xe đều có các chi tiết đặc trưng của xe điện như mặt ca-lăng kín, tay nắm cửa ẩn và mâm khí động học. Theo dự đoán, VinFast có thể áp dụng nền tảng khung gầm mới cùng công nghệ pin cải tiến để nâng tầm hoạt động vượt mức 626 km của VF 9 hiện nay. Nội thất xe được cho là sẽ chia sẻ nhiều công nghệ với VF 8 mới, bao gồm màn hình trung tâm 12,9 inch, vô-lăng hai đáy và hệ thống hỗ trợ lái ADAS tích hợp AI. Động thái này cho thấy VinFast đang mở rộng dải SUV điện cao cấp với định hướng thiết kế đa dạng hơn.

Dat Bike sắp ra mắt xe máy điện mới: Thiết kế giống Honda Lead, chạy 150 km/lần sạc

Dat Bike vừa xác nhận sẽ ra mắt mẫu xe máy điện mới vào ngày 22/5, được cho là mang tên ERA và hướng đến phân khúc phổ thông. Mẫu scooter điện này gây chú ý nhờ thiết kế thực dụng gợi nhớ Honda Lead với sàn để chân phẳng, yên dài và cốp chứa đồ lớn, phù hợp nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Theo các thông tin rò rỉ, xe có thể được bán với hai phiên bản ERA E1 và ERA E2. Bản cao cấp dự kiến đi được khoảng 150 km mỗi lần sạc, tốc độ tối đa khoảng 80 km/h, trong khi bản tiêu chuẩn đạt khoảng 100 km/lần sạc. Cả hai đều sử dụng pin LFP và động cơ điện đặt giữa kết hợp truyền động dây curoa nhằm tăng độ ổn định, giảm tiếng ồn khi vận hành.

Giá bán đồn đoán của mẫu xe này dưới 35 triệu đồng ở bản tiêu chuẩn, còn bản cao cấp có thể gần 44 triệu đồng, hứa hẹn trở thành lựa chọn cạnh tranh trong phân khúc xe máy điện phổ thông tại Việt Nam.

Honda Gold Wing 2026 được điều chỉnh giá mới, rẻ hơn đáng kể so với trước

Honda vừa điều chỉnh giá bán mẫu touring cao cấp Gold Wing Tour 2026 tại Malaysia, đưa mức khởi điểm xuống còn khoảng 1,44 tỷ đồng, thấp hơn hơn 30 triệu đồng so với trước. Động thái này được xem là nỗ lực tăng sức cạnh tranh của hãng trong phân khúc mô tô đường trường hạng sang tại Đông Nam Á.

Phiên bản 2026 vẫn sử dụng động cơ boxer 6 xy-lanh dung tích 1.833 cc, sản sinh khoảng 124 mã lực và mô-men xoắn 170 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép DCT 7 cấp. Xe tiếp tục nổi bật với khả năng vận hành êm ái, ổn định cùng loạt công nghệ hỗ trợ hành trình dài như hệ thống treo điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và túi khí dành cho mô tô.

Gold Wing 2026 còn được bổ sung màu sơn Gunmetal Black Metallic mới, đi kèm màn hình TFT 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và khoang chứa đồ 121 lít. Dù không thay đổi nhiều về thiết kế hay trang bị, mẫu xe vẫn được xem là một trong những biểu tượng touring nổi tiếng nhất của Honda.

(Tổng hợp)

