Hàng chục nghìn người mang thông điệp đặc biệt đổ về siêu dự án 500.000 tỷ của ông Phạm Nhật Vượng tại Hạ Long

Ngày 11/10/2026, giải chạy Global Gate Halong ESG++ Marathon 2026 với slogan "Chạy giữa kỳ quan - Chạm tới kỷ lục - Run for Net Zero" chính thức diễn ra, quy tụ 24.000 vận động viên tại 4 cự ly 42km, 21km, 10km và 3km. Đây làmột trong những cuộc hội quân lớn nhất của cộng đồng chạy bộ Việt Nam.

Mỗi vận động viên không chỉ có cơ hội vượt qua chính mình, thiết lập dấu mốc cá nhân, mà còn cùng hàng chục nghìn runner góp phần tạo nên một kỷ lục Việt Nam: sự kiện có số lượng vận động viên mặc áo mang thông điệp Net Zero lớn nhất.

Thông qua những bước chạy giữa kỳ quan thiên nhiên thế giới, giải đấu lan tỏa niềm tự hào Việt Nam và gửi tới cộng đồng quốc tế thông điệp mạnh mẽ về cam kết hướng tới Net Zero của Việt Nam, chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Địa điểm diễn ra cũng là một nơi đặc biệt, Vinhomes Global Gate Hạ Long – siêu dự án được Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khởi công vào tháng 12 năm ngoái. Dự án được giới thiệu với quy mô khoảng 6.220ha, phát triển khoảng 380.000 cư dân. Tổng mức đầu tư dự kiến của Hạ Long Xanh được nâng lên 515.513 tỷ đồng (~20 tỷ USD).

Với lợi thế "tựa sơn, hướng hải", Vinhomes Global Gate Hạ Long được xác định là trung tâm kết nối của hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm, đồng thời nằm trong định hướng phát triển các tuyến cao tốc và đường sắt tốc độ cao vùng Đông Bắc trong tương lai. Dự án được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới, tạo động lực cho các lĩnh vực kinh tế, thương mại, dịch vụ và du lịch.



Các hạng mục đầu tiên của khu đô thị dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028. Để hiện thực hóa mục tiêu này, liên danh nhà đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực về quản trị, tài chính, công nghệ và nhân sự, tổ chức thi công an toàn, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Vinhomes Global Gate Hạ Long được định hướng như một tổ hợp đô thị có nhiều lớp trải nghiệm, trong đó mặt nước chiếm một vị trí đáng kể. Trong tổng thể dự án, mặt nước không chỉ xuất hiện dưới dạng những hồ cảnh quan nhỏ. Một trong những hạng mục được chủ đầu tư giới thiệu là hệ thống biển hồ Lagoon rộng khoảng 680ha, được gọi là hệ thống biển hồ lớn nhất miền Bắc.

Theo thông tin trên Vinhomes Market, Lagoon sử dụng 100% nước biển tự nhiên được lọc trong, kết hợp với bờ cát trắng. Hệ thống này được định hướng tạo nên không gian trải nghiệm biển ngay bên trong khu đô thị, thay vì chỉ đóng vai trò hồ cảnh quan. Hệ thống Lagoon 680 ha tại Vinhomes Global Gate Hạ Long sử dụng 100% nước biển tự nhiên và cát trắng.

Với diện tích khoảng 680ha, quy mô mặt nước này tương đương gần 952 sân bóng đá tiêu chuẩn. Vinhomes cũng giới thiệu Lagoon như một phần trong tổng thể cảnh quan, cây xanh và mặt nước của Vinhomes Global Gate Hạ Long.

800ha là diện tích được Vinhomes giới thiệu cho Wonder Mangroves, công viên câu cá rừng ngập mặn. Đây là mô hình Fishing Park, được chủ đầu tư cho biết nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn tự nhiên hiện hữu. Trong khi đó, Lagoon có diện tích khoảng 680ha và là hệ thống biển hồ sử dụng nước biển tự nhiên.

Nếu các hạng mục được triển khai theo quy hoạch, cư dân và du khách sẽ có thể tiếp cận đồng thời không gian biển hồ Lagoon, khu rừng ngập mặn Wonder Mangroves, hệ thống sân golf, VinWonders, các công trình hội nghị - sự kiện và những khu thương mại, dịch vụ trong cùng một đại đô thị quy mô hàng nghìn ha đang được phát triển bên vịnh Hạ Long.